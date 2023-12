[Man to Man株式会社]

総合人材サービス事業を展開するMan to Man株式会社(本社:愛知県名古屋市 取締役社長:手島雄一 以下、当社)は、「派遣の仕事探し」専門の求人検索サイト「GAYA(ガヤ)以下、GAYA」にて、掲載されている9月度・10月度・11月度・12月度派遣求人データを比較しましたので、以下にご報告致します。(情報抽出日2023年12月1日時点)。







■派遣求人掲載件数・平均時給の推移について

2023年9月1日~2023年12月1日派遣求人掲載件数・平均時給の推移についてデータ算出しました。派遣求人掲載件数は、9月937,248件から10月940,356件、11月940,719件と微増を続けるも、12月929,647件と前月−11,072件となりました。平均時給では、9月1,497円、10月1,505円、11月1,517円、12月1,525円と3ヶ月連続で増加しました。大型連休前は求人数が減少傾向にありますが12月は派遣求人も同じく減少となりました。







■カテゴリー別求人掲載件数推移

最も求人掲載件数の多い医療・福祉・教育系、3位営業・販売系、4位事務系、5位飲食・レジカウンター系、6位IT・エンジニア系、7位技術系は減少となりました。その中で唯一、2位の製造・物流系が前月より求人掲載件数増加となりました。求人掲載件数全体は減少を見せたものの、クリスマス・大型連休のある12月は特に物流業界は繁忙期となり、それに伴う求人数の増加があったのではないでしょうか。



















■都道府県エリア別求人掲載件数増減について

10月度、11月度、12月度の派遣求人掲載件数を調査し、11月度と12月度の増減データを算出しました。

増加・減少順位は、1位関西エリア↑17,176件、2位九州・沖縄↑8,157件、3位中国↑3,153件、4位四国↓−544件、5位甲信越・北陸↓−696件、6位北海道↓−2,144件、7位東北↓−2,268件、8位東海↓−2,871件、9位関東↓−27,564件となりました。

求人掲載件数増減をエリア別に細分化してみると、数全体では前月11月より減少していますが、11月よりも求人掲載件数増加に転じたエリアが増える結果となりました。

増減割合をみても東海から北海道の東のエリアは求人掲載件数が減少し、関西から沖縄までのエリアでは求人掲載件数増加傾向が強くなりました。



【調査概要】

元データ:派遣検索GAYAに掲載された求人情報

調査機関:自社調査

職種:派遣検索GAYA職種分類に準拠







【GAYA概要】

派遣検索GAYAは「派遣専門」の求人検索サイトです。マイナビバイト、はたらこねっと、採用ページコボット(バイトル連携)、ハローワークなどインターネット上の主要求人メディアから派遣の求人のみを自動収集し、表示しています。求職者は「勤務地×職種」などをGAYAで検索すると、複数の主要求人メディアから収集した派遣求人を一覧で素早く検索できます。

また、求職者が応募をする際は掲載元の求人メディアの応募画面に遷移するため、求人メディア各社にとっても効果の増大が見込めます。



ユーザービリティ向上のためバージョンアップ続けながら、求人件数は現在、約90万件。検索結果画面はすべて「時給が高い仕事」の順番で表示されます。



【Man to Man 株式会社の事業内容】

Man to Man 株式会社は総合人材サービス企業です。設立は2001年2月。本社を名古屋市に置き、静岡県、大阪府、福岡県など全国13か所に拠点を置いています。

設立当初より、人材派遣、人材紹介、再就職支援、生産・物流業務のアウトソーシング事業などを通じてお客様へ「人材」に関わるサービスを提供しています。主軸である人材派遣事業においては、大手自動車メーカーを中心とする製造業・物流業に特化しサービスを展開しています。そのほか、外国人人材の就職支援事業、採用コンサルティング事業、ラボ型オフショアリングサービス事業など多岐にわたる事業展開を行う企業です。



【サービス提供会社】

会社名:Man to Man 株式会社

取締役社長:手島 雄一

所在地:名古屋市中区新栄一丁目7番7号 RTセンターステージビル4F

設立年月:2001年2月28日

会社URL:https://www.man-to-man-g.com/



