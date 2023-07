[株式会社LIVE SPORTS MEDIA]

今シーズンはオールスターゲームを含む、7月9-12日開催のオールスターウィークの試合・イベントをすべて日本語にて徹底ライブ配信!ホームランダービーは無料配信!







株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、7月9日 (日) からのフューチャーズゲーム、ドラフト、ホームランダービー、レッドカーペットとオールスターゲーム全てのイベントのライブ配信を日本語実況解説でお届けいたします!

オールスターゲームでは大谷翔平選手が3年連続の出場、また両リーグを代表する選手たち(ブレーブス所属のアクーニャJr.外野手、レイズ所属のアロザレーナ外野手など)の出場が決定しております。

更に、SPOTV NOWオリジナルの特別番組をオールスターゲームの1時間前より配信いたします。



SPOTV NOWに無料登録された方はSPOTVNOW.JPまたはSPOTV NOWアプリよりオールスターウィークのライブコンテンツをご視聴いただけます。



■2023 All Star Weekの配信スケジュール(一部有料)

7/9 (日) 7:50 フューチャーズゲーム* 実況:近藤祐司 解説:大冨真一郎

7/10 (月) 8:00 ドラフト* 実況:近藤祐司 解説:大冨真一郎

7/11 (火) 8:45 ホームランダービー* 実況:石黒新平 解説:五十嵐亮太

7/11 (火) 8:45 ホームランダービー* (英語配信)

7/12 (水) 4:00 レッドカーペット* (日本語配信) 実況:DJケチャップ 解説:福島良一

7/12 (水) 8:00 オールスターゲーム 実況:近藤祐司 解説:五十嵐亮太 ゲスト:パックン

7/12 (水) 8:30 オールスターゲーム(副音声) 実況:DJケチャップ 解説:福島良一

7/12 (水) 8:30 オールスターゲーム (英語配信)



※一部変更の可能性がございます。ご了承ください。

※ 上記(*)マークのイベントは無料配信でお届けいたします。



■特別番組「MLBオールスターゲーム2023直前スペシャル~大谷翔平 3度目の球宴へ~」配信概要

オールスターゲーム中継に先立ち8時からは特別番組を配信します。

3年連続でオールスター出場となる大谷翔平を中心に、華やかなオールスターウィークの盛り上がりを現地取材映像も交えてお届けいたします。

MCには試合の実況を担当する近藤祐司アナ。ゲストには芸能界きってのMLB通のパックンさんと

花巻東高校で大谷選手とチームメイトだった小原大樹さんをお迎えして、前日に行われたホームランダービーの模様や直前に行われたレッドカーペットでの大谷選手の様子などを振り返りながらまもなく始まるオールスターゲームの見どころを紹介します。



<パックンさん、コメント>

アメリカ一のMLB選手たちが集まる前に、日本一MLBに詳しい男と、日本一MLBに熱い外国人漫才師がSPOTV NOWに集まる!ほかで聞けないような情報や見解を我々が提供しますので、プリゲームショーとオールスターゲームをご覧いただければ、あなたの「オールスターエンジョイ量」が倍増すること、間違いなしです! SPOTV NOWでプレーボール!



<近藤祐司さん、コメント>

第93回MLBオールスターゲームを担当致しますスポーツアンカーの近藤祐司です。

いつもご視聴頂きまして、誠に有難うございます。

今シーズンのオールスターウィークは、本戦のみならず、ダイヤモンドの原石が集うマイナーリーグの『オールスターフューチャーズゲーム』、そして、私も初めて『MLBドラフト』も担当させていただきます。

オールスター本戦の見所は、イチローのレガシーが残る街、シアトルで大谷翔平選手がオールスターゲーム2023で、初回の打席でオールスター初『ゴーンヌ』して、MVP獲得なるか!です。(^^)

SPOTVNOWをご視聴の皆さまには、大谷翔平の活躍はもちろん、いつものように現地放送のインタビューやリポート、コメントを同時通訳をしながらお伝えして、貴方を新たな『MLBワールド』へと誘います!

ですので、是非、SPOTV NOWでメジャーリーグオールスターゲームをお楽しみください!





