2022年12月13日(火)~18日(日) 東京・渋谷区にあるUP SIDE DOWN Galleryにて開催



写真展等数多くのコンテンツを制作・プロデュースする株式会社para は、戸田真琴12ヶ月連続ZINE発売プロジェクトのフィナーレを記念し、写真展「supernova」を開催いたします。









AV女優や文筆家として活躍する戸田真琴が、AV女優引退までのラスト1年間のプロジェクトとして、「少女写真家」の飯田エリカと共に制作してきた『戸田真琴12カ月連続ZINE発売プロジェクト』そのフィナーレとして、2022年12月13日(火)~18日(日)より、東京・渋谷区にあるUP SIDE DOWN Galleryにて、最後を締めくくる、写真展を開催することが決定いたしました。





展示会詳細



■日程

● 2022年12月13日(火):12:00 - 18:00

● 2022年12月14日(水):12:00 - 18:00

● 2022年12月15日(木):12:00 - 18:00

● 2022年12月16日(金):12:00 - 18:00

● 2022年12月17日(土):11:00 - 14:00 , 15:00 - 18:00

● 2022年12月18日(日):11:00 - 15:00



■ 戸田真琴 在廊予定日

● 2022年12月17日(土):11:00 - 14:00 , 15:00 - 18:00



■場所

● UP SIDE DOWN Gallery 渋谷区鉢山町13-12

● HP : https://www.upsidedowngallery.org/

● 地図 : https://goo.gl/maps/doCNhLvvxKgDkJicA





コンセプト













展示会場内GOODS(一部抜粋)



■戸田真琴12ヶ月連続ZINE発売プロジェクト 12月号「SOUTHERN CROSS」





■ 展示会場内GOODS一覧











※予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※全商品数に限りがございますので、予めご了承ください。

※会期販売物用在庫調整のため、本日(2022年12月05日)より一部商品のオンライン販売を停止致します。

※一部販売物は、会期終了後オンライン販売を予定しております。



■ finyal まこりんかぷせる(仮)





前回、大好評頂きました「まこりんかぷせる(仮)」を大幅リニューアルし、会期中実施致します。

※数に限りがございます。予めご了承ください。







らいじょうきねんスタンプラリー







ご来場いただいた方全員に、特製スタンプカードをお配り致します。

1日1回、来場頂きましたお客様にはまこにゃんスタンプを押させて頂き、来場回数に応じて、特別な商品をご用意しております。





戸田真琴 飯田エリカ







● 左:戸田 真琴 (とだ まこと)

AV女優・文筆家・映画監督。ブログに綴った「シン・ゴジラ」などの映画評が話題を呼び、各媒体でコラム連載等を執筆するようになる。KAIYOU.net、fika(CINRA)、TV Bros.等で連載を持ちながらエッセイ本の執筆やディレクション業、スタイリング業等活動の幅を広げる。2019 年には映画「永遠が通り過ぎていく」を監督し、映像監督としての活動を開始する。写真作品のディレクションと衣装スタイリング、テキストライティングを務める。ほか、Podcast や小説の執筆など活動は多岐にわたる。2023 年1 月をもってアダルト女優業を引退予定。



● 右:飯田 エリカ (いいだ えりか)

1991年東京都調布市出身。都立工芸高校デザイン科、日本大学芸術学部写真学科卒業。2013年少女写真家として活動をはじめる。自らの少女時代の記憶をもとに今だからこそ写せる少女、女の子を撮影した“少女写真”という表現を追い求め作品を制作。女の子たちのための写真活動を志している。“誰にも見つけられないあなたを愛する”写真プロジェクト『I’m a Lover,not a Fighter.』や女の子を撮りたい女の子のためのコミュニティー「またたく女の子たち」を主催している。





関連URL



戸田真琴

● 公式WEBサイト:https://makolin.com/

●公式Twitter : https://twitter.com/toda_makoto

●公式Instagram : https://www.instagram.com/toda_makoto/



para

●公式WEBサイト:https://para.mu/

●公式Twitter : https://twitter.com/_parainc

●飯田エリカ 公式WEBサイト:https://iidaerika.com/

●STORES : https://para-inc.shop/





会社概要



社名:株式会社para

CEO:飯田エリカ

企業URL:https://para.mu/

お問い合わせ: info@para.mu



