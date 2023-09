[株式会社アメット]

1.LOWYA、 STAYFLOWER、 Calon DRY FLOWER、@aromaプロデュースによる限定フォトブース2.来場者限定Louereミニバッグ



株式会社アメット(本社:東京都目黒区)が展開するレディースファッションブランドのLouere(ルエレ)が、2023年10月21日(土)から22日(日)までの2日間、ブランド設立1周年を記念した特別イベント「Louere 23AW Exhibition」を開催します。







本イベントでは、秋冬のコレクションの特別展示や試着ができます。また、 LOWYA、 STAYFLOWER、 Calon DRY FLOWER、@aromaプロデュースによる思わずSNSで投稿したくなるような限定フォトブース等を設置。さらに来場者限定の企画としてZOZOTOWNで2023年8月4日~10月22日までにLouereの商品を7,000円以上お買い上げいただいた方に、ミニバッグのプレゼント企画もご用意しております。



Louereの世界観がつぎ込まれた2日間になっております。ぜひ多くの方のご来場をお待ちしております。



【イベント概要】

・イベント名 : Louere 23AW Exhibition

・開催日程 : 2023年10月21日(土) 10月22日(日)

・日時 : 11:00~17:00

・入場料 : 無料

・住所 : 東京都渋谷区鉢山町13-7 CARATO71

・アクセス : 東急東横線「代官山」駅徒歩10分

・参加方法 : 事前予約制

・予約サイト : https://select-type.com/ev/?ev=Tt3dO4TMPF4

・公式LOOK : https://louere.com/

・Instagram : https://www.instagram.com/louere.official





【フォトブース】

ご来場者の皆様が特別な体験ができるフォトブースもご用意しております。

この度のフォトブースについては、 LOWYA、STAYFLOWER、Calon DRY FLOWER、@aromaのプロデュースのもと特別な演出となっています。



【LOWYA】



「インテリアを、自由気ままに。」をコンセプトに、お求めやすい価格で、多様なテイストとトレンドを意識した家具・インテリアを販売しています。オリジナル・セレクトブランドを含む4,000点以上のアイテムやコンテン

ツを通して、LOWYAに触れたすべての人へ、多彩なライフスタイルをご提案します。

公式アカウント

・HP : https://www.low-ya.com/

・Instagram : https://www.instagram.com/lowya_official/

・TikTok : https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

・YouTube : https://www.youtube.com/user/vivi79705

・X(Twitter) : https://twitter.com/lowya

・Lemon8 : https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp



【Louere×LOWYA】ワードローブ

私の暮らしを彩る、好きが詰まったワードローブ



ホワイトを基調とした、モダンでホテルライクなワードローブ。

ベルベット調のソファやゴールドをあしらった家具を合わせて、憧れのラグジュアリー空間を。

Louereの秋冬コレクションをハンガーラックに並べたら、理想のワードローブの完成です。



「今日は何を着てお出かけしよう!」と、

洋服選びやおしゃれすること自体が楽しくなるような空間をイメージし、コーディネートしました。



【LOWYA ×Louere】リビング

好きなものに囲まれて過ごす私のリビングルーム



柔らかさの中にメリハリもある、洗練されたナチュラ ルモダンなリビング空間。

Louereのコンセプトである「basic and feminine」をイメージしました。



空間をぐっと格上げしてくれるLOWYAオリジナルのテラゾー柄家具をはじめ、深みのあるブラウン系の木目調家具やブラック、ゴールドの雑貨などをコーディネート。 Louere秋冬コレクションのカラーをインテリアに落とし込み、秋らしいお部屋に仕上げました。





【 STAYFLOWER 】



「A SMALL FLOWER SHOP IN TOKYO」

STAYFLOWERは、オンラインショップと代田橋に古民家をリノベーションした店舗を構えるフラワーショップです。

大好きな音楽、お洋服、友人との一時を楽しむように、 気軽に花を生活に取り入れられたら。暮らしはもっと豊かになる。ミレニアル世代に花文化を。をコンセプトに定期的にワークショップも開催しています。



「STAYFLOWER」

〒1680063

東京都杉並区和泉1-24-6

・営業時間:12:00~20:00まで(日曜19:00まで)

・定休日:毎週木曜日



公式アカウント

・オンラインショップ : https://stayflower2019.com/

・Instagram (1.6万人) : https://www.instagram.com/stayflower2019/

・LINE : https://lin.ee/aAifUvB



【 Calon DRY FLOWER 】



Calon DRY FLOWERは「新しいフラワーギフトのかたち」をコンセプトに、2020年ドライフラワー・プリザーブドフラワー商品の専門ブランドとして誕生しました。

従来のドライフラワーの"枯れた花"というイメージを払拭する『色鮮やか』で『高品質』の花材を使用した、Calonだからこそ実現できるフラワーアレンジを提供しています。



「Calon DRY FLOWER 銀座本店 」

東京都中央区銀座1-21-9 箱健ビル1F, B1F

・営業時間 : 10:30~19:00

・定休日 : 年内無休

・店舗TEL : 03-6225-0231



「Calon DRY FLOWER はなれ 有楽町店 」

東京都中央区銀座1-3先 北有楽ビル1F

・営業時間 : 11:30~20:00

・定休日 : 年内無休

・店舗TEL : 03-6673-2816



公式アカウント

・HP : https://calon-flower.com/

・オンラインショップ : https://shop.calon-dryflower.com/

・Instagram (合計4.5万人) : https://www.instagram.com/calon_ginza/



【 @aroma 】



@aromaは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。全世界5,000箇所以上で天然アロマの機能を生かした感性に訴えかけるアロマ空間デザインを提供しています。

パーソナルな空間でも使用できる、家庭用ディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの企画・開発もおこなっています。



「アットアロマ 神宮前店」

東京都渋谷区神宮前6-23-4 1F

03-6419-7630

・営業時間 13:00~18:00 ※土・日・祝は11:00~19:00

・定休日 年末年始



「アットアロマ 東急プラザ渋谷店」

東京都渋谷区道玄坂1-2-3

東急プラザ渋谷4F

03-5422-3453

・営業時間 11:00~20:00

・定休日 施設休館日に準ずる



公式アカウント

・HP :https://www.at-aroma.com/

・オンラインショップ : https://store.at-aroma.com/

・Instagram (2.4万人) : https://www.instagram.com/ataroma_official/

・Facebook : https://www.facebook.com/ataroma



【来場者限定Louereミニバッグ】



当日は来場者限定の特別企画をご用意しております。

この日のためにオリジナルでデザインをしたミニバッグをZOZOTOWNで2023年8月4日 ~ 10月22日までにLouereの商品を7,000円以上購入いただいたお客様にお渡し致します。



トレンドのミニバックで普段使いしやすいサイズ感となっています。

※ミニバッグ企画の詳細につきましては、Louere公式Instagramでご確認ください。



【展示PRODUCT】

2023年8月4日から発売しているLouere23AWコレクションを中心に展示、試着ができます。

ぜひ直接触れてみて新作コレクションの魅力を存分に味わってください。



【関連URL】

ZOZOTOWN :https://zozo.jp/women-brand/louere/

Instagram :https://www.instagram.com/louere.official/



【Brand Concept】



「basic and feminine」おしゃれを好きになりはじめた人から、おしゃれが大好きな人まで多くの人に選んでいただけるように。

ベーシックで着回ししやすく、女性らしさを引き出せるスタイルを提案していきます。



【会社概要】

株式会社アメットは、婦人服等の企画・生産・小売りをインターネット販売を中心に行っております。また、エンタテインメント事業としてイベントの企画・運営・キャスティング等を行っております。



会社名:株式会社アメット

本社所在地 :東京都目⿊区大橋2-3-5

事業内容:婦人服の生産・販売・イベント企画に関する事業

HP :http://amet.co.jp/



