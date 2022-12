[株式会社PICK UP PRESS]

株式会社PICK UP PRESS(東京都江戸川区、 代表取締役:木田祐介)は、2020年12月28日に創業しました。その2周年を迎えるに当たり、弊社ストアで使えるクーポンならびに各電子書籍サイトにて期間限定(2022/12/28~2023/1/9)の半額キャンペーンを実施いたします。







PICK UP PRESSストア500円クーポン



PICK UP PRESSのストアにて1人1回使用できる500円クーポンを発行いたします。

クーポンコードは「PICK2」となります。



PICK UP PRESSサイト

https://pick-up-press.stores.jp/









【数量限定直筆サイン入り&特典付】南琴奈ファースト写真集 ITTETSU MATSUOKA × KOTONA MINAMI

https://pick-up-press.stores.jp/items/619b637dfda1da6779df97c0



※数量限定の本人の直筆サイン入りになります。 女優やモデルとして活躍する注目の15歳、南琴奈のファースト写真集が、この冬いよいよ待望のリリース。 2020年12月から1年間にわたって追い続け、14歳から15歳へと成長する等身大の彼女の素顔を、120ページ超におよぶ大ボリュームにて収録。移ろいゆく四季とともに各地を巡りながら、写真家・松岡一哲が“やさしい眼差し”にて撮り重ねた珠⽟の一冊。









新たなるインド映画の世界 ※特典しおり付

https://pick-up-press.stores.jp/items/60446d296e84d56595520d48

日本でも一大ブームとなった『バーフバリ』をはじめ、『バジュランギおじさんと、小さな迷子』や『パッドマン 5億人の女性を救った男』など多数の情報をまとめた最新インド映画ガイド。

フェミニズムや宇宙開発、宗教の融和や身分制度の瓦解など、新たなるフェーズへ突入したインド映画を通じて、もっと”深く”、もっと”濃く”、今のインドを知ることのできる1冊。









蘭人異聞録ー濱田彌兵衛事件ー(デジタルコミック)

https://pick-up-press.stores.jp/items/631fcd33a323943cae25eeae

これぞ日本と台湾との協力の原点!知られざる歴史的事件を描いたマンガ『蘭人異聞録ー濱田彌兵衛事件ー』 世は江戸時代…欧米列強は世界へ進出し、アジアの植民地支配を進めていた。 台湾もその大きな波に飲み込まれ、オランダによって支配されつつあった。 列強の影響力を受け入れざるを得なかったその時代に、実は台湾と日本が協力し、オランダを打ち負かした知られざる事件があったのだ。 その名も…「濱田彌兵衛事件」(「浜田弥兵衛事件」「タイオワン事件」とも呼ばれる) 長崎出身の日本人・濱田彌兵衛(やひょうえ)が中心となり、迫りくる列強の支配に台湾と日本で一矢報いたのだ…







電子書籍半額キャンペーン



電子書籍サイトで、弊社配信中作品のほぼ全シリーズ1巻半額を実施中です。



Kindle

https://www.amazon.co.jp/s?k=PICk+UP+PRESS&i=digital-text&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=AGE0MP707I6P&sprefix=pick+up+press%2Cdigital-text%2C283&ref=nb_sb_noss



コミックシーモア

https://www.cmoa.jp/publisher/2068/



LINEマンガ

https://manga.line.me/search_product/publisher_list?publisher_id=9c0c1502-6821-446a-b75f-b80d3da7d58e



ピッコマ

https://piccoma.com/web/partner/product/list/381/N



ほか、ひかりTVブック/GooglePlayブックス/Amebaマンガ/スキマ/フジテレビオンデマンドなどのサイトで実施中。





弊社のあゆみ



弊社PICK UP PRESSは2020年12月28日に創業し、無事2周年を迎えることができました。

「アナタの想いを拾い上げて、カタチに」を掲げ、

紙の書籍は勿論、電子書籍、Webサービスなど様々な形での出版をしてまいりました。

2022年は、2冊目の書籍である『ITTETSU MATSUOKA × KOTONA MINAMI』の出版や、「ぞうむしプロ」初の書籍を刊行するクラウドファンディングプロジェクト、台湾や香港のコミックの邦訳配信、英語版の海外配信など日本国内に留まらないグローバルな出版活動に取り組むことができました。



2023年も更なる挑戦を続けて参りますので、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます



・南琴奈ファースト写真集『ITTETSU MATSUOKA × KOTONA MINAMI』出版

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000074572.html



・SNSやネットで話題に!漫画『トラックドライバーの怪談』の書籍化プロジェクト!

著者「ぞうむしプロ」初の書籍出版を目指すクラウドファンディング・プロジェクト

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000074572.html



・日本から世界へ配信!マンガ『かつてその少年は神だった』を全世界同時配信!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000074572.html



・これぞ日本と台湾との協力の原点!知られざる歴史的事件を描いたマンガ『蘭人異聞録ー濱田彌兵衛事件ー』

(PICK UP PRESS台湾漫画邦訳プロジェクト第1弾)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000074572.html



・香港の漫画家・東東によるデジタルコミック『魔法が使えない魔法使いが優しすぎて困った話』1巻を本日2月12日より配信開始!

(出版社PICK UP PRESSによる邦訳電子出版事業の第1弾)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000074572.html



