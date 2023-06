[株式会社ASH WINDER]

株式会社ASH WINDER(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:Sun Junjie、最高経営責任者:Graham Zeng)は、2023年夏にオープン予定の「ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店」において、7月21日(金)、7月24日(月)の2日間にわたり、オープニングセレモニー『AWA the grand kick-off』を開催いたします。







オープニングセレモニー『AWA the grand kick-off』について





『AWA the grand kick-off』は、7月21日(金)及び7月24日(月)の2日間にわたり株式会社ASH WINDERが開催する、ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店のグランドオープンを祝うオープニングセレモニーです。

このイベントは、施設の存在やコンセプトを企業関係者や一般の皆様に広く認知していただくことを目指しております。2日間のスケジュールで展開され、メディア公開日では施設の概要や利用方法、提供サービス等を詳細にご紹介し、一般公開日ではASH WINDER Esports ARENA高田馬場店内でのeスポーツイベントや抽選会などを実施し、皆様にお楽しみいただける内容となっております。



7月21日(金):メディア公開日について





1.日時・場所

日時:7月21日(金)13:00~18:30

場所:ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店

(住 所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目18-11 稲門ビル 5F)



2.概要

テープカットセレモニーをはじめ、大画面を使用した店内紹介や登壇者によるパネルディスカッションなど、施設のコンセプトや今後の展望を詳しく説明するプログラムを予定しています。イベントの前後には、参加者の皆さまが会場を自由に見学できる時間も設けており、この機会に私たちが提供するサービスと空間の魅力を直接ご体感いただけます。



3.お申込み方法

メディア公開日へのご参加をご希望の企業様やメディア様は、以下の情報を明記の上、指定のメールアドレス(awa@ash-winder.com)までご連絡ください。



・担当者名

・職種/役職

・会社名(メディア名)

・電話番号



お申し込み内容を確認の上、ご招待となります。メディア公開日は、企業の方々と報道関係者のみが参加可能なイベントであり、一般のお客様のご入場はできません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

なお、参加枠数には限りがありますので、多くのお申込みを頂いた場合、eスポーツ関連企業様を優先的にご招待する形とさせていただく可能性がございます。この点につきましても、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



7月24日(月):一般公開日について





1.日時・場所

日時:7月24日(月)

場所:ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店

(住 所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目18-11 稲門ビル 5F)



2.概要

一般のお客様を対象として、施設内で様々なコンテンツ盛り沢山のオフラインイベントを開催します。抽選会や参加型イベントを通じて、私たちが提供するサービスと空間の魅力を実感していただくほか、出演タレントによるトークセッションや店内設備を活用したDJイベントも予定しています。これらのイベントを通じて、お客様がリラックスしながら施設を満喫できる雰囲気を創出することを目指しております。

出演タレントや詳細なスケジュールについては、後日公開予定です。私たちとともに、楽しい一日をお過ごしください。



3.お申込み方法

後日、情報公開いたします。



ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店について







「ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店」は2023年夏に開業を予定している、株式会社ASH WINDERが運営・展開する国内最大級のeスポーツ施設です。高田馬場駅から徒歩わずか30秒の位置にある当施設は、広々とした600平米の敷地に天井高約5メートルの柱のない開放的な空間を擁し、店内には巨大LEDディスプレイ、スタジオ、個室、配信室など、さまざまなコンテンツが充実。eスポーツのプロフェッショナルからカジュアルプレイヤーまで幅広いニーズに対応しており、全てのeスポーツファンへ最高のゲーム体験を提供します。



ASH WINDER Esports ARENA高田馬場店

住 所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目18-11 稲門ビル 5F

開業日:2023年夏(予定)

面 積:613平方メートル

天井高:約5m

公式HP:https://www.aw-a.net/

3Dイメージ公開プレスリリースはこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000073660.html



〈FOOR GUIDE〉





会社概要





■株式会社ASH WINDERについて



eスポーツコンテンツ制作、eスポーツ施設運営、eスポーツタレントMCN事業を3本の柱として展開する、eスポーツ総合エンターテイメント会社です。

海外のeスポーツ運営会社や企業と深い繋がりを持ち、イベント企画運営ノウハウ・最先端の配信技術や設備を導入。各eスポーツタイトルのパブリッシャーと連携した大型イベントを展開しており、【ゲームを超えたEsportsへ】を掲げ、今後の日本におけるeスポーツの発展を願い日々尽力しています。



会社名 株式会社ASH WINDER (ASH WINDER Co.,Ltd.)

設立 2017年6月

本社所在地 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-9 リアライズ西心斎橋5F

東京拠点 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-18 The Iceberg 5F

代表者 代表取締役社長 Sun Junjie

最高経営責任者 Graham Zeng

事業内容 eスポーツコンテンツ制作

eスポーツ施設開業・運営

eスポーツタレントMCN事業

eスポーツ各種関連事業

公式サイト https://www.ash-winder.com/



