[株式会社Beer and Tech]

株式会社Beer and Tech(代表取締役:森田憲久)は、フラワー&グリーンの通販サイト「HitoHana(ひとはな)」において、2022年から2023年への年越しを華やかに飾るお正月の花としめ縄をリリース。今年のしめ縄は、MOMA選定商品をもつ花器ブランド「ALART」と共同製作で、美しいものづくりにこだわる2社のコラボレーションが実現







■ HitoHanaのお正月飾り・お正月花 特集 2023

特集ページ:https://hitohana.tokyo/newyear



新しい年を清々しい気持ちで迎えられることを祈って、お正月花・飾りをご用意しました。伝統を継承しつつ、モダンなインテリアに調和する、HitoHanaのお客様のためのデザインでお届けします。



今年もお祝いの場にふさわしい豪華な花束とアレンジメントの花ギフトと、祈りを込めたお花を使ったしめ縄をご用意しました。



■ お正月のアレンジメント・花束





昨年、リリース直後に完売となったお正月のアレンジメントと花束を、今年もご用意しました。



お祝いの空間を演出する、正月花を使ったアレンジメントは、重厚感のある花器に、お正月らしさのある花材を活けた華やかなデザインです。

正統的な色使いで、お正月感あふれる花あわせの「和・スタンダード」と、金色x抹茶色の色使いの、豪華な花あわせを楽しむ「和・エレガント」ごご用意しています。







晴れやかな気持ちになる、お正月のラッピング付き花束は、お正月らしさのある花材を豪華に束ねました。高級感のあるラッピングをしていますので、ご自宅用だけでなくギフトにもぴったりです。こちらもアレンジメントと同色の2カラー展開で、ご用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。







商品ラインナップ





お正月用アレンジメント 和・エレガント XS/S/M

お正月用アレンジメント 和・スタンダード XS/S/M

お正月用花束 和・エレガント S/M/L

お正月用花束 和・スタンダード S/M/L





■ 伝統×モダンデザインのしめ縄は「ALART」と共同制作





稲穂のついた伝統的なしめ縄や水引を使用しつつ、花屋らしくピンクッション(生花)、アジサイ(プリザーブドフラワー)、マム(アーティシャルフラワー)といった花材をメインにしています。



更に今年は、MOMA選定商品をもつ花器ブランドであり、日本屈指のアルミ加工工場の「ALART」とコラボレーション。HitoHanaとALARTは、花き業界とアルミ加工という歴史の長い産業に取り組みながらも、ものづくり(デザイン)にこだわり、新しい可能性を探している2社です。





今回は両社のこだわりのつまったデザインと丁寧な物づくりの共鳴により、唯一無二のしめ縄が生まれました。

「ALART」社製のアルミ素材の”円”が、水引の意味合いをモダンなデザインで象っています。ひとつひとつ職人による手作業で仕上げられたパーツとなっています。











「ALART」(丸信金属工業株式会社)について

公式サイト:https://www.alart.jp/



”アルミの可能性をコンセプトにオブジェクトの本質と素材の美しさを兼ね備えたデザインを模索するALART アル・アート。



1947年創業以来一貫してアルミに特化し、やかんなどキッチン商品をメインに製造を行ってきた丸信金属工業。その工場発信のオリジナルブランドは、金属の無機質の美に、有機の素材が相まって生まれる新たな表情を創造し、アルミの可能性の広がりを感じさせる花器やテーブルウエアを提案。



滑らかなアルミ曲線で花材を支え、自由に活けることのできる一輪挿し「TWIST」は、NYの近代美術館MoMAにも選定された花器。デザイン性・アート性の高さで、ALARTのロングセラー商品のひとつ。”



商品ラインナップ





2023年 お正月飾り しめ縄 ナチュラル × ALART コラボレーション

2023年 お正月飾り しめ縄 和・エレガント S × ALART コラボレーション

2023年 お正月飾り しめ縄 和・エレガント M × ALART コラボレーション





■ 年末年始を彩るご自宅用ブーケを限定レシピで販売

ご自宅にカジュアルに飾っていただくことを想定したご自宅用のブーケから、限定レシピが登場。



年末は、お正月をイメージした「マム」をテーマとしたレシピでお届け。マムの一大産地である愛知県田原市のジャパンフラワードリームのマムを使った、お正月にぴったりなデザインでご用意しました。





年始は、春のお花「ラナンキュラス」をテーマとしたレシピでお届け。年明け以降、花の市場には春のお花が流通し始めます。新春にぴったりの華やかなデザインでご用意しました。





商品ラインナップ





お正月限定デザイン ご自宅用の花束 マム ピンク&パープル S/L

お正月限定デザイン ご自宅用の花束 マム イエロー&オレンジ S/L

新春限定 ご自宅用の花束 ラナンキュラス Lite/S/M/L/LL





■ HitoHana(ひとはな)





HitoHana(ひとはな)は総会員数20万人を超えるフラワーとグリーンの通販サイトです。観葉植物やギフト・ご自宅用の花商品、お祝い用の胡蝶蘭などを総合的に取り扱っています。



「街のお花屋さんやホームセンターでは、理想の植物が見つからない」そんな悩みを解決したいという想いからはじまり、現在では、国内最大級の商品数をお客様の手のひらの上に展開しています。

植物を購入したくても通販では実物を直接見ることができなくて不安、という問題を解消するために、発送前に実際にお送りする商品の写真送付サービス(無料)や、頂いた全レビューの公開、輸送中のダメージを少なくする専用ボックスの使用等、より安心して植物を贈れる仕組みづくりを行っています。



また、頂いたレビューが担当したフローリストに直接紐づくシステムの開発や、お客様からの相談事項を1対1で対応するカスタマーサポートの体制づくりなど、お客様の声の取りこぼしが起きないための社内体制も構築しています。

今回のお正月商品についてもこのサービスを行なっています。大切なご用途にもぜひ安心してご利用ください。



HitoHana(ひとはな)公式サイト:https://hitohana.tokyo/

お正月の花・飾り特集ページ:https://hitohana.tokyo/newyear

HitoHana eGift:https://hitohana.e-gift.co/

Instagram:https://www.instagram.com/hitohana_tokyo

Twitter:https://twitter.com/hitohana_tokyo

Facebook:https://www.facebook.com/hitohana.tokyo/

LINEアカウント: LINE ID:@hitohana.tokyo





■株式会社Beer and Techの概要

「ビジネスとテクノロジーの力で古い産業の非効率を解消し、人と向き合う時間がもっと増えれば、きっと人生は豊かになる。」という想いの元、フラワーとグリーンのデリバリーサービスHitoHana(ひとはな)を運営。



・名称:株式会社Beer and Tech

・企業HP:http://www.beerandtech.com

・所在地:埼玉県さいたま市大宮区上小町629-1 ハイタッチかみこ2F

・代表者:森田憲久

・事業内容:フラワー&グリーンの通販サイト『HitoHana(ひとはな)』を運営

・設立年:2014年



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/15-17:16)