みらいのたからばこ実行委員会(本部:大阪府大阪市、実行委員長:奥田 絵美)は、11月11日(土)12日(日)に開催する、地域密着おしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」の来場登録を本日スタートいたします。







インテックス大阪6号館Bで開催する「みらいのたからばこ2023 in 大阪」は、プロに学ぶおしごと体験ブースを中心に、ステージコンテンツ、こども商店街、こどもサミットなど親子で楽しめる100以上のコンテンツを展開。

こどもたちは好きなおしごとを無料で体験することができます。また、体験数に制限はなく、たくさんのおしごとに挑戦していただけます。



本イベントを通じて地域のつながりを深め、地域の社会課題を解決していくことによって地域の人々の幸福度を高めていきます。

イベントへの来場は、申し込みフォーム(https://05cee4af.form.kintoneapp.com/public/entry2023osaka)から事前の登録が必要です。

皆様のご来場をお待ちしております。



「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」注目のコンテンツ





■コンテンツは100以上! こどものおしごと体験



各企業のプロから直接おしごとの内容やコツ、やりがいなどを学べる場です。

制服を着用して体験するブース、作った作品を持って帰れるブースも多数ございます。さらに、おしごと体験をすると、会場内で使える「こども通貨」がもらえ、その通貨を使ってお買いものも可能。おしごと体験を通じて、地域の大人たちからはたらく意味や価値、企業の役割など社会を学ぶことができます。



※おしごと体験は基本的に無料ですが、キッチンカーなど一部有料のブースもございます。



体験できるおしごとの例は以下の通り。



・大阪のものづくり職人

・e-sports選手

・ペンキ職人

・声優

・消防士

・警察官

・メタバースクリエイター

・ドローン操縦士

・パイロット

・キャビンアテンダント

・和菓子職人

・茶道家

・華道家

・おかし作り

・家事代行

・占い師

・デザイナー

・起業家

・レーサー

・プログラマー

・アーティスト

・ファイナンシャルプランナー

・開発者

・モデル

・整備士体験……など



※上記は予定ですので、予告なく変更することがございます。



■おしごとで未来に貢献 みらいのたからばこSDGsボード

会場内には「みらいのたからばこSDGsボード」を設置。各企業のSDGsの取り組みとおしごと体験をリンクさせ、イベント参加者全員でSDGsの17の目標達成を目指します。おしごと体験を通じてその職業や企業の取り組みだけでなく、SDGsへの理解を深めます。



■売り手も買い手もこどもだけ! こども商店街



※写真は「ふくしまのたからばこ2018」の時の様子



会場内にはこどもたちだけの商店街エリアが登場。商売のプロからアドバイスを受け、こどもたちが店長となり、お店を運営します。ここは働く喜びや楽しみ、お金の大切さを学ぶ実体験の場です。おしごと体験で得た「こども通貨」はこの「こども商店街」でのお買い物に使用できます。



<こども商店街のスケジュール>

1部:11/11(土) 11:30-13:30(事前申込制)

2部:11/11(土) 14:00-16:00(当日受付)

3部:11/12(日) 12:00-14:00(事前申込制)



事前申込みは、11月初旬よりスタートする予定です。



■未来にむけての意見交換 こどもサミット



こども議員と地域職員・議員、各業界の代表が様々な議題に沿って話し合うサミットを実施します。子育て世代やこども達により地域の社会や政治経済に関心を持ってもらう機会の創出を目指します。



■こどもも大人も大注目! こどもステージ



※写真は「ふくしまのたからばこ2018」の時の様子



おしごと体験の発表コンテンツやプロのアーティストと歌やダンスを楽しむコーナー、また、さまざまな業界のゲストを招いてステージイベントを開催します。



<トークステージ>

ロボット工学者の石黒 浩教授(大阪大学基礎工学研究科教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長)

12日(日)13:00~

大阪・関西万博でテーマプロデューサーも務めるロボット研究の第一人者である石黒教授より、「アバターが未来社会をどのように変えるのか」についてお話いただきます。



■ブースの中は異空間!? おすわりアート



※写真はイメージです。



プロの撮影の講師がコーディネートしたおもしろなりきりフォトスポットを設置します。たくさん記念写真を撮影しましょう!



■想いのつまった本のバトン



※写真はイメージです。



お気に入りの本を交換する本屋さんがみらいのたからばこに登場。誰かにおすすめしたい絵本や児童書を持ってきてくださいね。



来場申し込み方法





イベントへのご来場には、事前の登録が必要です。下記QRコードもしくはこちら(https://05cee4af.form.kintoneapp.com/public/entry2023osaka)より必要事項をご入力いただき、お申込みください。



イベントの概要





【開催日時】

2023年11月11日(土)、12日(日)の2日間

11日:10:00-17:00

12日:10:00-15:00



【開催場所】

インテックス大阪6号館B

大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅 徒歩約9分

大阪メトロ南港ポートタウン線 中ふ頭駅徒歩 約5分



【入場料】

無料



【共催】

みらいのたからばこ実行委員会、咲州プレ万博実行委員会



【後援】

経済産業省近畿経済産業局、文部科学省、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会



【協賛】※一部

一般財団法人 H2Oサンタ

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社

関西鉄筋工業協同組合

株式会社ザイマックス関西

Planeta Creative株式会社

株式会社MetaHeroes

ヤマザキビスケット株式会社

社会福祉法人隆生福祉会

株式会社ロードカー

NASCARレーサー植野浩行

オーエス株式会社

コドモエナジー株式会社

株式会社スマートスマイル

株式会社DRONE HEROES

南海電気鉄道株式会社

Peach Aviation株式会社

ブライトチルドレンズプロダクツインターナショナルジャパン株式会社

三起商行株式会社

株式会社MIXI

一般社団法人 未来とコラボ

株式会社湯山製作所

一般社団法人レオ財団

ロックペイント株式会社



【協力】

関西学院大学、帝塚山学院大学、梅花女子大学、大和大学、大阪府警察本部、大阪市消防局、株式会社ママそら、株式会社マザープラス、一般社団法人日本おひるねアート協会



みらいのたからばこについて





地域をつなぐ 想いをつなぐ 未来へつなぐ 地域共創で叶えるウェルビーイング



「みらいのたからばこ」とは、地域密着型こどものおしごと体験イベント、メディア、コミュニティを通じて、地域のつながりを深め、地域の人々の幸福度を高めるプロジェクトです。



「みらいのたからばこプロジェクト」にかける想いや成り立ちは、PR Times STORYでも発信中。ぜひこちらよりご覧ください。

https://prtimes.jp/story/detail/bykYzeTZ6Nx



本プロジェクトのベースとなっているのが、2016~2018年に福島にて開催された、地域密着型こどものおしごと体験イベント「ふくしまのたからばこ」。震災を経験した母親たちの「自分たちは彼らを一生守ることはできないからこそ、彼ら自身が夢や希望を持ち、未来を切り拓いていけるよう生き抜く力を持ってほしい」という想いがつながり、2018年には来場者数14,000人超のイベントになりました。



このプロジェクトでは、職業体験を通して、将来の職業観を培うとともに、働くことの大切さや世の中に様々な仕事があることを知り、将来の夢を考えるきっかけを作ります。また、誇りを持って働く地域の大人たちの姿や、地域や社会に貢献する企業を知ることで、輝く未来へとつなげることを目的としています。

コロナ禍を経て大阪にバトンが渡され、2023年「みらいのたからばこ」としてリニューアル。2030年までに全国47都道府県での展開を目指しています。



みらいのたからばこ3つの柱



みらいのたからばこ 地域密着型こどものおしごと体験イベント

2日間で1万人~3万人規模の大型イベントを実施。こどものおしごと体験を通じて、企業・行政・大学・地域の方のつながりを作ります。2023年は大阪で開催。2024年には5都市、2025年は10都市、以降全国展開を予定しております。



みらいのたからばこ メディア 「みらいのたからばこラボ」

https://mirainotakarabako.com/media/

こどもインタビュアーによる企業インタビューや地域情報の発信を、年間を通して行います。おしごと体験イベントに参加できない方もメディアを通じて地域の魅力を感じていただけます。



みらいのたからばこ コミュニティ

地域に密着した小規模イベントやセミナー、交流会を開催。つながりを深めながら、地域コミュニティを育みます。



みらいのたからばこ実行委員会





団体名:みらいのたからばこ実行委員会

実行委員長:奥田 絵美

住所:大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F 5号

HP:https://mirainotakarabako.com/

お問い合わせ先:新里(info@mirainotakarabako.com)



