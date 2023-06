[インキュデータ株式会社]

インキュデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:町田 紘一、以下「インキュデータ」)は、トレジャーデータ株式会社(本社:東京都千代田区、社長執行役員:三浦 喬、以下「トレジャーデータ」)が開催した認定パートナー向けイベント「Treasure Data Partner Sales Kick-off 2023」で発表された2022年度のパートナーアワード「Treasure Data Partner Award」において「The Best Contract Partner」を受賞しました。







■「Treasure Data Partner Award」とは

2020年から開始された「Treasure Data Partner Certification Program」に参加する認定パートナーを対象とした表彰制度です。

インキュデータは、契約獲得額において大きな功績をあげるとともに、高い付加価値の提供を通して多くのお客さまの成功に貢献をしてきたことが評価され、2022年度の「The Best Contract Partner」を受賞しました。なお、インキュデータが「Treasure Data Partner Award」で表彰されるのは、2021年度の「The Best Revenue Partner」に続き2回目です。



■今後について

インキュデータが設立以来目指しているのは、お客さまがデータの利活用において自走できる状態まで伴走支援するということです。インキュデータは、当社が持つビジネスデザインやデータ活用の知見および独自ソリューションと、トレジャーデータが提供するCDPソリューション「Treasure Data CDP」を掛け合わせることで、お客さまのマーケティングの高度化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援していきます。そして、データ活用を通じて、社会やお客さまに対してより一層貢献することを目指します。



■ インキュデータ株式会社について

インキュデータ株式会社は、ソフトバンク株式会社、株式会社博報堂およびTreasure Data, Inc.の合弁会社です。データ活用領域における戦略立案や、「Treasure Data CDP」を活用したデータ分析基盤の構築・運用を支援する他、ソフトバンク株式会社が持つデータやテクノロジーと、博報堂グループのマーケティング・コンサルティング力をかけ合わせることで、データ活用における課題をワンストップで解決し、企業の競争力強化や事業変革に貢献します。



