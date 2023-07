[キワ・アート・アンド・デザイン株式会社]

「Red Dot Design Award」「A'Design AWARD」に続き「iF DESIGN AWARD 2023」を受賞



キワ・アート・アンド・デザイン株式会社(本社:東京都文京区本駒込、代表取締役社長:平賀俊孝)は、自社ブランドのDAWN of the MOONのカーボンファイバー製カトラリー「6g」にて、国際的に権威のあるデザインアワード「iF DESIGN AWARD 2023」を受賞いたしました。





■ブランド概要

DAWN of the MOON:「未来を体感する喜びを。そして本物の価値を。」

等しく過ぎる時間を彩りのあるものにしたい。 どんな時代でも、未来を体感する瞬間はワクワクするものであり、新しい世界観や価値観が見い出せる時であると私たちは信じている。



■商品概要

商品名:6g(six grams : シックス グラムス)

航空宇宙業界でも使用されるハイテク素材、カーボンファイバー (CFRP)をマテリアルとして採用した未来のカトラリーです。 フルカーボンのカトラリーは、漆黒に輝く独特の質感を有し、テーブルの上で他にない存在感を示します。手に取るとその薄さと軽さからカトラリーの存在が消え失せ、食材の重さをダイレクトに感じることができます。食材の存在そのものが強調されて浮かび上がる、これまでにない食事体験をあなたにもたらします。

受賞URL:https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/six-grams/579060







■代表平賀よりメッセージ

「6g」では、コンセプトの追求と、商品化においてもそのコンセプトを維持することにパワーを注ぎました。これは、できるだけ多くの人々に本プロダクトを通じた食体験を提供することが目的だからです。食の価値の再認識と、その体験プロセスから何かしらのインスピレーションを得ていただけますと幸いです。

私たちは、本受賞に加えて、多様な場での評価を賜っておりまして大変光栄です。また、ユーザーの方々からの貴重なご意見には、常に新たな学びを感じ、心からの感謝しております。本プロダクトにとどまらず、私たちは、未来の価値創造に向けた取り組みを積極的に推進することに力を注ぎ続けます。



■iF DESIGN AWARDについて

世界3大デザイン賞の一つであるiF DESIGN AWARDは、ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会が毎年主催する、全世界の優れたデザインを選定するデザイン賞です。世界から集まる約133名の著名な専門家が、デザインの美しさや機能性のみならず、革新性まで厳正な審査基準に基づき受賞者を選定しています。

2023年は、過去最高の56か国から10,544点の応募がありました。

URL:https://ifworlddesignguide.com/



■会社概要

会社名:キワ・アート・アンド・デザイン株式会社

所在地:東京都文京区本駒込6-15-18クリエーション六義園1・2階

代表者:平賀 俊孝

URL:https://kaad.jp/

事業内容:

・工業製品の意匠設計,企画及び販売 各種商品開発に関するコンサルティング

・個人及び企業のブランドイメージの構築に関する企画及びコンサルティング

・グラフィック作品の企画,制作及び販売

・アート作品の企画,制作及び販売

・デジタルコンテンツの企画,制作及び販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-20:40)