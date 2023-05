[アルヒ株式会社]

1位「千早」、2位「博多南」、3位「新飯塚」に決定



アルヒ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO兼COO:勝屋 敏彦、以下 ARUHI)は、2023年5月30日(火)に国内最大手の住宅ローン専門金融機関※である当社のデータを基に住宅専門家が厳選した福岡の“本当に住みやすい街”TOP10を発表する、『ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞 2023 in 福岡』を開催いたしました。



※累積融資実行件数及び金額 2022年6月 株式会社 日本能率協会総合研究所調べ





《ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞 2023 in 福岡 ランキングサイト》

https://www.aruhi-corp.co.jp/cp/town_ranking/fukuoka/



■本イベントについて

ARUHIは、住み替えから住宅購入後の暮らしのお手伝いまで、あらゆるシーンにおいてワンストップでサポートする総合的な「住み替えカンパニー」を目指しています。

『ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞 2023 in 福岡』は、理想ではなく、実際にその地域で“生活する”という視点から“本当に住みやすい街”をランキングTOP10で発表し、人々の住まい選びの参考になることを目的としました。





■“本当に住みやすい街”TOP10 発表

ランキングでは、福岡市東区の「千早」が1位を獲得。2018年に「香椎副都心土地区画整理事業」が完了、街並みが整備されると同時に、駅を中心としたエリアに「ガーデンズ千早」等の新たな商業施設が開業。JR鹿児島本線と西鉄貝塚線が利用でき、博多駅まで約10分と好アクセス、国道3号線 博多バイパス整備による自動車渋滞の緩和など交通利便性を評価し、1位に選出いたしました。2位には春日市の「博多南」、3位には飯塚市の「新飯塚」がランクイン。





■本当に住みやすい街大賞 2023 in 福岡とは

『ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞 2023 in 福岡』の選定にあたり、ARUHIは福岡県でARUHIの住宅ローンをご利用のお客さまの購入物件データ(2020年2月から2023年1月までの3年間、借り換え除く)を町名単位で集計いたしました。

これらのデータを基に、住環境、交通の利便性、教育・文化環境、コストパフォーマンス、発展性の5つの基準を設定し、住宅や不動産の専門家が参画する選定委員会による公平な審査のもと“本当に住みやすい街“を選定いたしました。





■“本当に住みやすい街”の5つの選定基準

1.住環境

インフラ整備や、衣食環境などを中心に、「住むことの快適さ」などに影響を及ぼす周囲の状況の良さを

総合的に審査しました。





2.交通の利便性

「働く」という視点において、主要駅へのアクセス面や、交通機関の利用面における「快適さ」などから

審査しました。





3.教育・文化環境

子供たちが安全・安心に暮らしていける環境が、学校・家庭・地域の連携により構築されているかなどを

判断基準に審査しました。





4.コストパフォーマンス

その他の審査基準と連動する形で、「住まい環境」の充実度に対する、家賃相場や分譲価格相場、

物価の相場などから審査しました。





5.発展性

商業・工業・その他インフラ整備や交通面など総合的な視点から、街全体としての利便性において、

将来的な「街としての価値の向上」が見込める点を中心に審査しました。





■“本当に住みやすい街”選定委員





《委員長:櫻井 幸雄》

1954年生まれ。年間200物件以上の物件取材を行い、首都圏だけでなく、近畿圏、中部圏、福岡、札幌など全国の住宅事情に精通する。現場取材に裏打ちされた正確な市況分析、わかりやすい解説で定評のある、住宅評論の第一人者。Yahoo!ニュース「個人」のオーサーとして、多くの記事を発信中。











《板井 工典》

1982年生まれ。福岡県出身。九州一円にて年間500件以上の不動産調査を行うマーケティングプランナー。特に九州の新築分譲マンション業界や新築戸建業界に精通し、不動産業者向け月刊誌の発刊をはじめ、「マンション市況セミナー」や「住まい選びのポイント」などエンドユーザー向けの講話もしており、九州の不動産領域で幅広く活動中。





■ARUHI会社概要

会社名 : アルヒ株式会社(ARUHI Corporation)

代表者 : 代表取締役社長CEO兼COO:勝屋 敏彦

本社所在地 : 東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー8階

創業日 : 2000 年6 月9 日

資本金 : 60 億円

業務内容 : 住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務

証券コード : 7198

URL : https://www.aruhi-group.co.jp/





・「TownU(タウニュー)」 :https://www.townu.jp/

・「ARUHI住宅ローン」 :https://www.aruhi-corp.co.jp/

・「ARUHI暮らしのサービス」:https://living-service.aruhi-corp.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-16:16)