~the b hotelsの受験生応援プラン、2023年12月15日より予約開始~



イシン・ホテルズ・グループ(本社:東京都中央区銀座一丁目、代表取締役:孔令庸)は、受験期の宿泊代高騰への対応として、受験生のみご利用いただける安心価格(8,500円(税込)~)の宿泊プランを提供いたします。予約開始は2023年12月15日からです。



特設サイト:https://www.theb-hotels.com/lp/juken2024







2024年2月は宿泊代高騰が受験生に影響する可能性。







コロナ収束や円安によるインバウンド需要回復の影響により、現在、ホテルの宿泊料は上昇傾向にあります。加えて、2024年2月は国公立大学の二次試験のタイミングが三連休と重なることから、国内旅行の需要とも重なってしまい、さらなる宿泊費上昇が懸念されます。場合によっては、受験のためにホテルを宿泊したくても、高すぎて泊まれない、ということにもなりかねません。



(国土交通省観光庁:宿泊旅行統計調査2023年9月分報道発表資料より)



付加価値よりも安心価格を優先したプランを再検討。





毎年、受験生向けに応援プランを提供し続けてきたthe b hotelsでは、例年通りプランの検討を進めていました。しかし、受験時期において宿泊難民が懸念されるニュース報道を受け、直近まで進めていた受験生応援プランを再検討。一人でも多くの受験生の方に無理なく宿泊していただくために、コストがかかる特典をすべてカットし、安心価格でのプラン展開に変更いたしました。



特にプロモーションを行わなくても需要がある時期であるため、価格を抑えたプランを展開することに販売上のメリットは多くなく、社内でも様々な意見がありました。しかし、最終的には「ホテルとして受験生のためになるプラン提供を行う」趣旨の元、安心価格での受験生応援プラン展開を決定いたしました。



【受験生応援プランの料金表】

1.シングル朝付:8,500円(税込)ツイン朝付:12,000円(税込)*

2.シングル朝付:12,000円(税込)ツイン朝付:16,000円(税込)

3.シングル朝付:15,000円(税込)ツイン朝付:18,000円(税込)

4.シングル朝付:17,000円(税込)ツイン朝付:22,000円(税込)



*:一部、素泊りでご提供するホテルもございます。予めご了承ください。



自習室提供をはじめ、コストのかからないサポートは継続。







the b 八王子にてご好評をいただいていた自習室の無料提供をはじめ、コストがかからない受験生サポートは継続して提供いたします。自習室に関してはthe b 八王子以外にもthe b 水道橋、the b 名古屋でも実施することとなりました。



【各ホテルの自習室営業時間について】

the b 水道橋 12:00~23:00

the b 八王子 07:00~24:00

the b 名古屋 17:00~21:00





■受験生専用ドアプレートの無料貸し出し



受験生の皆さまが少しでも勉強に集中できるようにドアプレートをご用意しています。こちらも無料で貸し出しを行います。



※貸し出しは先着順です。数量に限りがございます。※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。※商品はホテルによってご用意がない場合がございます。



■その他の無料貸し出しアイテムについて



加湿器、電気スタンド、ひざかけなど、冬場の健康管理にかかせないアイテムの無料貸し出しも行います。



※貸し出しは先着順です。数量に限りがございます。※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。※商品はホテルによってご用意がない場合がございます。



受験生応援プランの対象ホテル





■the b 札幌(NEW!)



■the b 大阪新世界(NEW!)



■the b 赤坂見附



■the b 新橋



■the b 銀座



■the b お茶の水



■the b 水道橋



■the b 池袋



■the b 三軒茶屋



■the b 八王子



■the b 名古屋



■the b なんば黒門



■the b 神戸



■the b 博多





the b hotelsについて







ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者です。2023年12月現在、全国16ホテルを運営し、全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。2023年には、the b なんば黒門(6月)、the b 浅草(7月)、the b 大阪新世界(12月)、the b 札幌(12月)の4施設にて新規開業いたします。



