[MetaTokyo株式会社]

~11月16-18日の日本時間夜に合計9アーティストが様々な音楽コンテツを配信~



MetaTokyo株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木貴歩、以下MetaTokyo)はグローバルWeb3メタバースプラットフォーム「Decentraland(読みディセントラランド)」が主催するメタバース内の音楽フェスティバル「Decentraland Music Festival」において、公式ステージパートナーとなり、2023年11月16~18日の3日間、日本から世界に展開する次世代アーティストのコンテンツを上映する事で、世界へ向けて日本のカルチャー、エンタテインメントを発信します。









各ステージのスタートは、MetaTokyoのX(旧Twitter)で各開演時間にご案内するリンクから入場ください。

https://twitter.com/themetatokyo



本日21時よりスタートするMetaTokyoステージのフルラインアップはこちら。

以下、全て日本時間



Day1 11月16日(木)

21時~ GLITCH RAVE

22時~ Sound Desert Showcase

23時~ Ryota



Day2 11月17日(金)

21時~ AmPm

22時~ Borg Music

23時~ DJ FOUR



Day3 11月18日(土)

20時~ CANDY TUNE

21時~ bala

22時~ かわにしなつき



今回のステージデザインも、MetaTokyoのチーフメタバースオフィサーMISOSHITA氏が手掛けた、メタバースならではの空間をフルに使って”遊べる”音楽ステージとなっております。





各アーティストのプロフィール(出演順)



GLITCH RAVE



GLITCH RAVEは、XR、ブロックチェーン、AIなどのテクノロジー を活用し、ゲーム、漫画、音楽、メタバース、アパレル等、展開していく クリエイターのMISOSHITAによる、次世代IPプロジェクトです。

https://www.glitchrave.com/





Sound Desert Showcase



音楽NFTプラットフォーム「Sound Desert」のレコメンドによる、デジタルアーティストが音楽コンテンツを提供します。



Neo Tokyo Punks( music: COWMAN )



Sound Desert Crew





Sound Desertは、NTTドコモグループの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」において企画・事業検証を進めている事業です。ドコモグループは新規事業創出の取り組みを通じて新たな価値を提供 し続け、社会を変える事業創出をめざして取り組んでいきます。Sound Desertでは、株式会社ゐきかたとともに、NFTを活用した新たな仕組みを提供することでアーティストのマネタイズ課題の解決をめざしています。

https://sound-desert.com/



Ryota



東京を拠点に活動するアーティスト、Ryotaは、モジュラーシンセを駆使したノイズ、ヒップホップ、テクノの融合による独創的な音楽を制作している。

また、実機による分厚い電子音やノイズ、切り刻まれるフレージング、抒情的なメロディが特徴で、ライブパフォーマンスにおいてもその独自のスタイルを展開。

Music NFTとしても活動を広げており、「catalog.works」と「Sound.xyz」にて作品を販売中

https://beta.catalog.works/ryota-8bit

https://www.sound.xyz/ryota8bit



AmPm



2017年3月「Best Part of Us」でデビューした日本人二人組による覆面ユニット。デビュー曲が世界中で話題となり、同年インドネシアで開催されたSpotify主催ライブでは日本代表として出演。2018年には、ULTRA MIAMI、KOREA、JAPAN等の出演や、ニューヨークでの単独ライブを開催。自身の楽曲に加え、Afrojack、R3HAB、Nicky Romeroなど海外大物アーティストのRemixを手がけ、日本においては、ゲスの極み乙女「ぶらっくパレード」やMONKEY MAJIK「Tokyo lights」のRemix、平井堅「HOLIC」の楽曲プロデュースを行う。ダンスミュージック を軸に様々なゲストボーカリストを招き、これまで40作品以上を発表。2019年3月、彼らの活動が評価され、一般社団法人デジタルメディア協会が主催するデジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’18 / 第24回AMD Award審査員特別賞を受賞。2019年6月にはV6の「All For You」をプロデュース。

海外リスナーを多く抱える、今世界でもっとも注目される日本人アーティストの1組。

https://twitter.com/ampm_tokyo



Borg Music



Borg Musicは日本のクリエイターチームです。

メンバーはYUKO(ボーカル、ダンス、作詞)とBORG(ラップ、サウンドプロデュース)。

1993年の結成以来、日本のトップアーティスト達に楽曲提供をしてきました。

2020年には、シングル「Stay Home」がカナダで7位にチャートイン。

2023年にも、アルバム「BM6」から「Dance Like MJ」がキルギスで28位にチャートインしました。

現在、アルバム「BM5」と「BM6」、そしてシングル「Stay Home」「World Peace」などが、世界中でストリーミングでお聴きいただけます。

私たちは、あなたとこのステージを共有できることを嬉しく思います。

お楽しみいただければ幸いです。

https://www.tunecore.co.jp/artists/borgmusic



DJ FOUR



DJ FOURはMetaTokyoを拠点とし、AIで生成した音楽のみをプレイするDJ。Decentraland Music Festivalが初ステージとなる。



CANDY TUNE



アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した新生7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。

プロデューサーは元むすびズムのリーダーで「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE(旋律)」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

https://asobisystem.com/talent/candytune/



bala



東京を拠点に活動するガールズ・アーティストとクリエイターによるコレクティブ・balaは、MANON、SUNNY ONLY 1、DAN、KANOの4人からなるクリエイティブ集団。

世界で同時多発的に進行している様々なZ世代ユースカルチャーと共鳴しながら、DNAに組み込まれた日本発のポップカルチャーと融合させたハイブリッドな表現を目指し、グローバルに発信していくことをコンセプトに活動する。

また3Dアバターキャラクター「Barla」を介し、次世代インターネット「WEB 3.0」など、積極的にエッジテックを活用した次世代のクリエイティブにも取り組んでいく。

ポップミュージックのフィールドに限らず、彼女たちの世界観を共有する様々なアーティスト、クリエイターが集うクリエイティヴ・プラットフォームとして機能することで、ポップカルチャーにおける新たなエコシステムへの発展を目指していく

https://asobisystem.com/talent/bala/



かわにしなつき



2002年生まれ、奈良県出身のシンガーソングライター。

2020年よりアーティスト活動を開始し、

自然体で親近感のあるパーソナリティとバラードからポップスまで

歌い上げる芯のある声が多くの支持を集める。

2022年より路上ライブを活動の軸にして地元・関西で毎週ライブ活動を行い、

その様子がTikTokを中心に話題を集めSNSの総フォロワー数は32万人を超える。

2023年より活動拠点を東京へ移し、

柔らかくも凛とした彼女ならではの視点と歌声で、そっとリスナーのそばによりそう。

https://kawanishinatsuki.com/



グローバル向けタイムテーブルは以下の通り



MetaTokyo株式会社について

世界的なメタバース、NFTの盛り上がりと日本文化、エンタテインメントを、国内外のIP、ブランド企業、地方自治体などとの取り組みを通じて世界に向けて発信、事業化を行います。今後、MetaTokyoの保有するメタバースの土地において音楽/エンタテインメント・フェスティバルの開催やライブ会場の建築、有名IPとのコラボレーション・プロジェクトや、デジタルファッション関連事業を展開します。

協業、メタバース事業に関するお問い合わせはこちらまで

メタトーキョー・ハブ contact@metatokyo.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-12:16)