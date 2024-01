[株式会社OPENREC]

~公演チケットの二次先行抽選は1月9日(火)12時より受付開始~



株式会社OPENREC(東京都新宿区、代表取締役:兵頭陽)は、3月16-17日にKアリーナ横浜にて開催する加藤純一 presents「第二回 配信者ハイパーゲーム大会」のオフィシャルグッズ事前配送販売を本日1月5日(金)20時に開始いたしました。

1月9日(火)12時より、公演チケットの二次先行抽選の受付を開始いたします。







加藤純一 presents「第二回 配信者ハイパーゲーム大会」について





人気配信者の加藤さん企画/監修のもと、総勢40名以上の人気ゲーム配信者が参加し、k4senさん、SHAKAさん、もこうさん、じゃすぱーさんをリーダー陣に迎え、複数タイトルのゲームで熱戦を繰り広げるチーム対抗戦のゲームイベントです。

2023年3月に幕張メッセにて初めて開催した前回大会では、配信者によるゲームイベントとしては異例の2日間で2.2万人以上を動員、生配信の最大同時接続数20万以上を記録しました。



公式サイト: https://lp.openrec.tv/hyper-game-event2/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/hypergameinfo



オフィシャルグッズについて







第一弾の事前販売オフィシャルグッズでは、Tシャツやマフラータオルなどチーム別のブースターアイテム全6種を展開し、公演前に事前にご自宅でのお受取が可能です。

本日1月5日(金)20時より「OPENREC Store」にて事前配送販売を開始いたします。

会場限定販売のアイテムなど追加アイテムは後日発表予定です。





販売サイト「OPENREC Store」:https://openrec.store/collections/items-hyper-game-event2



ブースターアイテム(全6種)





・ユニフォームTシャツ(全5種)(L/XL):4,400円(税込)

・マフラータオル(全5種):2,800円(税込)

・アクリルキーホルダー(全5種):700円(税込)

・ステッカー(全5種):500円(税込)

・LEDバルーンスティック(2本セット):500円(税込)

・ショッパーバッグ:500円(税込)



チケット情報





<二次先行抽選>

申込みページ:https://eplus.jp/hypergame/

受付期間:2024年1月9日(火)12:00 ~ 2024年1月21日(日)23:59

当落発表:2024年1月25日(木)13:00以降

入金期間:2024年1月28日(日)21:00まで



<FamilyMart先行抽選>

申込みページ:https://eplus.jp/hypergame/

受付期間:2024年1月29日(月)12:00 ~ 2024年2月5日(月)23:59

当落発表:2024年2月10日(土)13:00以降

入金期間:2024年2月12日(月)21:00まで



<一般先着販売>

2024年2月17日(土)12:00~ 予定

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。



S指定席 DAY1 or DAY2 ¥13,500(税込)

A指定席 DAY1 or DAY2 ¥9,500(税込)

S指定席(PPV付き) DAY1 or DAY2 ¥15,000(税込)

A指定席(PPV付き) DAY1 or DAY2 ¥11,000(税込)

ハイパーVIP ROOM DAY1 ¥2,000,000(税込)

※ハイパーVIP ROOM DAY2は完売いたしました。



加藤純一 presents「第二回 配信者ハイパーゲーム大会」の概要





【DAY1】 2024年3月16日(土) 開場12:00 / 開演14:00 ※終演20:00予定

【DAY2】 2024年3月17日(日) 開場11:00 / 開演13:00 ※終演20:00予定

※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。



会場:Kアリーナ横浜

主催:株式会社OPENREC

企画制作:株式会社CyberE

運営:HOT STUFF PROMOTION



【公演に関するお問い合わせ】

HOT STUFF PROMOTION:050-5211-6077(平日12:00~18:00)



【チケットに関するお問い合わせ】

イープラス カスタマーセンター:http://eplus.jp/qa/



株式会社OPENRECについて





所在地: 東京都新宿区西新宿1丁目20番2号 西新宿室町ビル5階

代表者: 代表取締役 兵頭陽

設立: 2022年12月28日

事業内容: ライブ配信事業

企業サイト: https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト: https://www.openrec.tv/



OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。



お問い合わせはこちら: https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new



