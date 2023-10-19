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KPI メタバースストアにて「Disney TENNIS COLLECTION（ディズニー テニスコレクション）」ポップアップイベントを開催

［KPI株式会社］

「Disney TENNIS COLLECTION（ディズニー テニスコレクション）」のメタバースイベントを開催

KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：薮田 恵士）は、KPIメタバースストアにて「ディズニー テニスコレクション」のポップアップイベントを実施した。


ディズニー テニスコレクション メタバースイベント

KPI メタバースストア　URL：https://www.kpi.asia/meta/


Disney TENNIS COLLECTION（ディズニー テニスコレクション）

コレクション第1弾としてジュニアラケット６モデル、バッグ6モデル、振動止め4モデルが登場。



ジュニアラケット
Disney BEAST 26（7TJ215）：https://kpitennis.com/products/detail/29226
Disney BEAST 25（7TJ214）：https://kpitennis.com/products/detail/29225
Disney 25（7TJ208）：https://kpitennis.com/products/detail/29221
Disney 23（7TJ209）：https://kpitennis.com/products/detail/29222
Disney 21（7TJ210）：https://kpitennis.com/products/detail/29223
Disney 19（7TJ211）：https://kpitennis.com/products/detail/29224

バッグ
バックパック（DTB001）：https://kpitennis.com/products/detail/29228
ミニドラムバッグ（DTB002）：https://kpitennis.com/products/detail/29229
スリングバッグ（DTB003）：https://kpitennis.com/products/detail/29230
スリングバッグ（DTB004）：https://kpitennis.com/products/detail/29231
スリングバッグ（DTB005）：https://kpitennis.com/products/detail/29232
スリングバッグ（DTB006）：https://kpitennis.com/products/detail/29233

振動止め
振動止め 1個入（DTA001）：https://kpitennis.com/products/detail/29227


KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。
【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号
代表取締役：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用
HP：https://www.kpi.asia/
KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/19-22:40）

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