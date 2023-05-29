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業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」を発売 ～研究開発（R&D）や教育機関での利用を想定したコンパクト&静音設計～

［コムネット］

レーザー加工機販売でトップシェアのコムネット株式会社（神戸市中央区港島南町、代表取締役：五十嵐晃治）は、業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」を発売 。

業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」が新登場。
https://www.comnet-network.co.jp/products/wazer/






◆業界初のデスクトップ型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」とは
WAZER（ウェザー）は、従来の大型工業用ウォータージェットカッターと異なり、シェア工房やFabスペース、研究開発（R&D）や教育機関での利用を想定した、コンパクト&静音設計のデスクトップ型（卓上型）の小型ウォータージェット（高水圧）カッターです。
産業用ウォータージェットカッターは、導入費用が2,000万円以上するものが多いですが、WAZER（ウェザー）は、導入費用、イニシャルコストを約10分の1に抑えられます。

▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer


◆カットできる材料

金属（スチール、アルミニウム、チタンなど）

CFRP（カーボンファイバー）などの複合材料

セラミック、大理石、花崗岩などのタイル

アートや工業用途のガラス

プラスチック、ゴム、発泡体などの軟質材料




◆販売価格
本体価格：1,750,000円（税抜）
※年間保守契約、消耗品、運送・搬入設置は別途料金がかかります。


◆WAZERの豊富な導入実績・国際的な評価

WAZERは、世界各国の著名なテック企業・メーカーや権威のある教育機関に導入され、評価されています。コムネットは、日本国内におけるWAZERの総販売代理店です。日本国内での導入をご検討されている方は、コムネットまでお問い合わせください。


◆こんな方にオススメ

研究開発（R&D）や教育機関での利用

コストを抑えて設備投資したい方



▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer


◆動画で見るWAZER


▼【カタログ・最大カット圧一覧表・サービス概要資料（PDF）】のダウンロードはこちら：
https://info.comnet-network.co.jp/download-form/wazer/?ad_type=prt-wazer


◆製品概要
機種名：WAZER（ウェザー）
メインユニット寸法（スタンド付き）：840 × 650 × 1220mm
メインユニット重量（水、ガーネットなし）： 50kg
メインユニット重量（水、ガーネットあり）：180kg
ポンプボックス寸法： 533 × 379 × 251mm
ポンプボックス重量： 42kg
カットエリア：460 × 305mm
カットライン幅：1.2mm











▼ご利用方法、購入方法、サポート内容、スペック情報、消耗品など、詳しくは製品ページでご確認ください。
「WAZER（ウェザー）」製品ページ
https://www.comnet-network.co.jp/products/wazer/



■コムネットについて
1991年設立。レーザー加工機・ウォーターカッターの販売とソフトウェア開発を行っております。
レーザー加工機はイタリアSEI社、台湾GCC社の国内総代理店を務め、国内総販売台数は5,500台を突破いたしました。 販売を始めた2001年～現在に至るまでの間、業界内で堂々の第1位の販売実績を誇ります。
2023年よりアメリカのウォータージェットカッターメーカーWAZER社と国内総販売元契約を締結し、発売を開始しました。
ソフトウェア開発では、やる気引き出しツール「MONJU」、サイン業界向け業務管理システム「Sign JOBZ」
などの開発、販売を行っており、同製品はサブクスリプションサービスでの提供を開始しております。




■会社概要
コムネット株式会社 Official Web Site
https://www.comnet-network.co.jp

代表取締役社長 五十嵐晃治
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-10
TEL：078-304-7760 FAX：078-304-7790

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-18:46）

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