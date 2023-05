[NOK株式会社]

グローバルで共通の価値観を共有し、未来の成長に向けた変革の基盤を築く3カ年に



NOK株式会社(本社:東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員:鶴 正雄、以下「NOK」)は、持続可能な事業を目指し、社会における存在意義を表すパーパス(Our Purpose)と社員の信条や行動指針となる4つのバリュー(Our Values)を定めました。また、本年度から2025年度までの3カ年を対象とした中期経営計画を策定しました。計画は、「変革基盤の構築」を基本方針として、新たな成長ドライバーの創出を含む4つの重点取り組み項目を設定し、グローバルでの成長を目指します。





パーパス・バリュー





パーパス・バリューは、従来の「経営理念」を現在の社会環境と照らし合わせて再考し、策定しました。これを、日本をはじめグローバルの全社員と共有し、よりよい企業風土を醸成していきます。グループ全体として共通の価値観を持ち、社会に拓かれた未来のために、NOKは変革を推進します。



Our Purpose

可能性を技術で「カタチ」に

Shaping Possibilities with Unique Technology



Our Values

RESPECT 多様性を認めあう

We respect diversity and inclusivity

お互いを認め合い、言いたいことが言い合える組織に



IGNITE 自分事で考える

We ignite a passion for innovation

自ら始め、周囲を巻き込み、化学反応を起こす



EXPLORE なぜを繰り返す

We explore every possibility for better solutions

困難な状況にも常に課題に向き合い、突き詰めて考える



EXCEED できないをできるに

We exceed expectations by delivering exceptional results

常識を超える努力で、力を合わせ、不可能を可能にする



そして夢を追い続ける

We pursue our dreams



パーパス・バリューを世界中のグループ全社員と共有するためには、自分事として考えるマインドセットを構築することが重要であると認識しています。今後、社内イベントやトレーニングを順次開催し、全社で浸透を進めていく予定です。



中期経営計画(2023年4月~2026年3月)





バリューに沿って行動、実践することで、パーパスを実現し、よりよい社会の実現に貢献してまいります。



■ 基本方針

「変革基盤の構築」

本中期経営計画では、「変革基盤の構築」を基本方針とし、絶えず変革し続け、計画を達成します。



■ 重点取り組み項目

1. 新たな成長ドライバーの創出

EV向け製品の機能別開発、グリーンエネルギー関連の製品開発・拡販、半導体装置向け製品の拡販



2. グローバル成長への事業運営体制の整備

監査等委員会設置会社への移行検討、取締役会のダイバーシティ拡充等、データ利活用の拡大・迅速化、ESG項目への着実な取り組み



3. 多彩な人材を活かす基盤の構築

新人事制度導入、人材育成への投資、DE&Iへの取り組み



4. 経営資源の最適運用

適正価格による受注の徹底、資本政策の実行



■ 主要計数項目







※詳細は下記URLよりご覧ください。

https://www.nok.co.jp/ir/



※中期経営計画に関する資料は下記URLよりご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d96493-22-9fe7716d60531d7b41ae8afa2673bd89.pdf









■ NOK株式会社

事業内容:シール製品・工業用機能部品・油圧機器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニクス製品・その他の製造・仕入・輸入・販売ならびに機械器具設置工事等、上記に付帯する業務



