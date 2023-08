[WORLD ENTERTAINMENT合同会社]





グローバルボーイズグループPENTAGON(ペンダゴン)が8月30日にニューリリースする、JAPAN 6th Mini Album 『PADO』を引っ提げて、約1年ぶりとなるコンサート2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~が8月30日 ・31日 パシフィコ横浜国立大ホールにて開催されることが決定した。





今年、日本での単独コンサートとしては最後となるであろう今回の公演をファンにとっては見逃すわけにはいかないだろう。





ニューミニアルバムのリリースイベント詳細も近日発表を控えているとのことで、本人たちに会えるイベントもますます盛りだくさんだ。



■公演概要■

【公演名】

2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~





【公演日時】

2023年8月30日 (水) ・ 8月31日 (木)

OPEN 17:30 / SHOW 18:30





【会場】

パシフィコ横浜 国立大ホール





【チケット料金】

全指定席 ¥13,650 (税込)





【チケット販売期間】

ファンクラブ先行販売(抽選)

2023年8月4日(金)12:00~2023年8月8日 (火) 23:59





一般発売(先着)

2023年8月19日(土)10:00~





【主催・企画】

CUBE Entertainment/VT CUBE JAPAN INC./WARNER MUSIC KOREA/WORLD ENTERTAINMENT/





【協力】 PENTAGON/UNIVERSE JAPAN(https://universe-japan.com/)



■CDリリース情報

PENTAGON JAPAN 6th Mini Album 『PADO』

発売日:2023年8月30日(水)



〇TYPE-A 【CD+PHOTO歌詞ブックレット】

品番:WMKJ7900 2,900円(税込)



【Track List】

01. PADO (wave to me)

02. LOOP (L∞P)

03. 詩 (Shh) (Aug ver.)

04. Billie Jean

05. Made in Heaven

※フォトカードAタイプ全8種のうち、ランダム1種同封



〇TYPE-B【CD+PHOTO歌詞ブックレット】

品番:WMKJ7901 2,900円(税込)



【Track List】

01. PADO (wave to me)

02. LOOP (L∞P)

03. 詩 (Shh) (Aug ver.)

04. Billie Jean

05. Made in Heaven



※フォトカードBタイプ全8種のうち、ランダム1種同封



■イベント情報

JAPAN 6th Mini Album 『PADO』 発売記念イベント

開催日程:

2023年9月1日(金)・2日(土)・3日(日)・4日(月)

会場:関東某所



※会場およびイベント内容など詳細は決まり次第お知らせ致します。

※イベント開催日は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-10:16)