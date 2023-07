[株式会社バンダイ]

「ドンジャラNEO ONE PIECE」と混ぜて遊べるパイセットが、全国のカプセル自販機・ガシャポンでも発売!



株式会社バンダイ トイディビジョンは、今年でシリーズ43周年を迎えるファミリーゲーム「ドンジャラ」シリーズの最新作として、大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』のキャラクターたちがパイになったドンジャラ「ドンジャラNEO ONE PIECE」(4,950円・税10%込、4,500円・税抜)を2023年8月5日(土)に発売します。

販売ルートは全国の玩具店、百貨店・家電・量販店の玩具売り場、インターネット通販などです。(発売元:株式会社バンダイ)







▶商品ページ:https://toy.bandai.co.jp/series/donjara/item/detail/13292/



■商品の特徴

本商品は、キャラクターの“パイ”を集め、組み合わせることで点数を競う「ドンジャラ」を人気テレビアニメ『ONE PIECE』の世界感を楽しみながら遊べる商品です。

パイには、『ONE PIECE』に登場する41のキャラクターが全42種でデザインされています。



役の種類は、「麦わらの一味」「最悪の世代」「四皇」「海軍」「革命軍」それぞれの勢力のパイを集めて作るものや、『「ワノ国」天上決戦』、『革命軍VS海軍大将 ドレスローザの衝突』といった『ONE PIECE』のシーンをイメージした組み合わせのパイを集めるものなど様々で、『ONE PIECE』の世界感をお楽しみいただきながらドンジャラを遊べます。



付属のゲームシートは、麦わらの一味が爽やかに描かれた面と、5つの勢力がクールに描かれた面の両面デザインです。また、定番の「ドンジャラ」の他に、基本のドンジャラに特殊効果を追加する『悪魔の実ドンジャラ』や、パイを弾いて相手のパイにぶつける『大技連発!激突パイ弾き!』など、本商品で全5種のゲームが遊べます。





また、本商品はフレームが取り外せてコンパクトに収納可能・持ち運びしやすい新フォーマット「ドンジャラNEO」シリーズで発売いたします。パッケージサイズは幅約298mm×高さ約170mm×奥行き約42mmと従来のドンジャラシリーズよりコンパクトなのでいつでも、どこでも、仲間と一緒にドンジャラを楽しむことができます。







■混ぜて遊べる!ガシャポン(R)より「ドンジャラNEO ONE PIECE牌セット」も登場!

また、「ドンジャラNEO ONE PIECE」と混ぜて遊ぶことができる「ドンジャラNEO ONE PIECE牌セット」(1回300円・税10%込、全7種)を2023年8月より順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。(発売元:株式会社バンダイ ベンダー事業部)





本商品と「ドンジャラNEO ONE PIECE」のパイを組み合わせることで、6種の特殊役を作ることができます。



※特殊役とは、決まったキャラクターのパイ3個で構成されるセットです。特殊役を含んだ状態の上がり役で上がると、上がり役の点数に加えて特殊役の種類に応じた加点をもらうことができます。

※ゲーム「ドンジャラ」で遊ぶ際は、使用する合計パイの数が必ず83個になるように調整して遊んでください。







※本資料に掲載されている情報は2023年7月22日現在のものです。

※掲載画像については開発中のものとなり実際の商品と異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。

※日本国外で販売する可能性があります。

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

(C)BANDAI

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-16:46)