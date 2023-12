[TO NINE ]







“Less is beauty”の思想を軸にもつ、スキン&マインドケアブランド『SENN』(運営会社:株式会社 TO NINE)は、2023年12月17日(日)より、金沢の宿泊施設『香林居』の宿泊者様に向けたアメニティ展開を実施いたします。宿泊者様には『SENN』の減らす美容を叶える人気プロダクト「ウォーターオイルバランサー」と、シングル洗顔「フラットスキン クレンズ&ウォッシュ」を提供します。



また同日17日(日)には、「養生美容」ワークショップを開催。香林居で過ごす時間に、禅の心に触れるような、自分と向き合うマインドフルネスなひとときを。国際薬膳師・有田千幸さんをゲストにお招きし、心と身体をととのえる養生美容についてお話しします。





香林居 宿泊者様特典

12月17日(日)より、香林居にご宿泊いただいたお客様には、SENNの減らす美容を叶える人気の二層式オールインワンオイル美容液「ウォーターオイルバランサー」と、ダブル洗顔不要の「フラットスキン クレンズ&ウォッシュ」を提供させていただきます。ぜひ肌と心に向き合うひとときを、お過ごしください。







ウォーターオイルバランサー

一本に集中するスキンケア。たった数滴で、揺らぎなく、整った肌へ。

化粧水、乳液、美容液、クリームの機能を、洗顔後この1本を丁寧に使うことで、1本でも十分な効果を実感いただけます。



<提供期間>12月17日(日)以降~









フラットスキン クレンズ&ウォッシュ



1本でクレンジングと洗顔を同時に叶える、ダブル洗顔不要のシングル洗顔。クリームジェル状のテクスチャーで、やさしく肌を撫で上げるように。余分な汚れだけを落とし、洗い上がり後は、潤いある肌に。



<提供期間>12月17日(日)以降~





『養生美容』ワークショップについて





【ご案内日】

2023年12月17日(日)



【ご案内時間】

・13:00~14:00の会 ・15:00~16:00の会 ・17:00~18:00の会

*定員に達し次第終了となります。



【場所】

香林居 B1『Karch』(石川県金沢市片町1丁目1-31)



【プログラム内容】

国際薬膳師・有田千幸による養生美容トーク

薬膳的食事・養生的美容から心と身体をととのえる。





WATER OIL BALANCERを使ったブレスワーク

自分の心と向き合うための呼吸法。





自分と向き合う減らすジャーナリング

余計なことを減らし、自分にとって本当に必要なことに気がつくためのジャーナリング。







【参加費】

2,000円(税込) 薬膳キャロットケーキと台湾茶をご用意。



【参加特典】

参加者様には特典として、シンプルスキンケア トライアルキットをプレゼントいたします。



(内容物)

・WATER OILBALANCER: 1本

・FLAT SKIN CLEANSE&WASH パウチ:10包





有田千幸さんご紹介

国際薬膳師。薬膳料理教室「光と風が通る家」主宰。食養生をコンセプトとしたワークショップの開催、養生台湾朝ごはんや植物性の焼き菓子「千/cen」の提供を行う傍ら、企業のレシピ開発・監修にも携わる。ライターとして環境やサステナビリティにまつわる記事も執筆している。





香林居について

美の集積地としての歴史性を継承する香林坊の地に、居る。香林居は、宿泊、飲食、処方体験など、新しい金沢時間を処方します。

古来さまざまな漢詩で詠われている紹興の美景地区であり、宗教と民俗が融合した理想郷的な意味をもつ「香林」。この言葉を冠する「香林坊」という土地は、かつて還俗し薬商を営んだ僧侶の名に由来します。そんな背景をもつこの街には、兼六園や金沢21世紀美術館などの美に対する偉大な存在が間近にあり、時代を超越して美の集積地となっています。





SENNについて

「SENN」は、自分と向き合い、本当に必要なものだけを選ぶ“Less is beauty”の思想を軸に、エッセンシャルなものづくりと五感を研ぎ澄ます体験を提供するスキン&マインドケアブランドです。肌と心をつなげて、肌本来の美しさを引き出す”減らす美容”の考えに基づいたスキンケアプロダクトや、お香やお茶など、自分と向き合うひとときを提供するマインドケアプロダクトを主軸とし、季節を知る二十四節気の音楽プレイリスト、心と身体を感じる瞑想、視点を広げる本、内側から美しくなる食のワークショップなどを通して、”余白を生ける”体験の提案をしています。



