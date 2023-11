[PROJECT ATAMI実行委員会]

“─────自然の中で起きている美しい現象全てに「星が割れる音を鳴らし、瞳に光を通したい。」”



盛況を収めた話題の映像×音楽の話題イベントが、初の屋外開催。Hm(立花ハジメBAND)、mekakusheなどが追加アクトに







アーティスト・作家として活動する米澤柊、駒澤零の2人が企画し、過去渋谷CIRCUS、WWWβ+WWWで熱狂を巻き起こしたライブペイント×音楽の新感覚イベント「自然の中で起きている美しい現象すべて」通称”しぜすべ”。初となる屋外イベントが、12月16日(土)、熱海・ACAO BEACHにて開催されます。



「自然の中で起きている美しい現象すべて」は、米澤柊、駒澤零の二人と、このコンセプトに共鳴するアーティストたちによる「音楽+ライブペイント+映像表現」の総合的なイベントです。 アート / クラブカルチャー / ライブハウス / インターネット / ボカロ etc... などジャンルにとらわれないシーンを次々と巻き込みながら、新しいオーディエンスを呼び込んできました。しぜすべの特色は、コミュニティにとらわれない、この世界に生まれる美しい音や光の化学反応を見守る場所を作り上げるところにあります。



本企画「しぜすべ 3」は、毎年少しずつATAMI ART GRANTに関わっている米澤が感じる熱海への思い入れや、ホテルから拠点を移し、さらに街に溶け込もうとしている芸術祭が、ATAMI ART VILLAGEやACAO FORESTで立ち上がっていく様子への興味、しぜすべ自体のもつ「風通しが良く、移動する台風の目のような行動原理」に基づき、次のステージとして考えていた野外ライブの舞台として、とても良いものとなる確信によって企画されました。



今回追加で発表となったラインナップはPLASTICSのメンバーであり、ひとりPLASTICSやソロ活動も精力的に行う立花ハジメの最新BAND、Hm(ハーマイナー)、東京を拠点に活動するプロデューサーで、今年5月には<Maltine Records>から作品を発表した若手illequal、あふれそうなほど切実な感情をまっすぐなポップスに昇華するSSWで、アイドルマスターをはじめ人気ゲームやアイドル、声優、アーティストに多数楽曲提供も手掛けるmekakusheが弾き語りで参加。



今までのしぜすべは、屋内でのデジタルペイントやVJ、アナログペイントを撮影して出力する方法でしたが、今回の野外ライブでは巨大アナログペイントや特設ステージの制作など、新たな試みをたくさん準備しています。外の空気に触れ合いながら、ひとりひとりへ感動を与えるイベントとなるように祈っています。



■イベント詳細



◆「自然の中で起きている美しい現象すべて3」

日程:2023年12月16日(土)

開始:14:30~(開場:14:00~)

会場:ACAO BEACH(https://acao.jp/beach)

住所:〒413-0101 静岡県熱海市上多賀1027−8

料金:ADV ¥3,500 / DOOR ¥4,000 +1D

※上限数に達し次第販売を終了とさせて頂きます

※出演者の変更による前売チケットの返金はございません



イベントチケット販売リンク:

https://aag2023.peatix.com/



出演:

<live paint / vj>

米澤柊

駒澤零

山中雪乃

neko

梅ラボ

布施琳太郎



<dj/live>

Hm (立花ハジメBAND)

illequal

mekakushe

グループこんにちは

ピアノ男(RYOKO2000set)

ムシぴ

涌井智仁



<food>

KAT



---------

■Artist Link / Profile



<live paint / vj>

・米澤柊

1999年東京生まれ。アーティスト、アニメーター。現在のデジタルアニメーションにおけるキャラクターの身体性、またそのアニメーションが生きる空間の空気性に関心を持って制作している。

主な作品に「絶滅のアニマ」(小高製本工業跡地[惑星ザムザ], 2022)、「劇場版:オバケのB′」(NTTインターコミュニケーション・センター, 2022)、「場所たちのいる場所」(熱海市街地[ATAMI ART GRANT], 2021) など。

主な展覧会に「ディスディスプレイ」(Calm & Punk Gallery, 2021)、うしお鶏との二人展「AB」(新宿眼科画廊, 2020)など。

また、主な共同制作としてMV「Nitecore - Heartbeat」(ディレクション=ファンタジスタ歌磨呂)や、東京スカパラダイスオーケストラ×長谷川白紙のMV「会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙」のアニメーション作画。KAIRUIによるシングル「海の名前」のアートワーク制作など。

Web: https://shuyonezawa.com/

X(Twitter): https://twitter.com/mendakoanime

Instagram: https://www.instagram.com/mendakoanime/



・駒澤零

東京都出身のイラストレーター・漫画家。

触れられそうなほど切実で内省的な感情と、天使や夢といったアウラを線に込めて制作を行う。2021年4月よりDJ / トラックメイカーの栄免建設と共に実際のレコード屋での「ディグ」をテーマにしたレコードDig漫画『ディグインザディガー』を好評連載中。2022年9月に始動したインターネットレーベル<KAOMOZI>のオーナーを務め、全てのリリース楽曲アートワークを担当している。画業の他にも、nemuigirlとしての音楽活動、DJ、VJ、展示参加など、その活動は多岐に渡る。

WEB:https://renren0824.tumblr.com/

X(Twitter): https://twitter.com/ren_ren0824

Instagram: https://www.instagram.com/ren_ren0824/



・布施琳太郎

1994年生まれ。アーティスト。恋愛における沈黙、暗闇において変質する形態、情報技術や詩による身体の解剖についての思考に基づいて、iPhoneの発売以降の都市で可能な「新しい孤独」を実践。絵画やテキストによる描写、展覧会や映像の編集などをアーティストや詩人、デザイナー、研究者、音楽家、批評家、匿名の人々などと協働して行っている。

主な個展に『名前たちのキス』(SNOW Contemporary, 2021)。展覧会企画・キュレーションに『惑星ザムザ』(小高製本工業跡地, 2022)、『沈黙のカテゴリー』(名村造船所跡地, 2021)、『隔離式濃厚接触室』(ウェブページ, 2022)など。これまでに参加した展覧会に『オープンスペース2021「ニュー・フラットランド」』( NTTインターコミュニケーションセンター)、『Reborn-Art Festival 2021-22』(宮城県石巻市)など。「美術手帖」や「現代詩手帖」、「文學界」、「BRUTUS」などの各種メディアに寄稿多数。

Web: https://rintarofuse.com/

X(Twitter): https://twitter.com/rintarofuse

Instagram: https://www.instagram.com/fuse_oe/



・山中雪乃

他者と自己が存在しているという事実や関係性に疑問を持ち、制作を行っている。

1999 長野県生まれ

2021 京都芸術大学 美術工芸学科 油画コース 卒業

2021 京都芸術大学 美術工芸領域 油画領域 入学 現在在学中

X(Twitter): https://twitter.com/yamanaka_yukino

Instagram: https://www.instagram.com/yukino_yamanaka/



・neko

X(Twitter): https://twitter.com/l_l__l

Instagram: https://www.instagram.com/0n0e0k0o/



・梅ラボ / 梅沢和木

1985年 埼玉生まれ 埼玉在住

2008 武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業

X(Twitter): https://twitter.com/umelabo

Instagram: https://www.instagram.com/umelabo/



<dj/live>

・Hm(ハーマイナー) (立花ハジメBAND)

立花ハジメ(Sax, TR606 and Speak & Spell)、momo(Keyboard)、hina(Snare)



立花ハジメ

1951年東京生まれ。1974年にグラフィックグループ「ワークショプMU!!」に参加。1973年、来日したデヴィッド・ボウイの後を追って渡英。 1976年、自身がリーダーとバンマスを務めるプラスチックス、そのファーストシングルが英国ラフトレードより発売、一気に世界デビューを飾る。1980 年、ビクターよりフルアルバムをリリースしてメジャーデビュー。1981年アイランド・レコードよりアルバム『WELCOME BACK』を全世界リリース。1980年より全米・全欧を含めたワールドツアーを行う。バンド解散後、ソロデビュー。1982年にはサクソフォン・カル テットを中心としたソロアルバム『H』『Hm』をリリース。その後1984年には『テッキー君とキップちゃん』、1985年『太陽さん』をリリース。 1986年には映画『ラスト・エンペラー』に通訳役で出演し、銀幕デビューを飾る。1991年にはグラフィック・デザイナーとして第35回ADC最高賞受 賞し、同時にアルバム『バンビ』をリリース。1992年には個展「タイポグラフィー」を開催し、画集『タイポグラフィー』をリリース。1993年には展覧会『立花ハジメとDEPT』展開催。1995年にはMacintosh用グラフィックソフト「イラストレーター」のプラグイン・モジュール「信用ベータ」 をリリースし、四谷P3にて個展『アプリケーションツアー』を開催し、同時に画集『アプリケーションツアー』をリリース。1997年、バンドLowPowersを結成し、アルバム『Low Powers』をリリース。1998年には恵比寿P-Houseにて『リトグラフと活版印刷とプリントアウトと立花ハジメとP-Houseと』を開催。2002年、プログラミングのグループ展「TENDJAVa」に参加し、アルバム『The END』をリリース。2013年にはアルバム『モナコMonaco」を完全限定USB版にてリリース。2019年、新バンドHm(ハーマイナー)を結成、各所でライヴ。2021年には一気に結成50周年、ひとりプラスチックスとしても活動再開中!!

Twitter(PLASTICS OFFICIAL): https://twitter.com/PLASTICS_TYO



・illequal

X(Twitter): https://twitter.com/illequality

Instagram: https://www.instagram.com/17alter/

SoundCloud : https://soundcloud.com/illequality



・mekakushe

日本のシンガー・ソングライター/ピアニスト。3歳からクラシックピアノを学ぶが、高校3年の2013年12月よりSoundCloudにてオリジナル曲を発表し、ポップスへと転向。2014年に初めて弾き語りライヴを行なう。大学院では仏音楽を研究。当初は“ヒロネ”“ヒロネちゃん”名義で活動するも、2018年の『真冬の熱帯夜』より現名義へ移行。ソロ作品のほか、映画主題歌や劇伴を手掛け、CMタイアップや他アーティストとのコラボレーションも多い。2021年に初フル・アルバム『光みたいにすすみたい』をリリース。

X(Twitter): https://twitter.com/_mekakushe_

Instagram: https://www.instagram.com/_mekakushe_/



・グループこんにちは

トラックメイカー・DJとして活動する栄免建設と、漫画やアートワークなどで活躍する駒澤零による音楽ユニット。

栄免建設 X(Twitter): https://twitter.com/AmenKensetsu

駒澤零 X(Twitter): https://twitter.com/ren_ren0824



・ピアノ男

会社員兼アマチュアミュージシャン

HP: https://pianoid.net

X(Twitter): https://twitter.com/pianoid



・ムシぴ

1996年9月26日 東京生まれ、神奈川在住。フリーの音楽家・写真家。

ジャズと秋と温泉と美味しいものが好き。ウサギと11羽のニワトリたちと暮らしている。

ゲーム会社のサウンドクリエイターを経て、音楽屋さんをオープン。

X(Twitter): https://twitter.com/muship_64

Instagram: https://www.instagram.com/ibumushi/



・涌井智仁

1990年、新潟生まれ。現在は東京を拠点に制作活動を行う。映像、ジャンクパーツやオーディオなどをプログラミングによって結合させ、テクノロジーの原始的な可能性を表現する作品を制作している。データを根源的に捉え直し、人類とその歴史における次の展開を美術によって模索する。主な個展に「蒼い優しさに抱かれて」(ナオナカムラ、東京、2012年)、「Long,Long,Long」(Garter、東京、2016年)、主なグループ展に「限界とかねーし Limiter cutしてるし展」(HIGURE 17-15 cas、東京、2013年)、「天才ハイスクール」(山本現代、東京、2013年)、「旅公演(どりふと)」(東京都美術館、2015年)、「Genbutsu Over Dose」(キタコレビル、東京、2015年)など

X(Twitter): https://twitter.com/hizakozox?lang=ja



【ATAMI ART GRANT 2023 開催概要】



会期: 2023年11月18日(土)-12月17日(日)※月・火は休催日。

開場: 11:00-18:00(17:00受付終了)

会場: 静岡県熱海市内

WEB: https://atamiartgrant.com/

Instagram: @atamiartgrant

FB: Project ATAMI

X(Twitter): @atamiartgrant



【ACAO BEACH】



ACAO BEACHは、都心からわずか1時間でアクセスできる、広大な自然に囲まれたプライベートビーチリゾートです。大小2つのオーシャンビュープール、透明度の高い熱海ブルーの海、どこまでも広がる青空など、南国を思わせる当施設は、完全予約制を取り入れており、周りとの距離を気にすることなく、ゆったりとお過ごしいただくことができます。



場所:413-0101 静岡県熱海市上多賀1027-8

アクセス:JR熱海駅より東海バスまたは「湯~遊~バス」でアカオフォレストバス停下車。JR熱海駅よりタクシー乗車約15分。東名高速道路 厚木ICより約90分。

URL:https://acao.jp/beach

公式Instagram:https://www.instagram.com/acao_beach



【本件お問い合わせ先】

広報担当:鈴木

info@projectatami.com



