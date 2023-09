[パーソルワークスデザイン株式会社]

~ GRANDIT社との提携によりバックオフィスの労働生産性の向上を図る ~



総合人材サービスのパーソルグループで、BPO、ヘルプデスク/コールセンターのアウトソーシングなどを手掛けるパーソルワークスデザイン株式会社(本社: 東京都豊島区、代表取締役社長: 軽井 宏直、以下パーソルワークスデザイン)は、GRANDIT株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 石倉 努、以下GRANDIT社)が提供する中堅・中小企業のバックオフィス向けのBPO*1サービス「BPOサービス for GRANDIT miraimil」において、BPOサービスの提供を開始します。



クラウドERP「GRANDIT miraimil」によるBPOサービスを提供することで、経理業務を皮切りに中堅・中小企業のバックオフィスのDXを推進し労働生産性の向上を図ります。







■背景

人口減少が加速する日本の経済成長には、日本企業の9割を占める中小企業のDX推進による労働生産性の向上が重要となっている一方で、2021年にDXに取り組み始めている企業は大企業6割超に対し中小企業3割弱と大幅に遅れています。*2その背景には、中小企業ではコスト面からIT投資が難しく、IT導入後もITを使いこなすための知識を持つ社内人材が不足している現状があります。



中小企業庁が2016年に発表した「中小企業白書」の調査によると、中小企業が「IT投資を行わない理由」について、最多の4割が「ITを導入できる人材がいない」、2割が「コストが負担できない」と回答しています。また、すでにIT投資を実施している企業の「今度IT投資を行う上での課題」では、「社員のIT活用能力が不足している」「IT人材が不足している」が全体の6割を占めています。*3



*1Business Process Outsourcingの略。企業活動における業務プロセスの一部を専門業者に外部委託すること。

*2一般社団法人日本能率協会『日本企業の経営課題2021』調査結果速報【第3弾】DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組状況や課題より

*3中小企業庁「2016年版 中小企業白書」第二部企業の稼ぐ力より





■概要

パーソルワークデザインは、進化系ERPサービスを展開するGRANDIT社と提携し、中堅・中小企業のバックオフィス向けBPOサービス「BPOサービス for GRANDIT miraimil」において、BPOサービスの提供を開始します。

「BPOサービス for GRANDIT miraimil」は、短期間かつ安価で導入可能な「GRANDIT miraimil」が提供する最適化された機能をベースに、属人的な業務を標準化、定型化します。定型化された個別業務から業務プロセス全体の委託まで、お客様のご要望に応じて業務仕様を設計しオフサイト化できる受託体制を構築します。業務にかかる固定費を変動費化し事業の成長や新しい事業の立ち上げ時など、必要に応じて業務リソースを確保できる運用体制の効率化を支援します。





本サービスでは、お客様の経理、債権、債務の全体または一部の業務をパーソルワークスデザインが最適な形に設計し、運用することで業務効率化やコスト削減を図り、クラウドERP「GRANDIT miraimil」の導入効果を最大化します。



BPOサービスの主なご支援内容

・個別業務BPOサービス:「GRANDIT miraimil」を用いた受発注の受付入力など、個別業務を対象としたBPOサービス

・包括業務BPOサービス:「GRANDIT miraimil」を用いた販売活動におけるバックオフィス業務のプロセス全体(複数の個別業務で構成されるプロセス)を対象としたBPOサービス



尚、詳細についてはBPOサービス for GRANDIT miraimil(https://www.miraimil.jp/lp/bpo/)をご覧ください。



中小企業向け国産統合型クラウドERP「GRANDIT miraimil」< https://www.miraimil.jp/ >

「GRANDIT miraimil」は、中堅企業向けERP「GRANDIT」で得た業種ごとのノウハウを集約し、中小企業向けにサービスとして提供を可能にしたクラウドERP。「カスタマイズ」を不要にすることで、従来のオンプレミス型GRANDITと比べて、最短で3か月というスピード導入と平均80%の導入コスト削減が可能*4。デジタル化を通じて中小企業の働き方改革、生産性向上、業務効率化を支援しています



*4平均80%の導入コスト削減

GRANDIT社にて商社・卸売業、サービス業の中堅企業向けにGRANDITを導入した実績値を元に算出。



※「GRANDIT」、「GRANDIT miraimil」(R)は、GRANDIT株式会社の登録商標です。

※その他、記載している会社名・商品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。





<本件に関するお問い合わせ先>

パーソルワークスデザイン株式会社 営業部 営業課

お問い合わせフォーム:https://www.persol-wd.co.jp/inquires/





■パーソルワークスデザイン株式会社について< https://www.persol-wd.co.jp/ >

パーソルグループのパーソルワークスデザインは、2018年10月に日本アイデックス、ハウコム、テンプスタッフ・ライフサポートが統合し誕生いたしました。BPO(Business Process Outsourcing)のプロフェッショナルとしてあらゆる業種のお客さまの一般事務から情報処理、システム設計、ソフトウェア開発、コールセンター、ヘルプデスク、保健指導、採用代行などのBPOサービスを提供しています。



