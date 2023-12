[Guangzhou Jingjing E-commerce Co., Ltd.]



Amazonセール情報

NAPD PRO







Amazon商品リンク:https://amzn.asia/d/3nMZLRS



通常価格:28,900円



最終超特価: 16,900円





N-ONE Npad Pro Android 12 タブレット 10インチ wi-fiモデル + 4GLTE 、8GB RAM+128GB ROM +1TB拡張可能、UNISOC 2.0Ghz 8コアCPU、10.36インチ2K高清IPS、5MP/13MP カメラ+GMS認証+18W PD急速充電器7500mAh大容量バッテリー+Bluetooth 5.0+2.4G/5G WiFi





NPAD S







Amazon商品リンク:https://amzn.asia/d/i0JnWmB



通常価格:17,900円



最終超特価: 10,800円





N-ONE NPAD S android タブレット 10インチ wi-fiモデル 、 MTK 8 コア CPU、4GB+ 64GB+1TB拡張 、6600mAh大容量バッテリ、 10.1インチ 1280P HD IPS 画面 、GMS認証、Bluetooth5.0 + GPS+2.4GHz/5GHz WiFi、Type-C充電、2MP/5MP ハイビジョンカメラ









NPAD PLUS







Amazon商品リンク:https://amzn.asia/d/bobR0e3



通常価格:25,900円



最終超特価: 15,900円





N-ONE Npad Plus 10.36インチ wi-fiモデル 8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張 2000*1200 IPS FHD画面 タブレット 10インチ+MTK 8コアCPU+6600mAh大容量バッテリー+5MP/13MP+GMS認証+Bluetooth5.0+GPS+2.4G/5G Wifi



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-10:16)