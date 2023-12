[AUTOCRYPT Co., Ltd.]

アウトクリプト株式会社(AUTOCRYPT Co., Ltd.、本社:韓国ソウル、代表取締役 金 義錫/以下、アウトクリプト)は、ALMおよびPLMシステム構築事業を展開するBranvi株式会社(Branvi Inc.)との協力により、TARAプロジェクトへ早期適用できるテンプレート「Cybersecurity TARA Template for Automotive」を共同開発、提供を開始したことをお知らせします。





シーメンスが提供するALM(アプリケーションライフサイクル管理)ツールPolarion環境ですぐに使えるテンプレートにより、Automotive-SPICE等のソフト開発プロセス標準やUN-R155及びISO/SAE 21434等の規格への対応として車載に対する脅威分析及びリスク評価をより用意に実現できるようになります。



■背景

SDV(Software Defined Vehicle)化が加速する中、車両におけるサイバーセキュリティのリスク管理が必須となっています。ISO/SAE 21434が規定するコンセプトフェーズにおいて、TARA(Threat Assessment and Remediation Analysis)手法を使ったリスク評価は不可欠なものであり、製品のライフサイクル全体を通じて持続的に実装されなければなりません。



そこでアウトクリプトは、TARAを用いた脅威分析をより容易に実施できるソリューションとして、獨シーメンスが提供するアプリケーションライフサイクル管理ツール「Polarion ALM」基盤で活用できるTARAテンプレートを提供することとなりました。PolarionのテクノロジーパートナーであるBranvi株式会社との協力により開発されたもので、アプリケーションのライフサイクルを通じたセキュリティリスク対応及び最適化が可能になります。



「Cybersecurity TARA Template for Automotive」は、自動車に対するサイバー脅威を洗い出し、危険度によるリスクの分類と評価を行うなど、車載アプリケーションの研究および開発環境におけるワークフローの最適化を実現します。自動車サイバーセキュリティ標準のISO/SAE 21434に準拠し、WP29 UN-R155とAutomotive SPICEへの対応を支援する他、自動マッピングや計算などの付加機能や再利用できるライブラリを提供するなど、自動車関連のアプリケーション開発や管理にかかる負担を抑えるうえで、コスト削減および品質向上を実現することができます。



Cybersecurity TARA Template for Automotiveの詳細について

https://extensions.polarion.com/extensions/442-cybersecurity-tara-template-for-automotive



■アウトクリプト株式会社について

アウトクリプト株式会社は、次世代のモビリティ社会の実現に向けた自動運転セキュリティ及びMaaSソリューションを手掛けています。自動運転セキュリティ分野では車載システム向けセキュリティソリューション「AutoCrypt IVS」、 自動車及び交通インフラのためのセキュリティ通信ソリューション「AutoCrypt V2X」を提供し、WP29及びISO/SAE 21434、IEEE 1609.2 最新規格対応を支援します。また、モビリティ分野ではフリートマネジメントシステム(FMS)及びモビリティサービスプラットフォームを提供するなど、自動車における全領域をカバーする様々なビジネスを展開します。2019年、世界最大自動車技術カンファレンス主催「TU-Automotive Awards」最優秀自動運転サイバーセキュリティ製品/サービス部門で受賞した他、2021年フォーブス・アジア注目の100社、2022年「CyberSecurity Breakthrough Awards」今年の自動車サイバーセキュリティ賞、「AutoTech Breakthrough Awards」最優秀ライドヘイリング・イノベーション賞を受賞するなど、当社の技術力は世界的にも高い評価を受けています。

公式ホームページ:https://www.autocrypt.jp/



