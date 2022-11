[株式会社角川アスキー総合研究所]

2023年1月25日に『OPEN異能vation』イベントを開催



株式会社角川アスキー総合研究所(本社:東京都文京区、代表取締役社長:加瀬典子)は、総務省『異能vation(イノウベイション)』プログラム2022年度の選考結果を発表します。

角川アスキー総合研究所は本プログラムの業務実施機関を務めており、総務省とともに事業を推進しています。







『異能vation』は、ICT(情報通信技術)分野における “技術課題への挑戦”や“課題解決に向けた各種アイデア”を公募し、選出者に官民一体となった支援を行う総務省プログラムです。

9年目となる本年度は、2022年6月20日(月)から2022年8月22日(月)の期間、募集を行いました。「破壊的な挑戦部門」は本プログラムのスーパーバイザー、「ジェネレーションアワード部門」は協力協賛企業および団体による厳正なる審査を経て「破壊的な挑戦部門」チャレンジャー16名、ジェネレーションアワード部門の分野賞4件、そして企業特別賞62件が決定しました。



また、2023年1月25日(水)に異能vation関係者が一同に会するイベント『OPEN異能vation』の開催を予定しています。詳細につきましては「異能vation」公式サイト上でお知らせします。



・異能vation公式サイト:https://www.inno.go.jp/



■選考結果(以下敬称略)

「破壊的な挑戦」部門 <挑戦者>

『個人所有できる公道を自走可能な小型4輪EV形態を持つ乗用人型変形ロボ「ファイバリオン」』石田 賢司

『これからメタバースで新たに生まれると予見される仕事にフォーカスした障害者の就労プロジェクト』小野 克樹

『コマッピング~どこでも楽しめるインタラクティブなプロジェクションマッピングの開発~』鴨居 達明

『微生物という情報を運搬する空気場の構築』小嶋 凌勢

『ReadRing Scanning Braille Display』Songpakorn Punong-ong

『光学的コンピュータ断層撮影機構を備えた3Dデジタル顕微鏡の開発』谷 重喜

『データをリハビリの羅針盤にする!世界のヘルスケアを塗り替える”リハビリマップ(remap)”の開発』田脇 裕太

『紙から構成可能な使い捨てロボットハンドの開発』手塚 蒼太

『治療体験をエンターテイメントへ TherapeiaVR』新嶋 祐一朗

『磁器質タイルの現場焼成による目地なしタイル空間の創出』二瓶 雄太

『生き物のように跳躍するテンセグリティボールロボットの実現』服部 祥英

『口だけでモビリティ操作 筋電位コントローラー』濱田 浩嗣

『あらゆる形状に被覆可能で配線不要なロボット用触覚センサ基盤「FabSense」の開発』皆川 達也

『ウニを知り、人を知る』谷口 俊介

『全ての病院・診療所にMRIを』八代 了

『時代に訴えかける「からくり釣銭機」の開発』吉村 宇生





「ジェネレーションアワード」部門 <分野賞>

<新たに聞こえる分野>

『オーロラコーラスプロジェクト:ノイズは未知で有益。現代の技で活用し身体の拡張を誘発。世界を拡張する。』鈴木 椋大



<宇宙に関する分野>

『宇宙から観測した「重い水蒸気」で天気予報を変える』芳村 圭



<触ることに関する分野>

『高齢者の転倒による骨折を防ぐ、転んだときだけ柔らかい床とマット「ころやわ」』株式会社 Magic Shields 下村 明司



<飛躍的に便利になる分野>

『「もう、泣き声に泣かされない」 赤ちゃんの感情がひと目でわかる、泣き声理解促進アプリ「あわベビ」』中井 洸我





「ジェネレーションアワード」部門 <企業特別賞>





i-BuC LLC

転ばない電動バイク開発PJ

濱田 浩嗣 / RIDE DESIGN



株式会社アクセストレードセンター

あらゆるドキュメントをAIで視覚障害者対応できるエンジン 「てんどっく

TAKAO AI 株式会社



株式会社アクティブ・ライフ・コミュニケーション

あなたのてんきは “はれ” ですか?「おきもちてんき」 ~音声感情解析技術を利用した感情解析デバイス~

石井 真洋



株式会社 医食同源ドットコム

「超」即席カップ麺

谷垣 聡音



株式会社市川環境エンジニアリング

廃棄物分別QRコード

Sirikul Dangmanee



株式会社HRK

離乳食のベビーフードを食材から検索できる「ベビーフーズ」

竹中 光



株式会社S-style

デジタル胡蝶蘭(3DモデルNFTアート)のギフトプラットフォーム ~枯れないお花で末長いお付き合い~

田中 一弘



株式会社エヌ・ティー・エス

CIAT Project - COMPUTER IS A TEACHER - うさぎとかめ

佐藤 翔太



株式会社NTTデータ

Nukabot

Ferment Media Research



株式会社エネルギーギャップ

塗る太陽電池(塗って発電するインク)

株式会社SOLAR POWER PAINTERS



欧文印刷株式会社

誰でも点字

永田 來実



株式会社OSGコーポレーション

タブレット型水分補給

菊地 さわ



株式会社クラッセキャピタルグループ

次世代ガスボンベ供給サービス「CubiTan」

株式会社Atomis



株式会社コーエーテクモホールディングス

「闘病中の子供たちに夢と希望と元気を届けるeスポーツキャラバン」

大澤 城太郎



国際航業株式会社

地震波形で地すべりの発生を効果的に探す手法の開発

山田 真澄



鈴与株式会社

汚れた水だけ吸収するスポンジ

岩永 海希



株式会社ゼロワンブースター

歩いて読み進めるARコミック

今谷 真太郎



素数株式会社

これからの流行を作る、未来のおしゃれマストアイテム

植田 くるみ



医療法人社団福祉会高須病院

世界の放射線環境の汚染を“見える化” ~福島復興から生まれた放射能汚染可視化技術“iRIS”を世界へ~

日本原子力研究開発機構 佐藤 優樹



一般社団法人ナレッジキャピタル

太陽光制御による農作物の雑草抑制と生育管理システム

桜木 光俊



株式会社ニトリ

災害時にトイレにもなる、アニマルスツール

大嵜 祥平



日本エンタープライズ株式会社

道案内をしてくれる靴

廣木 浩二



株式会社Nextwel

福祉やマーケティングに利用できる五感情報マップ

感覚過敏研究所 加藤 路瑛



ファブラボ関内

電子工作部品と伝統刺繍を融合させる制作表現手法の研究

高木 良子



株式会社フリースタイル

床下・駐車場下『秘密スイッチ』

冨永 真子



株式会社みらいワークス

先輩移住者サーチ ~先輩移住者と移住希望者を繋ぐ移住プラットフォーム~

濱名 慶伍



横浜未来機構

マルチバイタルセンサを用いた新生児用ウェアラブルデバイスの開発

太田 裕貴



Digital Economy Promotion Agency (depa)

Yakya™ "イェークヤ" - At-source Waste Management Decarbonization Platform

Thitiwat Tanitchodnuntasiri



Digital Economy Promotion Agency (depa)

Avalon : Metaverse Operating System

Avalon



Digital Economy Promotion Agency (depa)

MindFit Digital Mental Health Coaching platform for Kids and Family Therapies

nicetynine



Digital Economy Promotion Agency (depa)

Auto EV Charging Station

EV THUNDER



Digital Economy Promotion Agency (depa)

ドリアン収穫ロボット

Pong (พ้ง)



Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council

PlantHere 農地レンタルプラットフォーム

Yannawut Kimnaruk



Bangkok Bank Public Company Limited

スマート処方自動販売機

Nattharat Ratsila



Bangkok Bank Public Company Limited

Braillify

Mountainous



Bangkok Bank Public Company Limited

If gravity can be controlled

WILAILAK BUNDI



Bangkok Bank Public Company Limited

製法の電流を使用して温度調節可能な熱電発電繊維

Mr Peerawat Vangvichianchot



Bank of Ayudhya Public Company Limited

Smart Care 高齢者・持病患者・一人暮らしをケアするプラットフォーム

EJE



Berli Jucker Public Company Limited (BJC)

PP Block Upcycle

Powerpuf



Central Pattana Public Company Limited

App Teen Community

thanakorn Khanthong



Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

HOS (Health or souls) 安全な生活のために

Kling girl



Cho Thavee Public Company Limited

Yakya™ "イェークヤ" - At-source Waste Management Decarbonization Platform

Thitiwat Tanitchodnuntasiri



Cho Thavee Public Company Limited

Meta reality suite ものがシミュレーションできるスーツ

mintchocobo



InfinitLand Holding Co., LTD.

夢を持つ学生の為のApplication match

Chatewarin Sintuwarakul



Fortune Parts Industry Public Company Limited

灰から得られたエアロゲルで車内張り材とカーウィンドウフィルムを作成すること。

Khamphe Phoungthong



Hanami Foods Co., Ltd.

Snack Jack X Warabi Mochi カリカリの焼きえんどう豆のお菓子

G with G



Innobic (Asia) Company Limited

患者の仮想世界

Wiwat Srijan



Lion Corporation (Thailand) Limited

Extraordinary natural hair dye

Bippy



Lion Corporation (Thailand) Limited

CHECKBRUSH

CHECKBRUSH



Mediator Co., Ltd.

ロックを決して忘れない鍵

MF Cooperation



Mitr Phol Group

野菜用抗菌ポリマーフィルム

Bippy



Ookbee Co., Ltd.

Emotion line

Yannawut Kimnaruk



Panyapiwat Institute of Management

学習機械/睡眠中に知識を吸収する

Alyssa Arunkijthawornkul



Property Perfect Public Company Limited

Smart-Light

Nontakorn Laklame



P.S.P. Specialties Public Company Limited

Tooth-Press

Jinnaphat Theparat



Sappe Public Company Limited

Cococompass Opener

mintchocobo



Siamrajathanee Public Company Limited

For Driverアプリ

Wimonporn Chuadoungpui



Somboon Advance Technology Public Company Limited

車内掃除用小型ロボット

Nadakun pattanasmit



TCM Corporation Public Company Limited

消火ウォ-ル Fire Extinguishing Wall

KANTHATHAT KHOENPHAI



Thaifoods Group Public Company Limited

タンパク質も多くて栄養価も高いスピルリナから作られるゼリー食

Mr.Peerawat Vangvichianchot



Thai Union Group Public Company Limited

Tuna paste

Danuwat Kanarat



Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd

Drown Airbag

mintchocobo



■部門概要

「破壊的な挑戦」部門 <課題への挑戦を支援>

本部門では、ICT分野において破壊的価値を創造する、奇想天外でアンビシャスな技術課題への挑戦を支援します。新型コロナウイルスの世界的な蔓延による新たな生活に希望をもたらし文明の転換点となるような、そして社会や産業における大変革をもたらすような課題に対し、失敗を恐れずに果敢に挑戦を行うような提案を募集します。この「破壊的な挑戦」部門では、さまざまな分野で活躍する10名のスーパーバイザーが評価を行います。



<支援内容>

・挑戦期間:上限1年間(早い卒業も可能です)

・支援額:上限300万円

「ジェネレーションアワード」部門 <協力協賛企業があなたを表彰>

ICT分野における、

・ちょっとした、けれども誰も思いついたことのないような面白いアイデア

・自分でも一番良い使い方が分からないけれど、こだわりの尖った技術やモノ

・自らが発見した実現したい何か

などを表彰します。

あなたの日ごろのちょっとしたアイデアも、こだわりの技術も、思いもよらないような使い方をしてくれる人や企業が出現することにより、世界を変える一歩を生むかもしれません。



<支援内容>

・協力協賛企業と連携し、分野賞副賞(20万円)及び企業特別賞を提供

・表彰ノミネートされた提案は、協力協賛企業と連携して社会実装や実現を目指す機会を設けます



※本プログラムの詳細については公式サイトをご参照ください。

・異能vation公式サイト:https://www.inno.go.jp/





株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を活かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、お客様の課題解決に取り組みます。

公式サイト:https://www.lab-kadokawa.com/



