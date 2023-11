[ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー]

ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンスカンパニー(本社:兵庫県神戸市、カンパニープレジデント:中島昭広)は、2023年11月30日(木)に、ホエイプロテインを含むクリアな栄養補助飲料「アイソカル クリア」から、「アイソカル クリア リフレッシュ(すっきりジンジャー風味)」を新発売します。





「アイソカル」は、医療・介護現場で30年以上の実績を誇るブランドです。その中でも、「アイソカル クリア

(ピーチ風味&レモンティー風味)」は、無脂肪ですっきり飲みやすい口当たりでホエイプロテインとエネルギーを手軽に摂取できる栄養補助飲料として、医療・介護現場でも広く提供されています。

このたび、これまでの「アイソカル クリア」の特長はそのままに、新たに「ジンジャーエキス」を配合し、爽やかな刺激と本格的な大人な香りと共に、リフレッシュしながらよりすっきりと栄養補給ができる新製品「アイソカルクリア リフレッシュ(すっきりジンジャー風味)」を発表します。































「アイソカル クリア リフレッシュ(すっきりジンジャー風味)」の主な特長:





1. カラダをうごかすエネルギー200kcal/本

2. カラダのもとになるホエイプロテイン10g/本

3. すっきりおいしく脂肪ゼロ

4. 爽やかな刺激と本格的な大人な香りの ジンジャーエキス8.75mg/本



「アイソカル クリア/アイソカル クリア リフレッシュ」とは





さまざまな理由から食事が進まない時でも「いつもの食事や水分補給の際に自然と取り入れて頂きたい」「濃厚なテイストの栄養補助飲料は苦手な方でもこれなら飲めそうと思って頂きたい」という想いから、透明感があり爽やかなテイストとパッケージの「アイソカル クリア」が誕生しました。1本あたり200kcalとホエイプロテイン10gを含みながらも見た目にもクリアさがあり、爽やかさと飲みやすさを保っているのが特徴です。

シリーズ品として新たなに追加された「アイソカル クリア リフレッシュ」は、その名に「リフレッシュ」を冠した、栄養補給をしながらリフレッシュをして頂けるジンジャーエキス配合のリフレッシュ飲料です。





ジンジャーエキスのひみつ





栄養補助飲料の中で、一般的には濃厚で甘い味わいの製品が多い中、「アイソカル クリア リフレッシュ(すっきりジンジャー風味)」は、“いつもよりすっきり飲める”、“これなら無理なく飲めそう”という気分になっていただけるよう、爽やかな刺激のあるジンジャーエキスを新たに配合しました。また、多くの方が飲みやすいと感じるように、ジンジャーエキスの辛みを緩和する工夫もしており、飲むほどに魅了される味わいに仕上げております。



ホエイプロテインのひみつ





ホエイプロテインとは、牛乳に含まれる水溶性のたんぱく質です。カラダでの保持率が高く※1、カラダに重要な分岐鎖アミノ酸(BCAA)が豊富で※2、吸収のスピードが速い※3とされています。「アイソカル クリア」に含まれる10gのホエイを摂取するには、コップ約8杯分の牛乳が必要※4です。











※1 U.S.Dairy Export Council. Reference Manual for US Milk Powders(USDEC 2005)

※2 Layman DK. J Nutr 133: 261-267S, 2003

※3 Tang JE et al., J Appl Physiol 107 : 987‒992, 2009

※4 山内ら編「牛乳成分の特徴と健康」.光生館. 1993



こんな方におすすめ





・すっきりリフレッシュしながら栄養をとりたい

・甘くて濃厚な栄養補助飲料が苦手

・食欲がない時がある

・たんぱく質をとりたい



製品概要







無果汁・香料使用

※医療機関・介護施設様向けの販売価格につきましては、特約店様へお問い合わせください。

<栄養成分1本(200ml)あたり>

熱量200kcal、たんぱく質10g、脂質0g、炭水化物40g、ナトリウム0mg(食塩相当量 0g)、水分 166g、リン 180mg(当社分析値 2023年6月現在)

<原材料に含まれるアレルゲン(28品目中)>

乳





ネスレ ヘルスサイエンスは、医療・介護現場はもちろん、在宅で食事量が気になる時や栄養補給が必要な方々に、手軽にエネルギーを補給いただけるよう貢献していきます。



■ネスレ ヘルスサイエンスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、2011年食品飲料業界のリーディングカンパニーである「ネスレ」によって創設された、先進的なヘルスサイエンスカンパニーです。世界140カ国以上で、12,000人以上の社員が在籍し、消費者向け健康製品、医療介護施設向け栄養補助製品、科学的知見を取り入れたビタミンやサプリメントなど、幅広いブランドを展開しています。「高い付加価値」と「グローバルな研究開発力」を強みとし、「栄養の力」を基軸に、総合的に健康をサポートする提案をしています。



■ネスレ ヘルスサイエンスのパーパスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、“Empowering healthier lives through nutrition(栄養を通じて、人々のより健康的な生活を支援すること)”をパーパスとしています。消費者、医療・介護現場が願う健康的な生活のため、高品質で科学的根拠に基づく栄養

ソリューションを顧客に提供しています。



■ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ

ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ: https://healthscienceshop.nestle.jp/

楽天市場 ネスレ ヘルスサイエンス公式店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/nestlehealthscience/

Amazonネスレ ヘルスサイエンス公式店: https://www.amazon.co.jp/stores/page/5C22F62E-1157-4FEE-A215-542EB9EBB30C

Yahoo!ショッピング ネスレ ヘルスサイエンス公式店:https://shopping.geocities.jp/nestlehealthscience/

au Payマーケット ネスレ ヘルスサイエンス公式店: https://plus.wowma.jp/user/65181932/plus/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-17:16)