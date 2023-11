[株式会社Mr.Weihnachtsmann]

スタートとなる11/16は、17時45分より点灯式を開催。服部誠太郎福岡県知事を迎え、総合プロデューサー佐伯岳大、そして会場主催の株式会社QTnet執行役員 佐藤聖さまよりご挨拶をさせていただきます。



公園いっぱいに広がるイルミネーションで楽しませてくれる天神中央公園「光のフォレスト」(企画・運営:株式会社Mr.Weihnachtsmann、福岡市中央区清川、総合プロデューサー 佐伯岳大)が、11/16より開幕します。そこはまさにイルミネーションの森で、12mのシンボルツリーが出迎え、公園内には高さ4mのトナカイやイルミネーションのオブジェ、そして巨大な動くクマ(11月末)など、子どもも大人もときめく空間です。



公園内ではクリスマスソングなどのステージのほか、クリスマス当日までカウントダウンをする大きなアドベントカレンダーも設置。また、一部エリアでは、週替わりで人気店のグルメが楽しめる「グルメフェスタ」など、“まわって楽しい”クリスマスがいっぱいです。博多会場、天神会場とは異なり、和やアジアンなどの多彩なメニューが揃っているのも天神中央公園会場の特徴のひとつです。









QTnet presents 光のフォレスト

天神中央公園(〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1)



2023年11月16日(木) ~12月25日(月) ~1月8日(月):イルミネーション~24:00



営業時間:平日17:00~22:00/土・日・祝日12:00~22:00



12/25(月)は12:00~22:00







多彩な料理と名物ホットワインを楽しもう

Hot Wine (Glühwein)ホットワイン



ワインにスパイスやシロップを入れて温めていただくクリスマスマーケットではお馴染みの飲み物。ドイツ語で「燃える・熱を帯びる」という意味を持つ「グリュー(Glüh)」の名前の通り、冷えた体をポカポカ温めてくれるので、寒い季節にピッタリな飲み物です。

マグカップ付 1,200円



ホットチョコレート

PLEADES*がクリスマスマーケットのために作ったオリジナルブレンドで製造したチョコレートドリンク!チョコレート好きにはたまらない一品です。

マグカップ付800円





毎年人気のマグカップ!



毎年デザインを変えて登場する数量限定のマグカップ。それぞれ個性あふれるデザインのイヤーマグカップを今年の思い出としてぜひお手元に。



光のフォレストのデザインは、今年から新たに加わった天神中央公園、青の洞窟をイメージしたイルミネーションをモチーフにしたマグカップです。





特別なマグカップも登場!



アドベントスクラッチマグ

おしゃれなイラストのアドベントカレンダーマグカップです。今日は何が出てくるかな?とワクワクしながらクリスマスを楽しみましょう!

11/17より博多を除く各会場で販売

1個 3,000円(税込)

※こちらの商品はマグカップのみの販売となり飲み物は付きません。



雨の日マグ

田中千智さん作の特別なマグカップ。

平日・雨天になった天神・中央公園・貴賓館で販売。

販売の告知はホームページで発表します。

1個 1,200円(税込)

※こちらの商品はマグカップのみの販売となり飲み物は付きません。









「QTnetツリー」に飾って願いを叶えよう!



会場内でホットワインを購入すると手に入る、靴下のオーナメントにあなたのほしいもの(最大5万円まで)を書いて、会場入り口付近に聳え立つ12mのシンボルツリー「QTnetツリー」に飾ってエントリーしよう!

QTnet公式キャラクター「コネクトくん」が10名様にプレゼントします!

詳しくはこちらをご覧ください↓

https://www.bbiq.jp/bbiqlife/x-present/

靴下のオーナメントはキャンペーン期間中の「福岡市役所会場」と「天神中央公園会場」のホットワイン販売所もしくは「天神中央公園会場のQTnetツリー周辺」でのみ配布しております。日ごとに数に限りがありますのでご了承ください。





QTnetのコラボマグカップ



マグカップには『どこかにコネクトくん』が描かれていますので、ぜひ探してみてくださいね。

※コラボマグカップは『コネクトくんのクリスマスキャンペーン』期間中【11/28(火)~12/12(火)】、天神中央公園限定で販売します。(数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご了承ください)





7mの巨大なアドベントカレンダー!



12/1からカウントダウンしながら1作品ごと現れます。

どんな作品が見られるのか毎日が楽しみ!





週替わり「グルメフェスタ」



5店舗限定で話題のグルメが楽しめるエリアが登場!

餃子にシューマイ、カレーにアジアン、肉料理など、テーマはなんと週替わり。

話題のお酒が愉しめる週もアリ★クリスマスだからこそ、人気店が特別出店!



第1弾 11/16(木)~22(水) 「話題の餃子・焼売」

第2弾 11/23(祝)~29(水) 「酒とアテ」

第3弾 11/30(木)~12/6(水)「注目の地産地消」

第4弾 12/ 7(木)~13(水) 「満喫!アジアングルメ」

第5弾 12/14(木)~20(水) 「人気店のカレー」

第6弾 12/21(木)~25(月) 「ザ・肉!」





心もからだも温ったまる、具だくさんの“豚汁うどん”



糸島産の野菜をふんだんに使った具だくさんの豚汁うどんが、天神中央公園会場限定で登場。

心もからだも温ったまる幸せな一椀をお届けします。イルミネーション×豚汁うどんのペアリングは、これからの定番間違いなし?!





漁網でつくる海のクリスマスツリーとサンタ



漁網は日本国内の海洋ごみの約4割強!あらゆる場面で問題がおきています。解決に向けての一歩を踏み出したい!思いから「Gyomo海のクリスマスツリー」として生まれ変わった漁網に、ビーチクリーンで集めた漂着物をみんなで飾り付け海の大切さと現状について考えます。





オペラとクラシックで彩るクリスマス



オペラは演劇、音楽、文学、美術が融合したエンターテインメント。「オペラを鑑賞する」と聞くと、細かいルールやマナーがあって・・・と、なかなか足を踏み入れられないという人も多いのではないでしょうか?でも実は、歌ありダンスありの、世代を問わず老若男女が楽しめる舞台なのです。今年も「カルメン」「椿姫」「レ・ミゼラブル」など誰もが知る代表的な演目を中心に、イルミネーションが輝く舞台でアートとオペラの「マリアージュ」が各会場で響き合います。曲の情景を思い浮かべながら、ホットワインとともに、美しい歌声に酔いしれる贅沢な時間をお楽しみいただけます。

この機会にぜひオペラとクラシックの世界を体感してください。





■クリスマスアドベントとは

11年目を迎えた福岡の冬の風物詩がさらに規模を拡大。博多・天神に加え、天神中央公園・貴賓館前広場・福岡大名ガーデンシティと新たな拠点が出現。会場を彩る料理や雑貨など合わせて約120店舗が立ち並びます。





■柴田産業 presentsCHRISTMAS MARKET in Hikari no Machi HAKATA



JR博多駅前広場

2023年11月6日(月)~12月25日(月)

営業時間:平日16:45~23:00/土・日・祝日12:00~23:00

12/25(月)は12:00~23:00



■PLEIADES presents TENJIN Christmas Market



福岡市役所西側ふれあい広場

2023年11月17日(金)~12月25日(月)

※11/17~19は他イベントとの共催

除外日:11/25・26

営業時間:平日17:00~23:00/土・日・祝日12:00~23:00

12/25(月)は12:00~23:00



■KBC 70th Anniversary FESTA de SANTA(フェスタ デ サンタ)



貴賓館前広場

2023年11月22日(水) ~12月25日(月)

~1月8日(月):イルミネーション~24:00

営業時間:平日17:00~22:00/土・日・祝日12:00~22:00

12/25(月)は12:00~22:00



■クリスマスゲートパークin 福岡大名ガーデンシティ



福岡大名ガーデンシティ

2023年11月21日(火)~12月25日(月)

営業時間:平日17:00~22:00/土・日・祝日12:00~22:00

12/25(月)は12:00~22:00



■Christmas Market in パサージュ



大丸 福岡天神店 エルガーラ・パサージュ広場

2023年11月18日(土)~12月25日(月)

営業時間:平日16:00~21:00/土・日・祝日12:00~21:00



■ナカス ヒカリノ アドベント(イルミネーション)



福岡市中洲地区/2023年11月2日(木)~2024年1月8日(月)点灯時間17:00~18:00



https://christmas-advent.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-10:46)