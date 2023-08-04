時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

PENTAGON、日本で１年ぶりの単独コンサート開催決定！！…

PENTAGON、日本で１年ぶりの単独コンサート開催決定！！！

［WORLD ENTERTAINMENT合同会社］



グローバルボーイズグループPENTAGON(ペンダゴン)が8月30日にニューリリースする、JAPAN 6th Mini Album 『PADO』を引っ提げて、約1年ぶりとなるコンサート2023 PENTAGON CONCERT～Summer Vacation ”PADO”～が8月30日 ・３１日　パシフィコ横浜国立大ホールにて開催されることが決定した。


今年、日本での単独コンサートとしては最後となるであろう今回の公演をファンにとっては見逃すわけにはいかないだろう。


ニューミニアルバムのリリースイベント詳細も近日発表を控えているとのことで、本人たちに会えるイベントもますます盛りだくさんだ。

■公演概要■
【公演名】
2023 PENTAGON CONCERT～Summer Vacation ”PADO”～


【公演日時】
2023年8月30日 (水) ・ 8月31日 (木)
OPEN 17:30 / SHOW 18:30


【会場】
パシフィコ横浜 国立大ホール


【チケット料金】
全指定席 ￥13,650 (税込)


【チケット販売期間】
ファンクラブ先行販売(抽選)　
2023年8月4日(金)12:00～2023年8月8日 (火) 23:59


一般発売（先着）
2023年８月19日(土)10:00～


【主催・企画】
CUBE Entertainment/VT CUBE JAPAN INC./WARNER MUSIC KOREA/WORLD ENTERTAINMENT/


【協力】　PENTAGON/UNIVERSE JAPAN（https://universe-japan.com/

■CDリリース情報
PENTAGON JAPAN 6th Mini Album 『PADO』
発売日:2023年8月30日（水）

〇TYPE-A 【CD＋PHOTO歌詞ブックレット】
品番：WMKJ7900　 2,900円（税込）

【Track List】
01. PADO (wave to me)
02. LOOP (L∞P)
03. 詩 (Shh) (Aug ver.)
04. Billie Jean
05. Made in Heaven
※フォトカードAタイプ全８種のうち、ランダム1種同封

〇TYPE-B【CD＋PHOTO歌詞ブックレット】
品番：WMKJ7901　 2,900円（税込）

【Track List】
01. PADO (wave to me)
02. LOOP (L∞P)
03. 詩 (Shh) (Aug ver.)
04. Billie Jean
05. Made in Heaven

※フォトカードBタイプ全８種のうち、ランダム1種同封

■イベント情報
JAPAN 6th Mini Album 『PADO』 発売記念イベント
開催日程：
2023年9月1日（金）・2日（土）・3日（日）・4日（月）
会場：関東某所

※会場およびイベント内容など詳細は決まり次第お知らせ致します。
※イベント開催日は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/04-10:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ