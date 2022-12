[ForN]





株式会社ForN(読み:フォーン、本社:東京都港区、代表取締役:藤原哲哉、以下「ForN」)は、ForNとパートナーシップを締結するブロックチェーンゲームプラットフォーマー「YGG Japan」が、アジア発のNFTプロジェクトであるMonkey Kingdom NFTと連携したモバイルゲームメタバース「KingdomVerse」と、日本のモバイルゲーム市場でのプレゼンスを拡大させることを目的としたパートナーシップ提携をしたことを発表いたします。



この度の提携では、KingdomVerseがグローバルで提供中のタワーディフェンス型モバイルゲーム「Defend the Kingdom」を中心とした、KingdomVerseのコンテンツを日本ユーザー向けに発信してまいります。





KingdomVerseとは?



Kingdomverseは、「モバイルゲーム・メタバース」で、ゲーマーが交流し、戦い、遊ぶためのソーシャルハブと結びついた、カジュアルなモバイルゲームのエコシステムです。Defend the Kingdom (DTK)は、アジア発のNFTプロジェクトであるMonkey Kingdom NFTと連携した初のモバイルゲームです。



本パートナーシップに関する情報や詳細については、今後プレスリリースの他YGG Japan公式SNSアカウントにて随時情報発信を行う予定です。



■YGG および YGG Japan とは





Yield Guild Games(YGG)は、ブロックチェーンゲームで利益を生み出すNFT(Non Fungible Token)を提供する、世界最大のDAO型ゲーミングギルドであり、28カ国で10万人以上のプレイヤーと3万人以上のスカラーを抱えています。



YGGが日本進出し設立したYGG Japanは、日本のゲームユーザーを「Play to Earn」の先にある、「Play and Earn」の世界へ導くことを目指すブロックチェーンゲームプラットフォーマーです。



また、日本のゲーム会社が世界に向けてブロックチェーンゲームを立ち上げることもサポートします。これまで日本では多くのグローバルIPが生まれ、世界で尊敬されているゲーム会社も多数あります。

世界に誇るゲーム文化を持つ日本のコンテンツがグローバルで拡大するよう、YGG Japan及びYGGグループは全力でサポートしていきます。





[会社概要]





企業名:株式会社ForN(フォーン)

設立:2021年11月

所在地:106-0032 東京都港区六本木7丁目21−24THE MODULE roppongi 406

代表取締役:藤原 哲哉

HP:https://www.forn.co.jp/

事業概要:株式会社ForNは、世界最大のブロックチェーンゲームギルド「YGG」の日本上陸のビジネスパートナーであり、ブロックチェーンゲームプラットフォーマー「YGG Japan」の運営会社です。マーケティング支援、ツール開発、インフラ整備を積極的に行い、日本のブロックチェーンゲーム市場の拡大に貢献します。



