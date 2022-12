[株式会社ドムドムフードサービス]

アパレルや雑貨など限定グッズも登場!



株式会社ドムドムフードサービス(所在地:神奈川県厚木市 代表:藤崎忍)が運営するドムドムハンバーガーは、東京都中央区銀座 博品館TOY PARK銀座本店 1階にて、期間限定POP UP STOREを開催いたします。









この度の企画は、2022年8月に東京都町田市南町田にある「博品館TOYS CONCEPT」内で期間限定ドムドムハンバーガーPOP UP STOREを開催いたしましたところ、大変好評であったため、博品館TOY PARK銀座本店より出店のお声掛けをいただいたことにより実現いたしました。







全200種類以上のアイテムが登場!





2023年1月7日(土)より、ドムドムハンバーガーのロゴやアイコンである『どむぞうくん』をあしらった各種アイテムや、博品館とのコラボグッズなど新アイテムを販売いたします。



そのほか、ドムドムオンラインショップにて過去販売しておりました超人気商品である「どむぞうくん大ぬいぐるみ」や各種バッグ、食品サンプルなども数量限定で登場!



店頭販売のため、ドムドムオンラインショップよりお値打ち価格で販売いたしますので、ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。









「ドムドムハンバーガー POP UP STORE」概要





■期間:2023年1月7日(土)より開催

■開催店舗:博品館TOY PARK銀座本店 1階

■営業時間:11:00~20:00

■店舗住所:東京都中央区銀座8-8-11

https://www.hakuhinkan.co.jp/toypark/

■商品展開数:全200種類以上

※商品毎に売り切れ次第、終了となります。

■販売商品:ぬいぐるみ・マスコット各種、アパレル各種、雑貨各種



<博品館TOY PARK銀座本店について>



1982年に玩具専門店としてOPEN。

地下1階から4階までお子様から大人の方まで、遊び心を満たすアイテムを約20万点取り揃える玩具専門店です。おもちゃをはじめ、ぬいぐるみ、ゲーム、ドール、バラエティグッズ、海外の方へのお土産におすすめの商品まで多数取り揃えております。





<ドムドムハンバーガーについて>



1970年東京町田市にOPENした日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」。

独自性の高い商品「丸ごと!!カニバーガー」や「手作り厚焼きたまごバーガー」などを提供し、常にお客様の笑顔を求めて「美味しいこと・楽しいこと・お客様を笑顔にすること」にチャレンジしています。

「Want your smile !」美味しい笑顔にあいたくて・・・ドムドムハンバーガーはこれからもチャレンジして参ります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-11:46)