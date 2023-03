[静岡ブルーレヴズ]







2023年4月23日(日) リーグ戦ホスト最終試合 トヨタヴェルブリッツ戦(14:00キックオフ/ヤマハスタジアム)にて、来場者プレゼントとして「レヴシャツ」を先着1万名様にプレゼントすることとなりましたのでお知らせいたします。



この試合が2022-23シーズンのリーグ最終戦となります。この試合を、満員のスタジアムで圧倒的な雰囲気、そして大人から子どもまで同じシャツを着て非日常感を楽しんで欲しいという想いから、ベースボールユニフォーム型「レヴシャツ」をご来場特典としてプレゼントいたします!



「レヴシャツ」を身につけ、青くスタンドを埋めつくし、選手を熱く後押しいただければと思います!



ぜひご来場いただき、ラグビー観戦をお楽しみください!皆様が楽しんでいただけるイベント盛りだくさんで計画しておりますので、4月23日(日)の予定を今から抑えてくださいませ!!





レヴシャツ デザイン

濃いブルーを基調として、「ラグビー」「静岡」「ブルーレヴズの誇り」をグラフィックデザインとして落とし込みました。大人から子どもまで、身につけられるブルーレヴズらしさ全開のシャツとなっております。



■「ラグビー」

「タックル」「スクラム」「ラインアウト」「ボールキャリー」をデザインに盛り込んでいます。静岡ブルーレヴズの選手たちのプレー写真をそのまま採用していますので、どの選手か予想してみるのも面白いかもしれません!(テーピングの巻き方やヘッドキャップ、靴下の履き方はそのまま生かしています!)



■「静岡」

静岡の象徴でもある「富士山」と「海」。そして静岡の名産品を散りばめております。ぜひかわいくデザインされた名産品を探してみてください!



■「ブルーレヴズの誇り」

「ALL for SHIZUOKA」、そしてヤマハ発動機ジュビロ時代より大事にしている「5Hearts」の文字を盛り込んでいます。また、私たちのホストスタジアム「ヤマハスタジアム」「エコパスタジアム」「IAIスタジアム日本平」もデザインしています。そして背面にはレヴニスタナンバーである「背番号24」を。24番目の選手として、本節もそしてこの先も共に歩んでいただきたい、というメッセージを込めております。







配布対象試合

<リーグ最終戦>

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Div.1 第16節

静岡ブルーレヴズ vs トヨタヴェルブリッツ

時間:14:00キックオフ

会場:ヤマハスタジアム

チケット購入はオフィシャルチケット販売サイト ▶ レヴチケ から



配布概要

■配布内容

レヴシャツ 先着10,000名様(配布数:10,000着)

※フリーサイズ(1サイズ)

※大きめサイズ(XL)での展開となっております。

※前ボタンがついているベースボールユニフォーム型



■配布対象者

観戦チケットをお持ちの方(シーズンシート、前売券、当日券、各種招待券)



■配布場所

各ゲートにてご入場時(チケットもぎり後)に配布いたします。

※第1ゲート/第3ゲート/第6ゲート/VIPゲートにて配布



■配布時の注意事項

・保護者の方と一緒に入場するチケットをお持ちでない未就学児は配布対象外となります。

・対象ゲートからご入場いただいた方およびチケット1枚につき、1つお渡しいたします。

・もらい忘れ、紛失などによる再配布は行いませんので、必ずゲート入場時にお受け取りください。

・再入場ゲートなどでの配布はございません。

・その他、配布方法の詳細は別途試合情報ページにてご案内いたします。

・当日配布しきれない、余りが発生した場合は、後日販売やイベント等で再配布する可能性がございますのでご了承ください。





ご協賛企業

「レヴシャツ」はスポンサー企業のご協賛により作成しております。

ご協賛企業様のロゴや企業名をシャツにデザインしておりますのでぜひご覧ください。

この度はご協賛いただきまして誠にありがとうございます。



▶︎ 日本新薬株式会社 様

▶︎ 株式会社アイ・テック 様

▶︎ 小松工業株式会社 様

▶︎ 税理士法人 坂本&パートナー 様

▶︎ 株式会社JM 様

▶︎ スターフェスティバル株式会社 様

▶︎ ユービーサポート株式会社 様

▶︎ 興和株式会社 様

▶︎ 株式会社ジェイ・プラッカ 様





SCRUM Action







レヴシャツは、静岡ブルーレヴズ「SCRUM Action」の重点テーマである「Ecology」を意識し、再生ポリエステル(ECOPET(R))を20%利用し、環境に配慮したシャツとなっております。

レヴシャツには、襟のタグとして「SCRUM Action」のロゴがデザインされます。



※ECOPET(R):使用済みペットボトルや繊維くず等から再生されたリサイクルポリエステル素材です。(ECOPET(R)は帝人フロンティアの登録商標です)



SCRUM Actionとは ▶https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/683



