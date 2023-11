[株式会社MOL PLUS]

CO2を排出しないブルーエコノミーの普及を推進



2023年11月13日 東京/UK - Mocean Energy Ltd.(代表:Mr. Cameron McNatt、本社:スコットランド、読み:モーシャン エナジー、以下「Mocean」)、MOL (Europe Africa) Ltd.(代表:篠田敏暢、本社:ロンドン、以下「MOLEA」)、および株式会社MOL PLUS(代表:阪本拓也、本社:東京都港区、以下「MOL PLUS」)は、Moceanが開発する海上オフグリッド電源ソリューションや波力発電装置の社会実装推進、ならびに、波力発電装置のグローバル輸送や製造販売の支援などの相互協力に向けた覚書を3社間で締結しました。また、本覚書の締結に合わせ、MOL PLUSはMoceanへの出資を決定しました。





Moceanは、波の振動を利用して電力を生成し、海中の検査・保守機器に電力を供給するデバイス「Blue Star(註1)」の販売をオフショア石油・ガス市場やCO2回収貯留市場向けに既に開始しています。また、今後数年のうちに大規模発電市場向けに、Blue Starの10倍以上の発電量となる「Blue Horizon(註2)」の商用化を目指します。



Blue Starイメージ



Blue Horizonイメージ



MOLEAは、Moceanのもつ波力発電技術の社会実装を支援するため、波力発電装置のグローバル輸送を含むサプライチェーンの構築、また洋上発電事業との協業など商船三井グループでの導入に向けた取組においてMoceanとの協業を検討していきます。





また、MOL PLUS は、Moceanが波力エネルギーを活用した脱炭素化や世界の多様なエネルギーミックス(註3)に大きく寄与する事に期待し、今回の資金調達に参画し、協業を推進していきます。





(註1)Blue Starについて

輸送しやすいコンパクトな設計で、波力・太陽光発電・蓄電池を組み合わせて継続的な電力を供給します。





(註2)Blue Horizonについて

Blue Starより大型の電力供給デバイスです。世界中の送電網にグリーンエネルギーを供給するために、沿岸の波力発電所に導入できる大規模発電装置として設計されています。単にBlue Starを大きくするだけではなく、最適化によってコストは最小限に抑えられた設計となっています。



(註3)エネルギーミックス

複数の発電方法を効率的に組み合わせ、社会に必要な電力を供給することです。適切なエネルギーミックスによって、電気の安定的な供給が実現します。





<Mocean 会社概要>





左からCameron McNatt(Mocean)、二宮 浩一郎(MOLEA)、前崎 健一郎(MOLEA)、Ian Crossland(Mocean)



右から3人目; Alex Green(MOL PLUS UKデスク)、右から4人目; Henry Smith(MOL PLUS UKデスク)



MOL (Europe Africa) Ltd.

ロンドンに拠点を置く株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、https://www.mol.co.jp/)の100%子会社です。欧州・アフリカ地域において、長年培ってきた経験とノウハウを継承しつつ、お客様に商船三井グループ全体の総合力を発揮した、付加価値の高いサービスの提供に努めています。



MOL PLUS

株式会社商船三井100%子会社のCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)です。中長期的な視点で、海運業のビジネスモデル変革や新規事業創出を実現し得る国内外のアーリー、ミドルステージのスタートアップ企業を中心に幅広く投資を行います。

スタートアップ企業が持つ斬新なアイデアやテクノロジーと商船三井グループがもつリソースに相乗効果を生ませ、『海運業と社会に新しい価値をプラスする』、新規事業の創出を目指し続けます。

ホームページ:https://www.molplus.net/









