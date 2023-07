[株式会社FLUED]

株式会社FLUED (本社:東京都港区、代表取締役社長:松永創)は、OpenAI社のAPIを利用しHubSpot上に登録された役職名や部署名を自動で仕分けするツール「HubSpot役職仕分けツール by GPT」および「HubSpot部署仕分けツール by GPT」をリリースしました。名称が多岐にわたる役職名・部署名を区分ごとに仕分けすることでリスト作成やターゲティングメール配信など容易かつ効果的に実行可能です。





AIによる役職・部署仕分けでリスト作成やターゲティングメールを省力化









昨今、多くの組織でCRMやMAの導入によってデータの一元化や体系化が進む一方で、実際に営業やマーケティングに活用するためのデータ整備が課題となっています。

特に、部署や役職の情報はターゲティングや分析を行ううえで重要ですが、会社によって様々な名称が存在することから、十分な活用が難しい面も持ち合わせています。



「HubSpot役職仕分けツール by GPT」および「HubSpot部署仕分けツール by GPT」は、OpenAIの生成系AIによって部署名・役職名を所定区分ごとに仕分けます。これにより部署・役職で絞ったリスト作成やターゲティングメール配信、ABMへの活用が容易に可能です。



▽部署区分データの付与イメージ



▽役職区分データの付与イメージ



▽ご利用料金について

・初期費用:12万円~

・月額費用:1.8万円/月~ ※コンタクト数に応じて課金



データ整備を強力サポートするツールが続々リリース予定





FLUEDでは、OpenAIを活用したデータ整備サポートツールを今後もリリース予定です。



・HubSpot役職仕分けツール by GPT

・HubSpot部署仕分けツール by GPT

・HubSpot逆営業フォームチェッカー by GPT(開発中)

・HubSpot姓名分割ツール by GPT(開発中) など



多くのお客様のCRM/MA/SFA導入やデータ整備をご支援してきた経験にもとづいて開発するツールだからこそ、データ整備のお悩みをピンポイントで解決します。



FLUEDはBtoBマーケ・営業DX領域におけるデータ整備のリーディングカンパニーへ





▽株式会社FLUED 代表取締役 松永のコメント

データ整備の必要性は理解しているものの、人的コストがかかるため後回しになっている企業は多く見受けられます。しかし、急速に進んだ生成系AIの一般化によって、このような作業が自動化出来るようになったことは、日々企業のマーケティング・営業支援を行う立場として大変嬉しく思います。

今回リリースしたツールに加え、既にリリース済みの法人情報付与ツール『FINDFOLIO』や、先日取り扱いを開始したメールバウンスチェックツール『NEVERBOUNCE』連携などを組み合わせることで、より高い付加価値を提供することが可能になりました。

FLUEDは今後も多くのお客様のご支援を通して、BtoBマーケティング・営業DX領域におけるCRMデータ整備のリーディングカンパニーを目指します。



株式会社FLUEDについて





まだ国内では数少ない「BtoBマーケティング/営業DX」に特化した"専門家集団"です。

BtoBに特化し、WEB制作や広告運用などのオンライン施策から、インサイドセールスや展示会などのオフライン施策まで支援しています。 「経験豊富な"専門家集団"によるプロジェクト参加型の支援」で、戦略・企画などのコンサルティング領域から、制作・運用・代行などのBPO・実務まで幅広いご支援が可能です。

下記のようなサービスを提供しています。



- ABMターゲット定義 / リスト作成

- カスタマージャーニー設計

- CRM / MA / SFAの設計 / 構築 / 定着

- WEB / LP / BtoB-EC制作

- WEB広告(Google/FB他)運用

- 記事コンテンツ / 動画制作

- インサイドセールス代行

- 営業研修 / セールスイネーブルメント

- ウェビナー / 展示会リード獲得

- BtoBマーケティング組織構築



また、2022年に国内初のBtoB営業DXに関する書籍『業務効率化からはじめるBtoB営業DX BtoB営業もここまでデジタル化できる! 』を出版いたしました。



会社概要と本件お問い合わせ先





▽本件に関する詳細は以下ページ下部のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://eigyou-dx.jp/columns/dept_title_ai_classification



社名:株式会社FLUED(フルード)

代表:松永創(まつなが そう)

住所:東京都港区六本木1−4−5 アークヒルズサウスタワー16F

URL:https://www.flued.jp/

メール:sohmatsunaga@flued.jp



