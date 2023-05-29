業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER…
［コムネット］
レーザー加工機販売でトップシェアのコムネット株式会社（神戸市中央区港島南町、代表取締役：五十嵐晃治）は、業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」を発売 。
業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」が新登場。
https://www.comnet-network.co.jp/products/wazer/
◆業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」とは
WAZER（ウェザー）は、従来の大型工業用ウォータージェットカッターと異なり、シェア工房やFabスペース、研究開発（R&D）や教育機関での利用を想定した、コンパクト&静音設計のデスクトップ型（卓上型）の小型ウォータージェット（高水圧）カッターです。
産業用ウォータージェットカッターは、導入費用が2,000万円以上するものが多いですが、WAZER（ウェザー）は、導入費用、イニシャルコストを約10分の1に抑えられます。
▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer
◆カットできる材料
金属（スチール、アルミニウム、チタンなど）
CFRP（カーボンファイバー）などの複合材料
セラミック、大理石、花崗岩などのタイル
アートや工業用途のガラス
プラスチック、ゴム、発泡体などの軟質材料
◆販売価格
本体価格：1,750,000円（税抜）
※年間保守契約、消耗品、運送・搬入設置は別途料金がかかります。
◆WAZERの豊富な導入実績・国際的な評価
WAZERは、世界各国の著名なテック企業・メーカーや権威のある教育機関に導入され、評価されています。コムネットは、日本国内におけるWAZERの総販売代理店です。日本国内での導入をご検討されている方は、コムネットまでお問い合わせください。
◆こんな方にオススメ
研究開発（R&D）や教育機関での利用
コストを抑えて設備投資したい方
▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer
◆動画で見るWAZER
▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer
◆製品概要
機種名：WAZER（ウェザー）
メインユニット寸法（スタンド付き）：840 × 650 × 1220mm
メインユニット重量（水、ガーネットなし）： 50kg
メインユニット重量（水、ガーネットあり）：180kg
ポンプボックス寸法： 533 × 379 × 251mm
ポンプボックス重量： 42kg
カットエリア：460 × 305mm
カットライン幅：1.2mm
▼ご利用方法、購入方法、サポート内容、スペック情報、消耗品など、詳しくは製品ページでご確認ください。
「WAZER（ウェザー）」製品ページ
https://www.comnet-network.co.jp/products/wazer/
■コムネットについて
1991年設立。レーザー加工機・ウォーターカッターの販売とソフトウェア開発を行っております。
レーザー加工機はイタリアSEI社、台湾GCC社の国内総代理店を務め、国内総販売台数は5,500台を突破いたしました。 販売を始めた2001年～現在に至るまでの間、業界内で堂々の第1位の販売実績を誇ります。
2023年よりアメリカのウォータージェットカッターメーカーWAZER社と国内総販売元契約を締結し、発売を開始しました。
ソフトウェア開発では、やる気引き出しツール「MONJU」、サイン業界向け業務管理システム「Sign JOBZ」
などの開発、販売を行っており、同製品はサブクスリプションサービスでの提供を開始しております。
■会社概要
コムネット株式会社 Official Web Site
https://www.comnet-network.co.jp
代表取締役社長 五十嵐晃治
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-10
TEL：078-304-7760 FAX：078-304-7790
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ミュージカル『スリルミー』まもなく最速抽選先行スタート＆ツアー公演全日程発表【大阪、福岡、名古屋、群馬】(05/29 19:16)
“免疫ケア”と腸内環境改善をサポートする、ダブルヘルスクレームの機能性表示食品「オールブラン 免疫ケア」、6月26日（月）から新発売！(05/29 19:16)
FXプライムbyGMO、『選べる外貨』インターネット取引手数料を無料化～米ドル/円スプレッドは自社最狭水準の0.1銭で提供～(05/29 19:16)
NFTマーケットプレイス「Fanpla Owner」ドラマ『ジャックフロスト』の未公開カットをNFT作品として5月29日より販売開始(05/29 19:16)
撮影倍率2倍！AstrHori 18mm f/8 2xプローブマクロレンズ が登場(05/29 19:16)
TOKIUMインボイス、DX推進する松井組が導入し200時間削減(05/29 19:16)
ソニー銀行株式会社が運営する投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」との連携について(05/29 19:16)
ovice、仮想オフィスで唯一「ITreview Best Software in Japan 2023」のTOP50に入選(05/29 19:16)
【浅草ビューホテルアネックス六区】舞台興行“活弁士が無声映画を語る”のご案内(05/29 19:16)
夜行性動物の生態を暗視動画と写真パネルで紹介(05/29 19:16)
南海トラフ地震の備え、できていますか？専門家に学ぶ防災・減災(05/29 19:16)
スルッとKANSAIバスまつりで「将棋のまち高槻」をPR(05/29 19:16)
肉汁餃子のダンダダン 東京ドーム初出店！1F「グルメストリート」に期間限定のグルメショップをオープン(05/29 19:16)
新潟直送計画を運営するクーネルワークが加茂市の「ふるさと納税」を支援(05/29 19:16)
【いばらきフラワーパーク】上質な音楽と四季の花々のコラボレーション「音の花束コンサート」シリーズが2023年 6月より開幕(05/29 19:16)
Web3わんこ育成ゲーム『LOOTaDOG』が、前回好評を博した「DOGPASS」に続き、「DOG NFT」の販売を行うことをお知らせします(05/29 19:16)
水野宏太氏 2023-24シーズン ヘッドコーチ契約基本合意(継続)のお知らせ(05/29 19:16)
ネイチャーポジティブの実現を目指す日本製サステナブルブランド「CLASS EARTH」タジマの最先端刺繍技術を日本で初導入して誕生(05/29 19:16)
転職・副業プラットフォーム「Onepair」、ChatGPT連携でキャリアの専門家と音声対話で面接練習やキャリア相談ができる新機能「AIキャリアパートナー β版」をリリース(05/29 19:16)
【Diarkis】東京・秋葉原で開催のUnreal Engine公式大型イベント「UNREAL FEST 2023 TOKYO」に出展(05/29 19:16)
今最も注目される韓国発レディースシューズブランドYIE YIE (イエイエ) が、6月3日（土曜日）デザイナーと共に日本上陸決定！発売各店にて限定商品の発売や、デザイナー来店イベントを開催！(05/29 19:16)
「MFC STORE」に伝説のバスケットボール選手「デニス・ロッドマン」氏が来店！「MFC STORE」が「デニス・ロッドマン」、「Victory DNA」とのトリプルコラボレーションアイテムを発売(05/29 19:16)
アストンマーティン ジャパン 世界初のスーパーツアラーDB12発表(05/29 19:16)
『BASTIONS[守護者たち] Song by BTS アニメ公式ガイドブック』が2023年6月29日（木）発売決定！(05/29 18:46)
【テイルズ オブ シリーズ×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(05/29 18:46)
三井金属資源開発の工事にて大型ドローン運搬を実施 群馬県山間部で7.1トンの資材を3日半で運搬(05/29 18:46)
【カンヌ国際映画祭 脚本賞受賞】坂元裕二×是枝裕和最新映画『怪物』小説版も話題(05/29 18:46)
【鎌倉プリンスホテル】幻想的に色づくパノラマの夕景をひとり占め、絶景テラスでご当地ビールとともに楽しむ大人の夕涼み体験(05/29 18:46)
『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』皆さまのおかげで5.5周年！(05/29 18:46)
ニューバランスゴルフ フットウェア契約 山下美夢有プロ2週連続優勝(05/29 18:46)