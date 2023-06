[株式会社ライブラリーデザイン]

東京発信のアロマブランド、BALLON(株式会社ライブラリーデザイン 本社:東京都渋谷区)が、日本の四季を感じさせる4つの香りを集めたアロマバスソルト ギフトセットを発表致しました。









2009年設立の東京発信のアロマブランド、BALLON(バロン)。



全て東京のアトリエで一点一点ハンドメイドで制作される、石膏のアロマディフューザー、アロマオーナメント(R)をシグニチャーに、アンティーク感ある静謐な独自の世界観とアロマの静かな空気感を表現した香りに関するライフスタイルプロダクトを発表。



現在、東京、パリを中心に20か国以上で展開しています。



2023年6月28日、大人気のアロマバスソルトギフトセットから、新たに「日本の四季の香りアロマバスソルト ギフトセット」を発売致しました。



アロマバスソルトギフトセットは、バロンのアロマバスソルト定番の香り5種が1回分ずつのミニボトルが入ったギフトセット。先日発表された「WWDBEAUTY 2023上半期ベストコスメ」のEC部門で1位にランクインしたBALLONの人気商品です。



今回発表する「日本の四季の香りアロマバスソルト ギフトセット」は、従来季節限定の香りとして展開していた4種の香り、“さくら”、“ひのき”、“きんもくせい”、“ゆず” がセットになったギフトセット。



日本特有の4つの季節の花々たちの彩る景色が目に浮かぶようなバスタイムを演出します。

まるで和歌を紡いでいくような、ゆるやかな気持ちで香りをお楽しみください。



大切なあの人へ贈る、夏のギフトとしても最適です。



「日本の四季の香りアロマバスソルト ギフトセット」詳細









発売場所:BALLONオフィシャルウェブサイト(https://ballon.jp/)

及び全国のセレクトショップ

発売日:2023年6月28日



価格:3,190円(税込)

内容:ミニボトル4本セット(さくら、ひのき、きんもくせい、ゆず)

成分:ヒマラヤ岩塩、香料、精油、ドライハーブ、ヒノキチップ、ユズ果皮





ABOUT BALLON







2009年、東京にて設立。ブランド名”BALLON”は、フランス語で“気球”あるいは“風船”を意味し、世界を旅しているようなゆったりとした時間を過ごせるようにという願いが込められています。



設立以来、すべて東京のアトリエにおいて独自の技術で制作される石膏のアロマオーナメント(R)を中心に独自の世界観とフィロソフィーに基づき香りのプロダクトを発表。アートのように精巧な石膏のアロマオーナメントは高い評価を受けており、日本国内だけでなくフランス、台湾、香港、中国、イギリス、北米など海外へも展開中。そのデザイン性とクオリティは、パリのColetteやミラノの10 Corso Comoなど、世界中の有名セレクトショップや有名百貨店からも注目を集めています。



また、2015年にコラボレーションラインの 『Bibliothèque Blanche by BALLON』を発表。ヴェルサイユ宮殿が監修した“マリー・アントワネット展 美術品が語る王妃の真実”やChristian Dior生誕70周年記念のエキシビジョンなど、様々な展覧会でもオリジナル商品を販売。その他、世界のファッションセレクトブランドやパリコレクションブランドなどとのコラボレーションなど、様々な分野とのコラボレーション商品を発表しています。



2020年にはサスティナブルな社会への取り組みとして、ヴィーガンコスメにこだわったBALLONのケアコスメライン“BALLON APOTHECARY(バロン アポセカリ―)をローンチ。アロマオーナメント(R)と並び、BALLONのシグネチャー商品となっています。



現在、BALLONは世界20ヵ国以上で展開しております。



■BALLONオフィシャルインスタグラム:@ballontokyo_official

https://www.instagram.com/ballontokyo_official/



■商品に関するお問い合わせ

LIBRARY DESIGN inc.

www.ballon.jp

担当:鈴木 / info@ballon.jp



