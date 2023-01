[Extreme Networks株式会社]

ノースカロライナ州モリスビル、2023年1月3日 - クラウドネットワーキングのリーダー企業であるExtreme Networks,Inc(Nasdaq: EXTR、https://jp.extremenetworks.com/)は、2022年12月21日に発行されたMike Toussaint, Christian Canales and Tim Zimmerman著「2022 Gartner(R)マジック・クアドラント™ エンタープライズ向け有線/無線 LAN インフラストラクチャ」分野のリーダーとして5年連続してGartner社に選出されたことを発表しました。

Extremeは、2021年に発表した前回のマジック・クアドラント・レポート以降、業界初の屋外用Wi-Fi 6Eアクセスポイントの発表や、ExtremeCloud™ IQプラットフォームに新たにデジタルツイン、AIOps、SD-WAN機能を追加するなど、製品ポートフォリオの拡充に取り組んで来ました。



<Extremeが選ばれる理由>

Extremeは、ネットワークが戦略的資産となるよう支援し、導入からネットワーク管理までのあらゆる段階で複雑さを解消し、利用状況とパフォーマンスに関する可視性と洞察を提供します。Extremeのお客様には、以下のようなメリットがあります。



導入における柔軟性と選択肢の拡大



Extremeのユニバーサル・プラットフォームは、ハードウェアとライセンスを維持したまま、複数の導入ユースケースやオペレーティング・システムをサポートし、新しいテクノロジーを段階的にシンプルに導入することを可能にします。これにより、高価なハードウェアを交換することなく、希望のユースケースに変更できるため、ハードウェアの陳腐化とそれに伴うコストを削減できます。





ステージングを簡素化し、解決までの平均時間を短縮



Extremeは、ExtremeCloud IQ CoPilotを通じて、ネットワーク業界唯一のAIOpsを搭載したデジタルツイン機能を提供します。お客様は、ネットワーク・ハードウェアを納品前にステージング、検証、設定することが可能となり、導入までの時間を大幅に短縮できます。また、CoPilotはネットワークの異常を自動的に識別し、99%誤報がないため、ネットワーク管理者がパフォーマンスの問題を手動で調査して解決する時間を省くことができます。





手動による設定を減らし、導入までの時間を短縮



お客様は、自動化されたファブリックトポロジーを通じて、ネットワーク配備の拡張と管理を容易に行うことができます。ITチームは、構成を即座に複製し、新しい場所や支店を設定する時間を短縮することが可能です。





ネットワークのライフサイクルを通じた24時間365日のサポート



Extremeは、ネットワークプロジェクトの開始からサブスクリプションの更新のたびに、お客様からパートナー企業としての信頼を得ています。専任のアカウント・サポートと24時間365日のグローバル・テクニカル・アシスタンス・センターが、ネットワーク・ソリューションの管理、トラブルシューティング、アップグレードをサポートします。

Extremeは、本レポートでリーダーに選出されただけでなく、2018年以降毎年、Gartner(R) Peer Insights™ Customers' Choice for Wired and Wireless LANにも選ばれています。

<エグゼクティブのコメント>

Extreme Networks, 社長兼CEO Ed Meyercord

「ハイブリッド環境で生徒をサポートする教育分野の支援、製造分野のサプライ・チェーンの課題に対処するためのデータ活用、5万人収容のスタジアムの運営に関する洞察など、それぞれの分野のお客様が目標を達成するために必要な革新的ソリューションと専門知識を提供し続ける事が、私たちへの信頼に繋がっていると考えています。当社は、お客様にとってネットワークが戦略的かつシンプルで柔軟なものであること、そしてお客様がExtremeへの投資によって大きな価値を引き出せるよう支援することで市場でのポジションを高めてきました。本レポートで5年連続リーダーとしてランクインしたことは、顧客第一主義の有効性を証明するものです」



レポート帰属

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Mike Toussaint, Christian Canales and Tim Zimmerman, December 21, 2022.

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, 12 May 2021



GARTNERは登録商標およびサービスマークであり、Peer InsightsおよびMAGIC QUADRANTは米国およびその他の国におけるGartner, Inc.およびその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用されています。すべての著作権はガートナーに帰属します。



Gartner免責事項

Gartnerは、Gartner・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner・リサーチの発行物は、Gartner・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。



Gartner Peer Insights のコンテンツは、プラットフォームに掲載されたベンダーに関する個々のエンドユーザー自身の経験に基づく見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。また、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartnerは、本コンテンツに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、本コンテンツの正確性または完全性について、商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。



【Extreme Networksについて】

Extreme Networks, Inc. (EXTR) は、デバイス、アプリケーション、人々を新しい方法で繋ぐサービスの提供に注力するクラウドネットワーキングのリーダー企業です。Extreme は、機械学習、人工知能、分析、自動化のパワーを活用することで、テクノロジの可能性を拡大します。弊社が世界中に有する 50,000 を超える顧客は、エンドツーエンドのクラウドドリブンなネットワーキング ソリューション、ならびに最高レベルのサービスとサポートを活用することで、デジタル トランスフォーメーションの取り組みを加速し、かつてないほどの進化を実現しています。詳細については、Extreme のウェブサイトをご覧いただくか、LinkedIn、Twitter、Facebook でご確認ください。

Extreme Networks, ExtremeCloud、および Extreme Networks のロゴは、米国およびその他の国における Extreme Networks, Inc. の商標または登録商標です。本プレスリリースに記載されているその他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。



