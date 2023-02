[神戸海洋博物館]

神戸海洋博物館にて好評開催中の「君も博士になれる展empowered by 博士ちゃん in KOBE」。会期が3月12日(日)までとなり、残り1ヵ月を切りまもなく終了となります。



毎週土曜よる6時56分よりテレビ朝日系列にて放送中の「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」。番組に登場した、好奇心いっぱいで大人顔負けの知識を身につけた博士ちゃん達にインスパイアを受けた企画展です。

博士ちゃんノートの作成やたくさんの体験型アトラクションなどがあり、楽しみながら気づきや学びを起こす体験型のイベント。神戸会場限定コンテンツでは「オリジナルはてなカード」や「博士ちゃん うぉーたーかれっじ」もあり、子どもを中心に幅広い年齢層に好評を博しています。

残りわずかとなった博士展。是非この機会に遊びに来て、君も博士になろう!





〈概要〉

毎週土曜よる6時56分よりテレビ朝日系列にて放送中の「博士ちゃん」。教室で授業をしてくれるのは、好奇心いっぱいで大人顔負けの知識を身につけた子供の"博士ちゃん"。そんな博士ちゃん達のぶっ飛んだ言動をサンドウィッチマンがいじりつつ、詳しすぎて手に負えない情報は愛菜ちゃんが分かりやすく解説!笑ってタメになる“世界に一つだけの授業”番組に登場してくれた博士ちゃん達にインスパイアを受けた企画展で、君も博士になろう!



〈コンテンツ内容〉

広い展示スペースには、人間の体内を再現した巨大な展示エリアや、動物の特殊能力や習性を体を動かしながら体験できるアトラクション、自分の声や楽器の音がレーザービームなどで可視化されるサウンドビジュアライザーなど、子どもの好奇心を刺激する展示物が数多く用意されており、楽しみながら学べる空間が広がっています。



1. 博士ちゃんノートを作ろう

自分だけの「博士ちゃんノート」を作ろう!





2. はてなカードを集めよう

会場中に散らばったはてなカードを「博士ちゃんノート」に集めよう!

神戸会場オリジナルはてなカード12種類を限定で配布!





体内体験

巨大な目玉や脳、骨、臓器などの人体パーツで作られた体内体験アトラクション大きな口から入って人体の中を歩き周りながら、人間のカラダの不思議や仕組みを直感的に学び体験できます







スローハント

スローロリスになりきってフィールドに隠れた不思議な虫を逃げられないように捕まえます











やりすぎ求愛ダンス

動物の個性豊かな求愛行動を学べるダンスゲームアトラクション

ダチョウ、ピーコックスパイダーなど3種類の動物になりきって、それぞれの求愛行動ダンスとして体験することができます







巨大ビートシーケンサー

部屋の中にある人やモノの位置情報によって音や光が変化するリズムアトラクション







サウンドビジュアライザー

普段は見ることができない「音」のカタチを直感的に学び体験できるサイエンスアトラクション







博士ちゃん展示コーナー

番組で紹介できなかった研究物も含め、博士ちゃんのマニアックなコレクションを展示







博士ちゃんカルテット

番組テーマ曲「博士ちゃん」を作曲・演奏する葉加瀬太郎さんと3人の楽器博士ちゃんがタッグを組み、ここだけでしか聴くことができない「博士ちゃん」を4人の演奏でお届けします







絶滅動物の墓場

はるか昔に絶滅した動物たちのお墓が立ち並ぶARフォトブース







〈神戸会場オリジナル展示コーナー〉

船・フェリー・琵琶湖・魚を研究し尽くしている4人の博士ちゃんによる神戸海洋博物館限定オリジナル展示

彼らに共通している「水」をキーワードとしたテーマは「博士ちゃんうぉーたーかれっじ」。

我々の地球は70%が海で覆われています。水がなければ生きていけないということを改めて知るきっかけにしてほしいと思います。博物館での開催ということもあり、今回は“かれっじ”というタイトルで一人ひとりの研究室という設定にしております。

博士ちゃんの研究室をのぞいて君もどんな研究をしたいか考えてみよう!





「働く船博士ちゃん」中村 一朗太くん







「フェリー博士ちゃん」藤原 幸之助くん





「琵琶湖博士ちゃん」黒川 琉伊くん





「お魚捌き博士ちゃん」佐々木 伶汰くん





〈神戸海洋博物館・カワサキワールド〉

本展料金で、神戸海洋博物館とカワサキワールドの常設展示もご覧いただけます。

神戸海洋博物館は、神戸の海・船・港の歴史と未来を伝える海事教育施設です。

エントランスをくぐると全長10メートル以上のイギリス軍艦・ロドニー号の模型とプロジェクションマッピング、船の進化の歴史を表現した並びの船舶模型が皆様をお迎えします。展示室内には古代から現代までの神戸港のあゆみを紹介する歴史展示、現在の神戸港の役割や働きを学べるクイズ、未来を担う子どもたちに海に関する仕事を知ってもらうためのムービー、船の操縦やガントリークレーンによる荷役を体験できるシミュレーターなどの多様なコンテンツをご提供しています。

2006年からは、川崎重工グループの企業博物館「カワサキワールド」を併設展開。0系新幹線や船舶、ヘリコプターやモーターサイクルといった陸・海・空の乗り物や、工場で働く産業用ロボットのパフォーマンスなど、川崎重工グループのさまざまな製品・模型を見たり触れたりできます。

1日で3つのコンテンツを楽しめるのは神戸だけ!



〈開催概要〉

【展覧会】「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん in KOBE」

【開催期間】 2022年9月10日(土)~2023年3月12日(日)

【開館時間】 午前10時から午後6時まで(最終入館は午後5時30分まで)

【休館日】 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日休館)

【会場】 神戸海洋博物館 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町2-2

【入館料(税込)】 大人1,900円、小中高生1,400円、幼児1,000円

※幼児は4歳以上の未就学児 ※3歳以下無料

※神戸海洋博物館・カワサキワールドの常設展もご観覧頂けます。

【主催】 神戸海洋博物館、朝日放送テレビ

【企画・制作】 テレビ朝日

【後援】 神戸市

【イベント公式HP】 https://kimimohakaseten.com/

【一般のお問合せ】 神戸海洋博物館 TEL:078-327-8983



<ご入館について>

・入館券・グッズの転売行為は禁止とさせていただきます。転売行為が発覚した場合は入館をお断りさせていただきます。

・小中高生のお客様は、ご入館の際に生徒手帳・学生証・身分証明書等をご提示いただく場合がございます。

・当日お客様のご本人確認をさせて頂く場合がございますので、身分証明書をご持参頂きますようご協力をお願いいたします。

・未就学のお客様の単独入館はお断りいたします。保護者(18歳以上)同伴でご入館ください。

・神戸市在住の65歳以上の方(シルバー)、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をご持参の方は当日券売窓口でのご提示により大人1,450円、小中高生1,200円でご入館頂けます。

・神戸海洋博物館・カワサキワールドの常設展のみをご観覧の方は「のびのびパスポート」がご利用いただけます。

・会場で販売する当日券のみ「のびのびパスポート」による割引がご利用いただけます。



<ご入場について>

・会場の混雑状況により、入場をお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

・場内でのご飲食ならびに携帯電話での会話はご遠慮ください。



【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】

本展運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から必要な対策を以下のとおり講じてまいります。ご来場の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。また、ご来場のお客様には、マスクのご着用をご協力願います。

(会場内環境)

・館内の常時換気強化

・会場出入口付近にアルコール消毒液を配備

・SHOPカウンターに「飛沫感染防止シールド」設置

(スタッフの取り組み)

・スタッフのマスク着用・消毒・検温の実施

・開館前、閉館後の会場内アルコール消毒

(お客様へのご協力)

・入館時の検温(体温が37.5度以上の方の入館はお断りさせていただきます)

・会場内入退館時のアルコール消毒

・待機列などにお並びの際の、「ソーシャルディスタンス」へのご協力



※状況により開館日や時間、イベント内容等に変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。

詳細は展覧会公式HP、SNSまたは、神戸海洋博物館HPをご覧ください。

























