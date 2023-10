[株式会社アルテミス]

新規描き下ろしイラスト!スタイリッシュ衣装ver





2023年10月06日

10/13(金)12:00~11/12(日)23:59オリジナルアイテム販売開始!!

株式会社アルテミス(本社:東京都港区、代表取締役:泉浩樹)は、ハズレなしのオンラインくじサービス「ハピネスチャンスクジ」(通称:ハピチャンクジ)、「DMMスクラッチ」(併売)にて、2023年10月13日(金)から『HIGH CARDオンラインクジ』を1回770円(税込み)で販売開始いたします。



【販売ページURL(ハピチャンクジ)】https://hapichan-kuji.jp/

【販売ページURL(DMMスクラッチ)】https://scratch.dmm.com/











■『HIGH CARDハピネスチャンスクジ・DMMスクラッチ』詳細

TVアニメ『HIGH CARD』がオンラインクジとしてハピチャンクジ・DMMスクラッチに登場!!

・キャラクター性を生かした新規描き下ろしイラスト

・キャラクター映えするアイテムラインナップ



コレクション性のあるアイテムラインナップで揃えたくなること間違いなし!

ぜひチェックしてみてください♪

■『H I G H C A R D ハピネスチャンスクジ』概要









価格:1回770円(税込)

配送手数料:累計20枚まで660円(税込)

販売期間:2023年10月13日(金)12:00~11月12日(日)23:59

商品お届け目安:販売期間終了から約3か月~3.5か月後



◆商品ラインナップ

・S賞:BIGビジュアルバスタオル(全5種)



・A賞:アクリルスタンド(全5種)



・B賞:クリアボトル(全5種)



・C賞:色紙(全5種)



・D賞:缶バッジ(全5種)



・Wチャンス賞:

第1弾:キャラクターコンプリートセット「ヴィジャイ」 抽せん3名様

第2弾:キャラクターコンプリートセット「クリス」 抽せん3名様



■『H I G H C A R D DMMスクラッチ』概要









価格:1回770円(税込)

配送手数料:累計20枚まで550円(税込)

販売期間:2023年10月13日(金)12:00~11月12日(日)23:59

商品お届け目安:販売期間終了から約3か月~3.5か月後



◆商品ラインナップ

・A賞:BIGビジュアルバスタオル(全5種)



・B賞:アクリルスタンド(全5種)



・C賞:クリアボトル(全5種)



・D賞:色紙(全5種)



・E賞:缶バッジ(全5種)



・Wチャンス賞:

第1弾:キャラクターコンプリートセット「ウェンディ」 最大3名様

第2弾:キャラクターコンプリートセット「フィン」 最大3名様

第3弾:キャラクターコンプリートセット「レオ」 最大3名様



●Wチャンス賞とは…1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方には豪華アイテムをプレゼント致します。購入者全員が参加できる、豪華な仕組みです。





■ハピネスチャンスクジとは



1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなくじを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てハピネスチャンスクジでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。



▼ハピネスチャンスクジ公式サイト

URL: https://hapichan-kuji.jp/



▼ハピネスチャンスクジ公式Twitter(@hapichan_kuji)

URL: https://twitter.com/hapichan_kuji



【ハピネスチャンスクジに関するお問い合わせについて】

▼ハピネスチャンスクジ・お問い合わせ

URL:https://hapichan-kuji.jp/contact



□DMMスクラッチとは



DMMスクラッチは、1枚から購入できるはずれなしのオンラインくじとなります。

DMMスクラッチでしか手に入らないオリジナルくじが販売中です。



▼DMMスクラッチ公式サイト

URL:https://scratch.dmm.com/



▼DMMスクラッチ公式Twitter(@dmm_scratch)

URL:https://twitter.com/dmm_scratch



【DMMスクラッチに関するお問い合わせについて】

▼DMMスクラッチヘルプ

https://help.dmm.com/-/list/=/mid=549/



(C) TMS/HIGH CARD Project



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-16:16)