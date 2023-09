[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

同時にアートシリーズ「Weaving+」からiPhone 15用スマホケース「StarPeak MagEZ Case 4」も正式販売開始



独創的なスマートフォン及びAppleWatch関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、2023年9月13日(水)に、Apple社から発表された新型iPhone 15シリーズ(iPhone 15 / iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max)向けスマートフォンケースとして、通常版ケース「PITAKA MagEZ Case 4 for iPhone 15 Series(読み:ピタカ マグイージー ケース フォー フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)」と強化版モデル「PITAKA MagEZ Case Pro 4 for iPhone 15 Series(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)」をAmazon PitakaDirect、楽天市場PitakaDirect、 PITAKA日本語公式サイトにて正式販売を開始いたしました。





また同時に、アートシリーズ「Weaving+」から「StarPeak MagEZ Case 4 for iPhone 15 Series(読み:スターピーク マグイージー ケース フォー フォー アイフォン フィフティーン シリーズ) 」の正式販売も開始いたしました。



PITAKA MagEZ Case 4の特徴





●高性能素材・アラミド繊維を採用

「PITAKA MagEZ Case 4 for iPhone 15 Series」は、世界的に耐久性の高い繊維素材の一つであるアラミド繊維で作られています。軽量なスマートフォンケースは耐衝撃性能が不足しており、ユーザーがスマートフォンケースを選ぶ際、「軽さと落下防止性能が両立できない」という悩みが尽きませんでした。そのため今までは、耐衝撃性が高いスマートフォンケースを選ぶためには、重いスマートフォンケースを選ぶしかありませんでした。一方で、スマートフォンケースは重くなると、美しさと快適さが失われがちです。「軽さ+耐衝撃性」という2つのニーズを満たすため、素材工学のパイオニアであるPITAKAでは、 2014年から強度は鉄の5倍でかつ重量はその1/5であるアラミド繊維を採用したスマートフォンケースを発売しています。余分な重量を追加せずに、ひっかき傷やすり傷からiPhone 15を守り、かさばることなくiPhone 15を保護することができ、さらに変色や経年劣化も起こしづらいケースに仕上げています。

●超極薄/超軽量のMagSafe対応スマートフォンケース

PITAKA独自のMagSafe SlimBoard(TM)技術によって、金型の中で磁石を樹脂に注入して1枚の薄いシートを形成、そのシートの両側をアラミド繊維で2重に挟み込むことで、ケース全体の厚みの軽減に成功しました。世に数あるMagSafe対応ケースの中でも、厚さ:0.95mm、重量:17g(※iPhone 15版の場合)という超極薄かつ超軽量のスマートフォンケースが誕生しました。ケースを装着していても、まるで装着していないかのように軽く、薄い装着感で、あなたが購入したiPhone 15をしっかりと保護することが可能です。

●600D&1500Dのアラミド繊維

「D(デニール・denier)」とは糸や繊維の太さを表すのに使用される計量単位のことです。デニール数が低い製品ほど繊維が細いためケースは薄くなり、逆に高い製品ほど繊維が太いためケースは厚くなります。

「MagEZ Case 4 for iPhone 15 Series」 をはじめ、PITAKAのスマホケースに使用されている600Dのアラミド繊維は、特別に調達されたもので、プレミアム製品にのみ使用されています。600Dのアラミド繊維は微細な織り方が必要であり、製造も難しく非常に希少な材料であるため、それを使用する製品も非常にユニークな製品だと言えます。600Dのアラミド繊維は、鉄の約5倍の強度を持ちながら、重量は約5分の1というハイテク繊維で、採用した製品は1500Dのアラミド繊維を使用した製品よりも軽く、柔らかくなっています。一方、1500Dのアラミド繊維を使った製品は、立体的手触りが特徴的なだけでなく、600Dと比べて少し厚くなるため、多くの文様を表現することができます。この特徴を活かし、数量限定のアートシリーズである「Weaving+(ウィービング プラス)シリーズ」では、1500Dのアラミド繊維が使用されています。







●ケース内にRFIDタグを内蔵

「RFID」とは無線(Radio)、周波数(Frequency)、認識(Identification)の頭文字から取られた名称であり、無線通信を利用した自動認識技術のことです。MagEZ Case 4には、RFIDタグが二枚内蔵されており、NFC対応のスマホを使ってPITAKA製ケースの真贋判定ができるようになります。さらに、正規品のケース購入ユーザー限定で提供するゲーム、壁紙、音楽などの特別コンテンツにアクセスすることが可能です。

●優れたグリップ感と手触り

アラミド繊維で作られた生地は、真空成形技術と何度も繰り返される研磨と塗装によって、グリップ力と手になじむ感触を向上させ、独特の織り文様となっています。

●PITAKAエコシステム製品との連携

強力な「N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール」を内蔵しており、Apple社の各種MagSafeアクセサリーやPITAKAの「PitaFlow for Phonesシステム」と簡単に繋がることができます。そのため「MagEZ Slider 2」や「MagEZ Car Mount Pro 2」などのMagSafe対応充電器にiPhone 15をしっかりと固定し、安定したワイヤレス充電が可能です。その他にMagEZ Grip、MagEZ Card Sleeveなど、MagSafeを活用したアクセサリーと連携可能です。





●環境保護・サステナブルに配慮した素材の採用

2019年からPITAKAでは、使用後は土に還る環境にやさしい生分解性のパッケージを使用するだけでなく、環境を汚染するEVAフォームを紙に置き換えました。2021年には発泡スチロールを全廃、そして2022年には、パッケージに環境にやさしい100%分解可能なバガス再生繊維パルプを使った生分解性のある素材を使用して、環境に対して無毒無害な取り組みを行っていま。また今年からはパッケージだけではなくケース本体にも、100%再生可能なサーモ・アラミド繊維を使用した「MagEZ Case Pro 4」の製造を開始、さらにカメラレンズ保護リング部分は古いスマートフォンケースを回収・リサイクルして作っています。

●金属製カメラレンズ保護用フレーム

カメラレンズ保護フレームをアップグレード、非対称にデザインされた金属性フレームがカメラレンズをしっかりと保護します。



MagEZ Case 4の概要





●製品名: PITAKA MagEZ Case 4(読み:ピタカ マグイージー ケース フォー)

●対応機種:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

※iPhone 15、iPhone 15 Plus版ケースは10月以降に発売します。

●素材: 600D/1500D アラミド繊維、

RFIDタグ

金属製レンズフレーム、

N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール

●販売価格: ¥7699~8999円(税込)

●販売チャンネル:

Amazon PitakaDirect

楽天市場 PitakaDirect

公式日本語販売サイト

日本国内各地のヨドバシカメラの主要店舗(代表的な店舗:秋葉原店、横浜店、梅田店)

※実際に「見て」、「触って」いただき、ご購入していただく事が可能です。

※9月24日頃の発売を予定しております。具体的な取り扱い店舗や発売日に関する最新情報は、PITAKAの公式Twitterアカウントで発信していきます。

※お近くにヨドバシカメラの店舗のない方は、ヨドバシカメラが展開するヨドバシ.COMでも購入可能です。

詳しくは https://www.yodobashi.com/?word=PITAKA で、ご確認ください。

●カラーバリエーション:600D黒/グレーツイル柄、600Dオーバーチュア(浮織)、600Dラプソディ(浮織)









PITAKA MagEZ Case Pro 4の特徴





「MagEZ Case 4」が持つ特徴に加えて、下記の独自の特徴を持っています。



●軍用グレードの高い保護性能

MagEZ Case 4の耐衝撃性能をさらに高めました。革新的なアラミド繊維とTPU(Thermoplastic Polyurethane/熱可塑性ポリウレタン)の2つの材料を結合し、スムーズに一体化しながらカバーすることで、iPhone 15の背面と側面を保護します。さらに柔らかいナッパレザーの裏地がiPhoneの背面を保護、そして隆起した金属製カメラレンズ保護フレームが、キズや衝撃から守ります。アメリカ国防総省が制定した米軍調達規格であるMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリアしています。

●高い保護性能ながら極薄(厚さ:1.65mm)、軽量(重量:35g)を実現

軽くて丈夫なアラミド繊維を3Dインモールド成形技術によりTPUとシームレスに一体化することで、全方位的な保護性能を持ちながら、非常にスリムなケースに仕上げています。



PITAKA MagEZ Case Pro 4の概要





●製品名: PITAKA MagEZ Case Pro 4(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー)

●対応機種:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

※iPhone 15、iPhone 15 Plus版ケースは10月以降に発売します。

●素材: 600D/1500Dアラミド繊維、RFIDタグ、ナッパレザー

エアクラフトアルミニウム製レンズフレーム

N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール

TPU

●販売価格:¥8,999(税込)

●販売チャンネル:

Amazon PitakaDirect

楽天市場 PitakaDirect

公式日本語販売サイト

●カラーバリエーション: ‎1500D 黒/グレーツイル柄、600D 黒/グレーツイル柄、1500D 黒/ブルーツイル柄







StarPeak MagEZ Case 4の製品コンセプト







アートシリーズである「Weaving+」の最新作として開発されたiPhone15用ケースです。「MagEZ Case 4」の持つ特徴を備えた上で、PITAKA独自の浮織技術により、広大な宇宙の息をのむようなシーンを美しく訴求する、ミニマルなデザインで表現しています。

私たちは、かつてHermes、Christian Dior等のファッションブランドでデザイナーを担当していたJonathan James氏を招聘し、輝く人生の瞬間を捉え、美しい瞬間を織り交ぜた作品をアラミド繊維と浮織技術を使って表現してもらいました。

Jonathan James氏は、デザインコンセプトについて以下のように語っています。

「人生に迷いを感じた時、私は旅に出ます。そして遠い地平線の彼方へ、山の峰々が集まるところへ出かけます。登山道が上へ上へと伸びて行きます。山頂から見える遠くの峰には新しい風景が隠れていて、私は広大な山々を登山する中で、自由になることができます。そして夜になると、山々は静まり返り、何千年も不滅の伝説を見守る見張りの兵士になったような気分になります。星空を見上げた瞬間、銀河が目に飛び込んできます。そして銀河が私に手招きをし、私にもっと近づくように呼び掛けてきます。」

StarPeakシリーズは、 Jonathan James氏の人生の中のロマンチックな瞬間を再現しています。

あなたが感動を受け、忘れることのできない瞬間は、何でしたか?



StarPeak MagEZ Case 4の概要





●製品名: StarPeak MagEZ Case 4(日本語読み:スターピーク マグイージー ケース フォー)

●対応機種:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

※iPhone 15、iPhone 15 Plus版ケースは10月以降に発売します。

●素材: 1500D アラミド繊維、

RFIDタグ、金属製レンズフレーム、

N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール

●販売価格:¥8,999円(税込)※限定販売品ではありません。

●販売チャンネル:

楽天市場 PitakaDirect

公式日本語販売サイト

●カラーバリエーション: 山:OVER THE HORIZON 星:MILKY WAY GALAXY



PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、

物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。

私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。

公式日本語サイト

公式Twitter(日本語)

公式instagram(日本語)

公式Facebook(日本語)

公式YouTube(英語)

Amazon PitakaDirect

楽天市場 PitakaDirect

≪PITAKAのアフターサービス≫

1.下記の専用フォームをご利用ください。

https://pitakajapan.com/pages/contact-us

2.もしくは support-jp@ipitaka.com までEメールにて日本語でご連絡ください。



Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について





Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。

≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】: 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100,Guangdong, China

【代表者】 : CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設 立】 :2015年11月

【資本金】 :1000万元(約2億円)



