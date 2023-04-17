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＃介護用CBD【医療福祉施設、介護福祉施設限定】「kamerui（カメルイ）CBDデンタルペースト 高濃度CBD500mg配合」1000本 寄付先団体の募集開始

［アルトバッシュ株式会社］

CBD原料の輸入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド運営、原料卸売業を国内外で展開するALTBASH株式会社（アルトバッシュ）が運営するCBDブランド『kamerui（カメルイ）』は、福祉業界の団体様へ「kamerui（カメルイ）CBDデンタルペースト 高濃度CBD500mg配合」1000本を、より多くの皆さまのお手元へお届けできるよう寄付活動を開始いたします。

当社は、CBDデンタルペーストの寄付を通して、高齢者の皆様の口腔健康の維持、増進と介護者の負担軽減を目指します。

kamerui（カメルイ）「CBDデンタルペースト」商品ページ：https://kamerui.co/products/dental-paste



寄付先団体 募集概要 ■募集期間：4月20日（水）～ 5月30日（火）23:59


■募集対象：日本国内の医療福祉施設、介護福祉施設限定

■寄付数 ：合計1,000本
※1団体につき100本を目安に寄付先を募集いたします。

■応募方法：下記フォームにてご応募ください。
申込先： メール info@altbash.io 電話 03-3375-7501(担当者：尾熊)

■審査結果通知：6月8日（木）18:00までに、寄付先に選ばれた団体へ直接ご連絡いたします。

ご用意した1,000本が終了次第、予告なく終了となります。
多くの団体様からのご応募をお待ちしております。


CBD500mg配合の歯磨き粉　kamerui（カメルイ）「CBDデンタルペースト」



商品名: CBD歯磨き粉｜kamerui CBD Dental Paste
フレーバー:ミント
容量: 80g
CBD配合量：高濃度CBD500mg
原材料：水、グリセリン、セルロースガム、エタノール、ヒドロキシアパタイト、キシリトール、カンナビジオール、炭酸Ca、グリチルリチン酸2K、乳酸桿菌、グレープフルーツ種子エキス、ステビア葉/茎エキス、スペアミント油、メントール、クエン酸

・天然由来成分100%
・優しいミントフレーバー
・天然由来成分のみを使用しているため変色する場合がございますが品質に問題はございません。

販売価格：4,200円（税込）

kamerui（カメルイ）「CBDデンタルペースト」商品ページ：https://kamerui.co/products/dental-paste


kameruiブランド概要



《kamerui(カメルイ） 》日本発のスキンケア・ヘアケア総合CBDブランド

公式HP：https://kamerui.co/
公式Instagram：https://www.instagram.com/kameruiofficial
公式Twitter：https://twitter.com/kameruiofficial



ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）について



ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。

商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）

本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F
バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）
資本金： 1,000,000円
設立年月日：2015年10月5日
電話番号 ： 03-3375-7501
公式HP ：https://www.altbash.jp
公式Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup
公式Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup


ALTBASH株式会社
代表取締役　尾熊涼一（おぐまりょういち）
University of North Alabama（アラバマ州立ノースアラバマ大学） 音楽学科、University of Nevada Las Vegas（ネバダ州立ラスベガス大学）ビジネスサイエンス学士号取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊維”BASH FIBER（バッシュファイバー）”プロジェクト参画。アメリカ、タイ、日本を中心とした貿易会社”ALTBASH株式会社”創業。

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/17-20:40）

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