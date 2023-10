[Dialogue for Everyone株式会社]

Dialogue for Everyone株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:大桃綾子、以下「当社」)は、当社運営の50代ミドルシニアに特化した越境学習プログラム(大人のインターンシップ)の参加者受入先、道の駅ピア21しほろ(株式会社at LOCAL、本社:北海道士幌町、代表取締役: 堀田悠希)の導入事例をお伝えします。



道の駅ピア21しほろでは、自社のビジョン実現と更なる成長には、人材育成が欠かせないと考え、2021年に当社の研修プログラム参加者で人材開発・組織開発エキスパートの尾崎 淳さん(当時50歳)をプロボノ人材として招き入れられました。その後、尾崎さんと継続的な業務委託契約を結ばれ、コロナ禍の非常に過酷な状況の中、人材育成を続けられた結果、従業員の自発的な取り組みがより活発になり、2023年3-8月には対前年比126%で過去最高売上を達成されました。







現在の快進撃に繋がった取り組み





「『まずは社員を褒めてあげて欲しい』という堀田代表からの驚きのリクエストで取り組みはスタートしました。従業員の方々それぞれの個性に寄り添うことを心がけ、定期的な面談やワークショップを地道に実施していきました。既成概念に囚われることなく、ピア21らしさを大切にしながら回を重ねて行くと、パートの方を含めて従業員の方々の間に、自分のアイディアを肯定的に考え、実現しようとする動きが広がっていったのです。今では、ピア21は自分にとっても大切な場所になりました。」とプロボノ人材として参画された尾崎さんは語られています。







(参考)プロボノ人材 尾崎さんインタビュー

https://dialogueforeveryone.com/2021/02/20210209/



【道の駅ピア21しほろ 】

北海道士幌町に地方創生拠点となる重点道の駅として、2017年4月にオープン。地域の食と農の架け橋として、地元企業や生産者と連携した独自性の高い話題商品を生み出し続ける人気の道の駅に。



(参考)ピア21しほろ 堀田代表インタビュー

https://youtu.be/2kzFTthO_Mk?si=YY9j9DG1oFjPbOXn



【セカンドキャリア研修プログラム 】

都市部大手企業に在籍する40-50代ミドルシニア層に特化した研修プログラム。特徴は経験を積んだプロトレーナー伴走のもとで、キャリアの棚卸しの後に、実際に外部での腕試しができる点。フルリモート実施が基本の外部研修(大人のインターンシップ)は参加者一人一人に合わせたオーダーメイド設計となっており、マッチング率100%。研修先は、地方企業や団体が多く、会社以外での自分の居場所ができたとコメントする参加者も多い。プログラム受講者の93%が受講後に副業や資格取得、地方移住などの新たなアクションを起こされている。



当社では、キャリア選択肢を広げる研修プログラムの提供を通じて、副業・プロボノ等の40-50代のキャリアチャレンジを応援しています。



企業向けプログラム:https://dialogueforeveryone.com/service_enterprise/

個人向けプログラム:https://dialogueforeveryone.com/service_individual/



Dialogue for Everyone会社概要







「コンフォートゾーンを越える」「思いもよらない展開を楽しむ」「年齢の枠を外し心のままに生きる」をパーパスに掲げ、地方企業へのインターンシップ等の越境学習やキャリア講座等のプログラム提供を通じて、人生100年時代に、誰もが年齢にかかわりなく力を発揮する社会の実現に貢献します。



会社名:Dialogue for Everyone株式会社

所在地:東京都目黒区目黒1-3-23-411

設立 :2020年3月24日

代表者:代表取締役 大桃綾子

事業内容:人材開発プログラムの企画・運営

会社HP:https://dialogueforeveryone.com

オウンドメディア「セカンドキャリア、どこで何する?次のじぶんProject」:https://2ndcareer.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-12:46)