BS松竹東急(BS260ch・全国無料放送)では、吉田拓郎の2019年のコンサートライブを、12月17日に《 無料初放送 》 いたします。2019年に10年振りの名古屋公演となった、名古屋国際会議場センチュリーホールで行われた公演で、吉田自身が作詞作曲した曲のみで構成。長年のファンはもちろん、広く音楽ファン必見のライブです。



■12月17日(土)夜6:55

吉田拓郎 2019

-Live 73 years-

in NAGOYA





令和元年に開催されたツアー「吉田拓郎コンサート2019 -Live 73 years-」全国7都市7公演より、10年振りの名古屋公演となった2019年の名古屋国際会議場センチュリーホールのライブの模様を放送。本ツアーのセットリストは、すべて吉田拓郎自身が作詞作曲した楽曲で、ファンにもまったく予想のできなかった数10年ぶりに演奏する楽曲なども登場。長年のファンはもちろん、吉田拓郎を知って間もない新たなファンも、吉田拓郎の魅力を十二分に堪能できる!







~放送楽曲~

大いなる/今日までそして明日から/私の足音 2019/人間の「い」/早送りのビデオ/やせっぽちのブルース/ともだち/あなたを送る日/I'm In Love/流星/そうしなさい/恋の歌/アゲイン/運命のツイスト/純 ~王様達のハイキング (メンバー紹介)~ /ガンバラナイけどいいでしょう/この指とまれ/ 俺を許してくれ/人生を語らず/今夜も君をこの胸に



===========================

<番組概要>



【 番組名 】

土曜ゴールデンシアター「吉田拓郎 2019 -Live 73 years- in NAGOYA」



BS松竹東急では、毎週土曜日の夜6:30から、歌舞伎や演劇などの選りすぐりの舞台作品を送る「土曜ゴールデンシアター」を放送している。今後「土曜ゴールデンシアター」では、これまでのジャンルに加えて、様々な必見の音楽ライブもオンエア予定。



【 放送日時 】

12月17日(土)夜6:55



【 放送局 】 BS松竹東急(BS260ch・全国無料放送)

【 「お知らせ」番組ページ 】 https://www.shochiku-tokyu.co.jp/notice/7580/

【 局公式Twitter 】 @BS260_official



