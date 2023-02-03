医療情報誌 月刊『集中』2023年2月号 「日本の医療技術で…
［集中出版株式会社］
～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～
集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。
医療情報誌 月刊『集中』（年間予約講読制）2023年２月号の見どころ
巻頭インタビュー
・澤 芳樹 大阪警察病院 院長、大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
日本の医療技術で世界の人々を救う
～iPS細胞由来心筋シートが実臨床に向けて前進～
https://www.medical-confidential.com/2023/02/01/post-15039/
Art in Hospital
・アートの力で温かみのある医療を 筑波メディカルセンター病院
「癒しと安らぎの環境」フォーラム２０２２ 表彰式・コンサート リポート
・集中医療大賞2022、集中医療大賞・高久史麿特別賞2022
・癒しと安らぎの環境賞
・「癒しと安らぎの環境」コンサート2022
http://www.medical-confidential.com/prtimes/2302_Forum2022.pdf
集中 OPINION
・寺島 実郎 一般財団法人日本総合研究所 会長、多摩大学 学長
米中露の「３帝国」が衰退する新時代 日本が世界に存在感を示す鍵とは
CONTENTS
政治
・岸田首相「防衛増税」は脱アベノミクスの布石か
・新型コロナ「2類相当」から「5類」への格下げを検討
・「被害者救済法」巡り「手柄争い」新法作成の舞台裏
・厚労省ウォッチング 先送りばかり、議論進まぬ介護分野の「給付と負担」
・厚労省人事ウォッチング 加藤厚労大臣支える元産経記者
・政界サーチ 岸田政権、低支持率安定飛行の裏側
社会
・外為特会は本当に為替の安定に寄与しているのか
・コロナ長者、東亜産業は今日も“感度良好”
・手の掛かる生徒……壊れる先生……
・未確認情報 「保育士の虐待」巡り、対立相次ぐ／ゲーム依存＋ギャンブル依存の罠
連載
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・医師が患者になって見えた事 高尾 洋之 東京慈恵会医科大学 准教授／上 塚崎 朝子 ジャーナリスト
・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・Our recommendation ヘイフンテラス／伯雲
・ 浜六郎の臨床副作用ノート 浜六郎 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential（2023年2月号）
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
頁数：64頁
判型：B5判
発売日：2023年1月31日
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-20:40）
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