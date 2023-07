[b&w株式会社]

~7月18日より公式ストア(https://bandw-online.com)にて予約受付・8月からドラッグストアで発売開始~



美容ブランド「ONE STONE TWO BIRDS」を手がけるb&w株式会社は、夏の肌悩みのトップである⽑⽳、⽪脂、テカリに着目した新商品「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ブラックプレミアム」を発売いたします。本商品は、従来品の2倍の炭*1を配合し、⽑⽳の汚れを徹底的に吸着します。

「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」は、2021年の発売以来、数々の女性誌やタレント MEGUMIの著書「キレイはこれでつくれます」でも紹介される洗顔料としても注目を集めてきました。シリーズ待望の3番目となる『ブラックプレミアム』は、これ1本で夏のベタつく肌をすっきりさせ、⽑⽳の⿊ずみ*3・角栓を除去し、ごわつきのないなめらかな肌へ整えます。

本商品は、2023年7月18日(⽕)より公式通販サイト(https://bandw-online.com)にて先行予約開始、8月3日(木)よりドラッグストア、ロフトをはじめとする全国のバラエティショップにて順次販売開始いたします。







■ 20代~40代女性240人に聞いた真夏の肌悩みアンケート「 真夏の肌悩みTOPは⽑⽳、⽪脂・テカリ、ニキビ」。

「夏の時期、肌の調子が変化することはありますか?」と聞いたところ約7割の人が「感じる(69.2%)」と回答。



夏に感じる肌悩みは「⽑⽳の開き(60%)」「⽪脂・テカリ(63.3%)」と答えた人が6割強。ついで「ニキビ・ふきでもの(41.7%)」「⿊ずみ(29.6%)」がランクインした。



⽑⽳の⿊ずみに関しては「ケアしてもとれない(56.3%)」と半数以上が回答。



夏の洗顔に求める効果は「ベタつきやテカリを抑えたい(62.9%)」「⽪脂をしっかりと洗い流したい(60%)」「⽑⽳の詰まりを解消したい(60.4%)」。洗浄以外だと「肌の潤いを保ちたい(33. 3%)」が上位に上がった。



























・夏の肌トラブルに関する調査:b&w株式会社調査 20代~40代女性240人 調査期間:2023年7月



■ 夏のベタつき、化粧崩れともおさらば!炭2倍*1で手触りつるん、すっぴん⽑⽳もクリア×こすらず洗える摩擦レス*4洗顔「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ブラックプレミアム」とは





本商品は、特に夏に増える肌悩み「⽑⽳、⽪脂、テカリ」に着目して開発しました。シリーズの特徴である「洗顔+パック+導入美容」までカバーする3役とシュワっと発泡する摩擦レス*4洗顔はそのままに、以下の機能を強化しました。





1. もう繰り返したくない!頑固な⽑⽳の⿊ずみ*3ケア

ブラックプレミアムでは従来品の2倍の炭*1を配合し、頑固な⽑⽳の⿊ずみ*3や汚れを徹底吸着。すっぴんでも⽑⽳の目立たない肌へ導きます。

2. 溜まった角質もツルツルに!ごわつきケア

酵素作用*2とフルーツ酸(AHA)*5で、不要な角質を分解。柔らかく手触りの良いなめらかな肌へ導きます。

3. テカリ・ベタつきの原因!⽪脂のケア

⽪脂をオフする成分として海外でも注目されている「アゼライン酸*6」がテカリや肌荒れを除去します。

4. 洗顔後もすっきりなのにつっぱらない。保湿&導入ケア

オーガニック保湿成分*7と吸着型ヒアルロン酸*8が、肌に必要な水分を残して保湿することで、洗顔後もつっぱらず、次のスキンケアが浸透*9しやすい肌の土台を作ります。





<こんな人におすすめ>





■ 365日毎日使える!泡立て不要、ごしごし洗い不要で摩擦レス*4。スマートで欲張りな現代人にむけたブランド「ONE STONE TWO BIRDS」の「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」とは



「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」は、1本で洗顔・パック・導入美容の3役を叶える洗顔料です。肌のターンオーバーに着目し、365日毎日使うことで汚れの溜まりにくい肌を作ることができる本商品は、発売開始すぐに完売し、再販後も1ヶ月で2万6,000個の販売を達成しました。

手軽さと綺麗な肌の両方が手に入る本商品は、女性誌「美人百花 ⿊ずみ⽑⽳洗顔部門1位」や、「ロフトベストコスメ2022SS」にもランクインしました。2022年10月には、30代から特に気になり始めるくすみ*10、乾燥ケアを視野に入れて開発された「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ホワイトプレミアム」も発売しました。

透明感*11と、もっちりとした潤いのある肌に洗い上げる本商品は、ファッション誌「Sweet(宝島社)

」の発表する「2022年下半期 Sweet マイベストコスメ」や「otona MUSE(宝島社)」の「2023年上半期 マイベストコスメ」 にもランクインしました。そのほか、「MAQUIA(集英社)」、「BAILA(集英社)」、4月に発売されたタレントMEGUMIの新刊「キレイはこれでつくれます(ダイヤモンド社)」内でも紹介され 、注目を集めています。









■ 新ラインナップ「ブラックプレミアム」の特徴

<ポイント1>

炭2倍*1×アゼライン酸*6で、今の⿊ずみ*3、未来の⿊ずみ*12まで くり返す頑固な⿊ずみ*3を除去!

・シリーズ史上最高濃度 炭2倍*1。⿊ずみ*3、ごわつき、⽪脂 すべてを徹底吸着

炭を従来品の2倍*1配合し、⽑⽳の汚れや⽪脂の吸着洗浄力をアップ。気になる⽑⽳の⿊ずみ*3汚れを除去。すっぴんでも⽑⽳の⿊ずみ*3が目立たない肌へ。



<ポイント2>

酵素作用*2×フルーツ酸(AHA)*5で肌を磨き上げる

・酵素作用*2で⿊ずみ*3、古い角質を徹底分解

酵素作用*2をもつ“バチルス発酵物”が、⽑⽳に溜まった⿊ずみ*3や角栓中の古い角質を分解。ごわつきのない、なめらかな肌ざわりに。

・フルーツ酸(AHA)*5で角質ケア。⽑⽳の目立たないつるり肌へ磨き上げる

7種のAHA*5(フルーツ由来の有機酸)が肌をやさしくピーリングし、なめらかツルリ肌へ!古い角質の滞留を防ぎ、肌のコンディションをサポート。



<ポイント3>

・アゼライン酸*6が様々な肌トラブルの根本原因にアプローチ

海外で⽪脂トラブルの対策として使われる「アゼライン酸*6」。様々な肌トラブルの元となる過剰な⽪脂をオフ。

⽑⽳の⿊ずみ*3、テカリ、ざらつき、角栓、化粧崩れなどの肌悩みにアプローチします。



<ポイント4>

オーガニック保湿成分*7、吸着型ヒアルロン酸*8が肌をしっとり保湿



▼商品概要

「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ブラックプレミアム」



・ブランド名:ONE STONE TWO BIRDS

・商品名 :洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ブラックプレミアム

・販売名 :マイクロフォームウォッシュ BP

・種別 :洗顔料・洗い流すパック

・内容量 :150mL

・販売価格:2,200円(税込)

・販売店 :ブランド通販サイト、ドラッグストア、ロフト、@コスメストアなど全国のバラエティショップ

・店舗一覧URL:https://onestone-twobirds.jp/shoplist

※一部お取り扱いのない店舗もございます。在庫の状況は各店舗へお問い合わせください。



▼お肌のことを考えたこだわり処方 7つのフリー



*1 汚れの吸着、当社従来品洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料と比較 *2 洗浄助剤 *3汚れや古い角質による *4 発泡によりこすらず洗えること *5 リンゴ果実エキス、レモン果汁、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、ライム果汁、オレンジ果汁(すべて整肌成分)*6 アゼロイルジグリシンK(整肌成分)*7 ダマスクスバラ花水、キュウリ果実エキス(すべて保湿成分)*8 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)*9 角質層まで *10 古い角質による *11 古い角質を落とすことによる *12 ⿊ずみのもとになる汚れ



■ 「ONE STONE TWO BIRDS」が提供する未来

本当にスペシャルケアは週一でいい? 手の届く価格で、“毎日”スペシャルケアが出来たら・・・。

そこで誕生したのが、「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」です。

この商品は、洗顔、パック、導入美容と1本3役で⽑⽳汚れをクリアにします。肌にジェルをのせると自然に発泡し、発泡した泡が肌に密着。⽑⽳パックのように⽑⽳汚れを落とし、デイリーにスペシャルケアを叶えるNEWタイプの洗顔です。

私たちは、1つのものから2つ、それ以上のものを手に入れることを目指し、賢く欲張るあなたを応援します。



■ b&w株式会社

b&wは2020年から、美容化粧品・日用品・雑貨など生活に寄り添う商品の企画・プロデュース・販売を

行っています。多様化する世の中で「誰もが喜ぶ物」を作ることは難しくなりました。物が溢れ、必要な製品はすでに存在し、いつでも買える環境が用意されています。しかし、物が溢れた分様々な情報が

行き交い、選択肢も増え、本当に必要な物を選ぶハードルも上がりました。

わたしたちは、あるニーズにおいて熱狂的な「喜び」を生み出すことに価値があると考えます。一人ひとりのお客様の本質的なニーズを理解し、ブランド戦略を組み立て、本当に良いと感じていただける製品の企画・販売を行います。



■ 会社概要

会社名 :b&w株式会社(ビーアンドダブリュ)

代表取締役 :稲垣大輔

所在地 :〒106-0032 東京都港区六本木3-1-30 ABビル3F

事業内容 :化粧品、日用雑貨等の企画/販売



