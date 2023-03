[タニウム合同会社]

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社がMVP Partner of the Yearを受賞





2023年3月10日 – 業界唯一の統合型エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウム合同会社(本社:東京都千代田区、アジア太平洋日本地域プレジデント 兼 日本法人代表執行役社長:古市 力、以下タニウム)は、2022年度のTanium Partner Awardの受賞パートナーを発表しました。



年次で発表されるTanium Partner Awardは、2022年度(2022年2月~2023年1月)において、最も素晴らしい実績を残し、国内のお客様に価値の高いサービスを提供することで、厚い信頼を獲得したパートナー企業を表彰するアワードです。





それぞれの受賞パートナー様からのコメントは以下の通りとなります。(敬称略、順不同)



< MVP Partner of the Year >



受賞パートナー: 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

本アワードは、昨年度Tanium製品の販売に最も貢献いただいたパートナー様に贈られます。伊藤忠テクノソリューションズ様は昨年度の新規ライセンス販売取扱高及び総取扱高において最も優れた実績を上げ、強い販売力と高い技術力で数多くのお客様をサポートいただきました。



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 専務執行役員 原口 栄治様のコメント



この度は、このような素晴らしい賞をいただき大変光栄です。弊社は自らタニウム製品の導入に加え、さまざまなソリューション・サービスと組み合わせることで、お客様の継続的かつ安定的なセキュリティ運用も支援して参りました。昨今のセキュリティ脅威も変化する中、サイバーハイジーン(衛生管理)の必要性が高まっています。当社は、昨年度タニウム製品導入資格の取得を行い、またセキュリティリスクとITアセットの管理・可視化を行う独自ソリューション「CTC Asset Integrity Management」(AIM)」、ならびに、当社のセキュリティ専門家チームがAIMを活用してTaniumの運用をお客様に代わって行う「CTC-CH」の提供を通じて、Taniumの利用価値向上に努めて参ります。



< Massive Growth Partner of the Year >



受賞パートナー: SB C&S株式会社

本アワードは、昨年度飛躍的に取扱高を伸ばしたパートナー様に贈られます。SB C&S様は昨年度の取扱高が前年度と比較して倍以上に成長し、ディストリビューターとなって以来、日々ビジネス規模を拡大しています。合わせて数多くのリセラー様をご支援いただいています。



SB C&S株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 溝口 泰雄様のコメント



この度は大変栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。今後企業が対策をしていかねばならないサイバーハイジーンという分野において、最先端をいくタニウム社と力を組み合わせることで、この新たなマーケットの更なるビジネス拡大を期待しております。「サイバーハイジーンからゼロトラストまで」をお客さまにお届けできるNo1企業を目指して、お客さまの多様なニーズに応え、お客さまのビジネスの成功に貢献してまいります。



< Rapid Growth Partner of the Year >



受賞パートナー: 日本電気株式会社

本アワードは、特別賞となります。日本電気様は昨年度の新規獲得顧客数およびマネージドサービスの販売促進において優れた実績を獲得し、多岐にわたって新規の市場開拓にご尽力いただきました。合わせてTaniumを活用した包括的なセキュリティサービスをお客様にご提供いただいています。



日本電気株式会社 執行役員常務 吉崎 敏文様のコメント



このたびは、特別賞をいただき誠にありがとうございます。企業のDXが加速する中、企業経営に直結するサイバーセキュリティリスク対策としてサイバーハイジーンの徹底と継続運用が今後も重要な課題であると考えております。当社では、Tanium Cloudを脆弱性管理基盤として採用し、長年の脆弱性管理ノウハウと組合せることでサイバーハイジーンの徹底・継続運用を実現しています。この社内実績・導入/構築/運用ノウハウをオファリングメニューとしてお客様に提供してまいりました。今後、タニウム社とは当社のデータドリブンサイバーセキュリティ事業の戦略パートナーとしてお客様のセキュリティ対策を支援するサービス提供を実現してまいります。



< Most Dedicated Partner of the Year >



受賞パートナー: テクマトリックス株式会社

本アワードは、全社規模でTaniumビジネスに貢献していただいたパートナー様に贈られます。テクマトリックス様は、様々なお客様に独自の技術支援、独自開発したPoC(プルーフオブコンセプト)を提供し、優れた実績を上げられました。加えて上位技術認定資格をパートナー様の中で先行して取得するなど、パートナービジネスの発展に多大なる貢献をいただきました。



テクマトリックス株式会社 取締役 専務執行役員 矢井 隆晴様のコメント



この度は、栄えある賞を賜りまして、誠にありがとうございます。サイバー攻撃が巧妙化・複雑化する中、サイバーハイジーンのニーズは益々高まっています。弊社では、導入前のアセスメントや評価支援、導入後の保守サービスや運用支援により、お客様でのサイバーハイジーンの定着をサポートし、タニウム様と一緒にお客様のIT環境の安全・安心を支えて参ります。



タニウムのアジア太平洋地域Chief of Staff兼日本法人パートナービジネス・マーケティング最高責任者、齊藤純哉は次のように述べております。「コロナ禍の出口が見える一方、お客さまの環境はDXの進展に伴ってより複雑になり、セキュリティ侵害のリスクも増加傾向にあります。今まで以上に、IT環境を可視化し脆弱性を適切に管理するサイバーハイジーンが重要になっています。パートナーの皆様におかれましては、日頃よりサイバーハイジーンの啓蒙活動、ならびにお客さまの課題解決に継続的にお取組みいただき、感謝申し上げます。お客様のビジネスに貢献するセキュリティ投資を、パートナーの皆様と共にますます盛り上げてまいります」



タニウムについて





業界唯一の統合型エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウムは、複雑なセキュリティとテクノロジー環境を管理するための従来のアプローチにおけるパラダイムシフトをリードしています。デバイス間の包括的な可視性、統一されたコントロールセット、そして「機密情報と大規模インフラの保護」という単一の共有目的に向けた共通のタクソノミを提供する単一のプラットフォーム内にIT、コンプライアンス、セキュリティ、リスクを統合することで、タニウムは、すべてのチーム、エンドポイント、ワークフローをサイバー脅威から保護します。タニウムは、「Fortune 100 Best Companies to Work For」に含まれ、6年連続で「Forbes Cloud 100」に選ばれています。実際、Fortune 100の半数以上と米軍は、タニウムが人々を保護し、データを守り、システムを保護し、あらゆる場所のあらゆるエンドポイントを監視して制御することを信頼しています。これが”The Power of Certainty”です。 https://www.tanium.jp/ をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とTwitter( https://twitter.com/TaniumJ )でフォローしてください。



【本件に関するお問い合わせ先】

タニウム合同会社マーケティング本部

jpmarketing@tanium.com



*記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-20:40)