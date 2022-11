[株式会社ローディアム]





テクスチャーアートを日本の文化としての確立を目指し、ワークショップやレッスン、新しい素材の研究などを行なっているJTAA(一般社団法人日本テクスチャーアート協会)のグループ展<自然との融合>を開催致します。



[期間] : 2022年12月5日(月)~12月11日(日)

[時間] : 10:00-19:00<入場無料>

[場所]:ALL DAY GALLERY

〒154-0023 東京都世田谷区若林4-8-3 ALL DAY B1

EXHIBITION OUTLINE





JTAA Group Exhibition

<自然との融合>





テクスチャーアートとは、アクリル絵の具と粘度のあるペーストを使用し、

絵肌、質感、凹凸を表現する技法で描かれた抽象画です。

油絵具のような艶を出したり、砂を混ぜて漆喰のようにしたり、ボコボコした肌触りにしたり、

素材をコントロールしながら

ひとつひとつの技術を身につけ作品を仕上げます。

平面的な抽象画と違い、立体感が生まれるため 影が落ちたり奥行きがの楽しめるアートです。



今回は1期生から4期生までの総勢31名の所属ディプロマイザーによる合同展です。



それぞれの価値観をお楽しみいただけましたら幸いです。

























JTAA Group Exhibition / 一般社団法人日本テクスチャーアート協会





2021年の4月に設立し、2022年の6月に一般社団法人化致しました。

テクスチャーアートを日本の文化としての確立を目指し、ワークショップやレッスン、

新しい素材の研究などを行なっております。





Instagram

https://www.instagram.com/japan_textureart_association/







