[株式会社H.I.T.]

~歴史あるキルトスカートを展開するアイルランドブランド「O'NEIL OF DUBLIN」最新イベント情報~



2023年7月19日(水) ~ 2023年8月1日(火) までの期間、丸井今井札幌本店 大通館3階 婦人服(札幌モード)フロアにてポップアップイベントを開催。伝統文化が織り上げるキルトスカートに注目。













丸井今井札幌本店 にて、



伝統的なキルトスカートを展開するアイルランドブランド「O'NEIL OF DUBLIN」

POP UP SHOP が、本日 7月19日 (水) ~ 8月1日 (火) まで開催されます。













「O'NEIL OF DUBLIN」とは、



1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、

民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。



伝統の製法に基づいて丁寧に織り上げられ、

流行に左右されないトラディショナルなデザインの製品は、

アイルランドの歴史と伝統の深さを感じさせてくれます。











本イベントでは

ブランドの定番ウール素材のスカートは勿論のこと、

春夏限定のリネン素材スカートなどを取り扱います。



夏も本番を迎えた今日この頃、今すぐ着たい涼しげなアイテムが勢ぞろいです。





さらに、人気のオニールを 最大50%OFF でGETするチャンス。

(※一部SALE除外)



もう手に入らないデザインもあるため、この機会をぜひお見逃しなく。













今回注目のアイテムは、時代を超えて愛され続ける英国のテキスタイルブランド

「LIBERTY リバティ」コラボレーションデザイン。





色違いで揃えて馴染んでいく風合いを楽しみながら、大切に長く使いたいアイテムです。











こちらは、

リネンの最高品質を誇る アイルランド産のアイリッシュリネン をベースに、

コットンリネン や、薄くつるんとシルクのように滑らかなリバティプリントの

タナローンコットン を合わせたデザイン。



独特の光沢感としなやかな肌触りは要チェック。











ウエストは、後ろのゴム仕様とサイドの本革ベルトで自分にあったサイズ感に調節可能。



シルエットは綺麗に、

ストレスフリーで着用できます。

ウエストのサイズは

XXS~XLサイズまで展開。



吸水性・速乾性・耐久性に優れ、汗や湿気をすぐに吸収・放出させるので、

熱のこもりやすい季節に大活躍するスカートです。



この夏は、大胆に鮮やかなカラーリングを身にまとってみてはいかがでしょうか。









このほかにもおすすめアイテムを多数取り揃えております。

期間限定ですので、是非この機会をお見逃しなく。





※掲載写真の商品が、イベントで販売していない、または売り切れの場合もございますので、

ご了承ください。







♦︎ 開催日時: 7月19日 (水) ~ 8月1日 (火)

♦︎ 会場:丸井今井札幌本店

♦︎ 〒060-8667 札幌市中央区南1条西2丁目

♦︎ TEL:011-205-1151



丸井今井札幌本店 ホームページ

https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo.html









株式会社H.I.T.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-20:16)