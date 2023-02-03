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医療情報誌 月刊『集中』2023年2月号 「日本の医療技術で…

医療情報誌 月刊『集中』2023年2月号 「日本の医療技術で世界の人々を救う」「米中露の『3帝国』が衰退する新時代」ほか

［集中出版株式会社］

～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～

集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。








医療情報誌 月刊『集中』（年間予約講読制）2023年２月号の見どころ

巻頭インタビュー
澤 芳樹　大阪警察病院 院長、大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
　日本の医療技術で世界の人々を救う
　～iPS細胞由来心筋シートが実臨床に向けて前進～
　https://www.medical-confidential.com/2023/02/01/post-15039/
Art in Hospital
アートの力で温かみのある医療を　筑波メディカルセンター病院
「癒しと安らぎの環境」フォーラム２０２２ 表彰式・コンサート リポート
・集中医療大賞2022、集中医療大賞・高久史麿特別賞2022
・癒しと安らぎの環境賞
・「癒しと安らぎの環境」コンサート2022
　http://www.medical-confidential.com/prtimes/2302_Forum2022.pdf
集中 OPINION
寺島 実郎　一般財団法人日本総合研究所 会長、多摩大学 学長
　米中露の「３帝国」が衰退する新時代　日本が世界に存在感を示す鍵とは


CONTENTS

政治
岸田首相「防衛増税」は脱アベノミクスの布石か
新型コロナ「2類相当」から「5類」への格下げを検討
「被害者救済法」巡り「手柄争い」新法作成の舞台裏
厚労省ウォッチング　先送りばかり、議論進まぬ介護分野の「給付と負担」
厚労省人事ウォッチング　加藤厚労大臣支える元産経記者
政界サーチ　岸田政権、低支持率安定飛行の裏側

社会
外為特会は本当に為替の安定に寄与しているのか
コロナ長者、東亜産業は今日も“感度良好”
手の掛かる生徒……壊れる先生……
未確認情報　「保育士の虐待」巡り、対立相次ぐ／ゲーム依存＋ギャンブル依存の罠

連載
経営に活かす法律の知恵袋　 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
医師が患者になって見えた事　高尾 洋之 東京慈恵会医科大学 准教授／上　塚崎 朝子 ジャーナリスト
「日本の医療」を展望する世界目線　真野 俊樹　中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
Our recommendation　　ヘイフンテラス／伯雲
浜六郎の臨床副作用ノート　浜六郎　一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
患者のキモチ 医師のココロ　香山 リカ　精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
「精神医療ダークサイド」最新事情　佐藤 光展 ジャーナリスト


医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential（2023年2月号）
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
頁数：64頁
判型：B5判
発売日：2023年1月31日

【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/


集中出版株式会社について

○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営　等

○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 　23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-20:40）

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