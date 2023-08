[株式会社STORY&Co.]



株式会社STORY&Co.(本社:東京都千代田区、代表取締役:細川 拓、以下「STORY&Co.」)が運営する、循環型ファッションの実現化を目指すファッションコミュニティ「NewMake」が、100 My Licca「わたしのクローゼット展」で展示された100体以上のリカちゃんとそのお洋服の総集編となる図録の先行販売をスタートします。捨てられない衣服のアップサイクルで制作された103着のお洋服に込められた“思い出”の記録や、展示会の裏側についてもご覧いただけます。





NewMakeのプロジェクト開始から2年で1100名以上のアーティスト・デザイナー・パタンナーなどのクリエイターが集まり、東京・原宿のアップサイクル拠点である「NewMake Labo」にて、ブランドから寄せられた廃棄予定品などをアップサイクルしています。

今回はNewMakeにとって初となる玩具メーカーとのコラボレーション企画となった「100 My Licca」で展示された作品やそれぞれのお洋服に込められた思いを図録という形で皆様の元へお届けします。



■販売方法

クラウドファンディングにて先行販売

販売期間:2023年8月21日から9月30日

リターンなどの詳細については本日(8月15日)より以下のサイトでご覧いただけます。

https://camp-fire.jp/projects/view/691690



NewMakeに携わっていただいている皆様や、「100My Licca」のプロジェクトに興味を持っていただいた方々とひとつになって図録を作り上げたいという思いからクラウドファンディング形式で販売を行います。ぜひご協力の程お願いいたします。



■応援コメント

企画協力の株式会社タカラトミーリカちゃん事業部 向井里奈様より応援コメントをいただきました。



NewMakeさんからいただいた「100 My Licca」の企画が、多くの皆さまと「リカちゃん」をこのような形で繋げて下さって、とても嬉しく思います。完成した皆さまの作品実物を私も拝見しました。お子様が制作されたかわいらしいお洋服や、プロ顔負けの豪華な着物など、作品は幅広く、皆さまの手によって着飾ったリカちゃんは、更に素敵に、魅力的に見えました。すべてのお洋服の、その丁寧な仕上がりから、制作に費やした時間、込めた思いが想像できて、胸が熱くなりました。今回の図録という形で、ご自身の思い出を、大切に繋げられると思います。また、他の方の作品から伝わる思いに想像を広げる時間は、とても素敵なものになると思いますので、楽しんでいただけたら嬉しいです。



■図録掲載イメージ(※デザインは進行中のものです)

メインとなる103体のリカちゃんは、見開きのページに“思い”とともに掲載。制作者のストーリーを味わえる構成にしています。

図録のサイズもリカちゃんのBOXサイズに合わせて作られているので、1体1体を見応えあるサイズでご覧いただけます。





販売価格:4,015円(税込)

発行部数:限定 1000部(シリアルナンバーつき)

ページ数:約224p

サイズ:H265mm×W125 mm



■「100 My Licca」について

思い出のある衣服をリカちゃんのお洋服にアップサイクルする「100 My Licca」は色んな理由から着られなくなった衣服を使って、リカちゃんのお洋服を参加者が自ら手作りし、1人1人の思いを乗せたアップサイクルを行う活動です。

1967年の誕生より親子3世代に渡って愛されてきたリカちゃんと一緒に、お洋服を改めて愛すことのできるひと工夫や捨てられてしまうものの可能性に気付くきっかけを作り、誰しもにとって大切な“思い”に気付くことのできる体験を目指しました。

そして選考を経たのち、アップサイクルされた思い出のお洋服を身にまとった100体以上のリカちゃんの展示会を渋谷ヒカリエ8階CUBEにて開催いたしました。2023年5月2日(火)~7日(日)までの6日間で、約2500人の方々にご来場いただきました。











































■「リカちゃん」(発売元:タカラトミー)について

1967年に誕生した「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売し、昨年55周年を迎えました。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のツイッターやインスタグラムも大きな話題となっています。



【公式サイト】

https://licca.takaratomy.co.jp/

【公式ツイッター&インスタグラム @bonjour_licca】

https://twitter.com/bonjour_licca

https://www.instagram.com/bonjour_licca

【公式 YouTube チャンネル】「リカちゃん公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@Licca-chan_official



■「NewMake Labo」について

循環型ファッションの実現化を目指すファッションコミュニティ「NewMake」のアップサイクル拠点として、2021年7月に開業。単体の企業だけで

は解決できない衣料品ロスの課題に対し、個人のクリエイティビティを活かして企業と個人が共創し、課題解決に臨む場所です。取組みに共感いただいたブランドから無償で提供される、余剰在庫品など廃棄予定の商品や素材ひとつ一つの想いを受け継ぎ、コミュニティメンバーがサステナブルなもの作り・アップサイクルを手掛け、新たな価値づくりに挑戦します。

アップサイクルに必要となる機材・資材・素材は無料で利用することができます。ミシンなどの機材の使い方や制作に関しても、アドバイザーの支援により経験がない方でも安心して参加いただくことが可能です。また、コミュニティメンバー同士がお互いの得意な領域を活かして創作にあたるなど、NewMakeがコミュニティだからこそ発揮できる価値がここにはあります。

登録・参加・施設利用料などは全て無料です。

詳細サイト: https://www.andstory.co/communities/1

NewMake会員登録(無料):https://www.nm.andstory.co





◆株式会社ストーリーアンドカンパニー

株式会社ストーリーアンドカンパニーは、出会いと変化の物語を提供する会社です。

設立:2016年2月

本社:東京都千代田区丸の内一丁目1番3号日本生命丸の内ガーデンタワー3階

代表取締役:細川拓

事業内容:3時間の小さな旅に出会う「AND STORY」https://www.andstory.co/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社ストーリーアンドカンパニー

NewMake吉村:mayu@storyandco.co



