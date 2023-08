[アイティーエンタテインメント株式会社]

アイティーエンタテインメント株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、公式オンラインストアにて『BLACK LAGOON』コラボグッズを販売中。







『BLACK LAGOON』× and GALLERYのオリジナルコラボグッズがand GALLERY 公式オンラインストアにて大好評販売中!



東京・池袋と神戸・三宮にある「and GALLERY」にて6月9日~7月2日の期間限定で同時開催された『BLACK LAGOON』初のコラボカフェで大人気だった、漫画のコマをプリントしたロングTシャツやミニキャラアクリルスタンド(ランダム)全7種も再販売しています。



グッズは無くなり次第販売を終了します。ぜひ、お早めのご購入をおすすめします!



■コラボグッズ











■TVアニメ『山田くんとLV999の恋をする』や『弱虫ペダル』のコラボグッズも販売中!





公式オンラインストアでは、「and GALLERY」にて過去開催された『山田くんとLV999の恋をする』コラボカフェや『弱虫ペダル』コラボカフェで販売したオリジナルコラボグッズも販売しています。

店舗で購入出来なかった方や、ご来店出来なかった方も、ぜひこの機会にお買い求めください。



■and GALLERY











and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト: http://and-gallery.com/



【会社概要】

社名:アイティーエンタテインメント株式会社

所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-16:16)