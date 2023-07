[株式会社トラース・オン・プロダクト]



株式会社トラース・オン・プロダクト(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:藤吉英彦、以下「当社」)の流通小売店舗向けDX新製品である「店舗の星」(以下、「店舗の星」)が、DONKI(Thailand) Co., Ltd.(本社:所在地:444 MBK Tower Builiding,17th Fl.,Phaya Thai Rd.,Wang Mai,Pathum Wan,Bangkok 10330 President:玉木康太、以下「DONKI Thailand」)の全6店舗へ、正式に導入される事が決定いたしました。



■「店舗の星」導入の背景

過去よりDONKI Thailandにおける重要なテーマとして「海外のお客様に日本の商品の素晴らしさを知っていただきたい。また、お客様の商品に対する声を商品開発に活かし、お客様レビューと共に進化するお店を目指したい」が掲げられており、そのテーマ実現に向け「店舗の星」の有効性を検証するべく、昨年DONKI Thailandの2店舗にて「店舗の星」がお客様に与える購買活動への影響について、共同検証を実施いたしました。その結果、当初の予想を超える「店舗の星」の効果を確認する事ができ、DONKI Thailandの目指すテーマの実現に向けた重要なアイテムとして「店舗の星」を採用いただきました。また、本年4月には、Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. の1店舗でも同様に検証を実施し、他店舗比較、ビフォーアフター伸長率確認等、様々な角度から効果分析を行いました。



■DONKI Thailand導入予定店舗(全6店舗)

・DON DON DONKI Thonglor店

・DON DON DONKI Seacon Square店

・DON DON DONKI MBK Center店

・DON DON DONKI Seacon Bangkae店

・DON DON DONKI J-PARK Sriracha店

・DON DON DONKI Thaniya Plaza店



■導入時期

2023年8月以降、順次導入予定



■「店舗の星」の概要

「店舗の星」は、EC の世界で極めて重要である、商品及び店舗に関する消費者評価(ソーシャルプルーフ)をネット上よりクラウドエンジンがスクレイピングし、リアル店舗に落とし込み、表示するためのシステム(以下、「店舗の星」システム※)になります。小売店舗で商品を購入する際、馴染みがなかった商品や、嗜好性の高い商品を選択するには、お客様のその商品に対する認知度が重要な鍵となります。一方、お客様が商品選択に費やす時間は、低額商品の場合、ほんの数秒であることから、お客様が数秒以内に認知可能であり、かつ、商品の良さの定量的判断の助けとなる「店舗の星」は、リアル店舗の販売促進に大きな役割を果たしてまいります。また、当社の提供する「店舗の星」システムは、単にお客様評価を商品に表示するだけではなく、「店舗の星」を取り付ける前と取り付けた後の効果計測が可視化できるクラウドダッシュボードを有しており、店舗の POS データと連携することで店舗運営の BI ツールとして極めて大きな役割を果たしてまいります。

※特許出願中:国際特許 C202214962X







■「店舗の星」の今後の展開について

お買い物の際、試したことの無い商品を試してみたいという、潜在的な好奇心は多くのお客様がお持ちであり、「店舗の星」は、そのきっかけを作る効果が大きいと考えられます。また、お客様のその好奇心は、リアル店舗にてお客様にお買い物を楽しんで頂く重要な要素です。当社が目指している「店舗の星」の在り方は、店舗を活性化させるDX端末であり、「お客様評価点数による販売効果の可視化」及び最終消費者であるお客様の「店舗でのお買い物の楽しさの追及」でもあります。

今後も、引き続き DONKI Thailand様および PPIH グループ各店舗様と共に「店舗の星」の在り方の検討を進めていき、唯一無二の店舗DX製品に成長させていく予定です。



■株式会社トラース・オン・プロダクトについて

当社は、「お客様への“真の価値提供”を第一に モノづくりを通じVirtualとRealを融合 最適化した新しい社会の礎を創造する」を経営理念とし、モノは買う物から、サービス提供に付帯するプラットフォームになるべきであり、モノの価値は物体価値になくサービス価値にあると考えております。当社は、「モノづくり4.0」(当社ウェブサイト「モノづくり4.0」参照)の価値の主体から、本当に求められる製品を0から組上げられる調合士であり、今後の社会が待ち望んでいるサービス価値の提供に貢献してまいります。



■DONKI Thailand Co., Ltd.様について

DONKI Thailandは2018年設立。日本製もしくは日本市場向けの商品、日本産品を提供するジャパンブランド・スペシャリティストアとして『DON DON DONKI』を運営。今後も、タイ国内において多店舗展開を進めながら、「美味・健康・環境」をキーワードに日本食・日本文化の魅力を発信してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-16:16)