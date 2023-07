[有限会社三美]

クラウドファウンディングを中心に海外の新製品を日本で販売する有限会社三美(サンミベスト)は、アウトドア用ポータブルストーブ(Outdoor Camping Portable Stove for Warming and Boiling Water)をアメリカのクラウドファウンディングサイトKICKSTARTERにて先行発売を開始しました。





■アウトドア用ポータブルストーブ

Outdoor Camping Portable Stove for Warming and Boiling Water



透明度の高い強化ガラスを三面に使用したデザインは火を眺めることができる上部セパレート式の構造は火のかがりを幻想的に演出します。





■kickstarter実施ページ

https://www.kickstarter.com/projects/sanmibest/multifunctional-portable-biker-backpack-leg-bag



■kickstarterについて

https://3mi.co.jp/kickstarter/



■アウトドアに大活躍アイテム10選

https://sanmibest.com/sp-choice-outdoor/



■会社概要

会社名:有限会社三美

住所:栃木県宇都宮市御幸ケ原町122-13

設立:平成9年2月20日

有限会社三美公式サイト:https://3mi.co.jp/

サンミベスト:https://sanmibest.com/



有限会社三美は、モノを通じて人を幸せにすることを念願に自社製品の企画・開発・販売などを行なっており、また日本市場に紹介されていない新しいアイデアの製品があれば海外からの輸入販売もしております。弊社及びグローバルパートナーのネットワークを介して、世界中の新たなアイデアを日本の消費者に紹介します。海外拠点での商品開発、契約締結、商品管理、検品、国際物流までワンストップ管理を実現し、新しいアイデアをスピード感を持って日本の消費者に紹介しています。



