「結局どこのクラウドサービスがいいの？」を解決するCLOUD…
［株式会社TECO Design］
人事労務分野のクラウドサービス活用支援を行う株式会社TECO Design (本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 : 杉野愼）は、同社が運営するショールームCLOUD STATION 関西ショールームの1周年を記念し2023年8月3日（木）に、イベントを開催することをお知らせいたします。
「クラウド化」という言葉が合言葉かのように、近年中小企業を中心にクラウドサービスの導入が急激に増加しています。クラウドサービスの導入支援を手掛ける当社に多く寄せられるご相談内容は、「結局どこのクラウドサービスを選べばいいのかわからない」という企業様の声です。
当イベントにご参加いただくことで、気になっていたサービスを実際に体験して詳細を知ることができる他、総合体験型SaaSをめざすfreee人事労務を使用した勤怠打刻から退勤の流れ、そして当日イベントにご参加いただいた時間を給与明細にして後日お届けするなど面白い仕掛けもご用意しております。
▶開催概要
開催日時 : 2023年8月3日（木）/ １.10:00～11:00 ２.13:00～14:00 ３.15:00～16:00
開催場所 : CLOUD STATION関西ショールーム
参加資格 : 企業の人事労務ご担当者様、士業の先生方など
参加費用 : 無料 ※各回10名様までの限定参加
参加特典 : 労務用語の特注お菓子をプレゼント（※写真はお菓子の一部）
▶イベント詳細ページはコチラから
https://cloud-station.jp/blog/kansai_event_2023/
▶ご応募はコチラから
https://share.hsforms.com/1K86t3TTzSKiXEyNbH026cAe03iy
▶申込期限
前日8月2日（水）の13時迄
▶ショールーム取り扱いサービス一覧
・株式会社マネーフォワード/マネーフォワードクラウド https://biz.moneyforward.com/
・freee株式会社 / freee人事労務 https://www.freee.co.jp/hr/
・IEYASU株式会社/ ハーモス勤怠 by IEYASU https://www.ieyasu.co/
・株式会社ヒューマンテクノロジーズ / KING OF TIME https://www.kingoftime.jp/
・oplus株式会社 / oplus https://opluswork.com/
・株式会社SmartHR / SmartHR https://smarthr.jp/
・株式会社Touch&Links / ヒトマワリ https://www.hitomawari.jp/
・株式会社Donuts / ジョブカン https://all.jobcan.ne.jp/
・株式会社KiteRa / KIteRa https://kitera-cloud.jp/
・株式会社BYARD / BYARD https://byard.io/
・株式会社うるる / fondesk https://www.fondesk.jp/
・中央システム株式会社 / レコル https://www.recoru.in/
・ソニービズネットワークス株式会社 / AKASHI https://ak4.jp/
・株式会社エフアンドエム / オフィスステーション https://www.officestation.jp/
・株式会社オービックビジネスコンサルタント / 奉行クラウドHR DX Suite
https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/dxsuite/hr
▶関西ショールーム”CLOUD STATION”
人事労務クラウドサービスを実際に操作・比較などの体験を通して、自社に合ったシステムを見つけることができる国内唯一の場所です。各種のワークショップも定期的に運営中。
ご来館予約はこちらから https://meetings.hubspot.com/tomoki-honda/showroom
▶株式会社TECO Design
「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、士業事務所向けのITコンサルティング、クラウドサービスの導入支援、ショールーム/オウンドメディアの運営など、3つの事業展開で中小企業のバックオフィスを支援しています。
代 表 取 締 役 社 長 : 杉野 愼
事 業 内 容 : 士業事務所向けのITコンサルティング事業
クラウドソフトの導入支援・運用サポート事業
メディア事業（クラウド体験展示場、オウンドメディア）
ショ ー ル ー ム : 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2F
関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 3F
設 立 : 2019年9月9日
所 在 地 : 福岡県福岡市中央区大名1丁目1-32 GLANZビル4階
ホ ー ム ペ ー ジ : https://teco-design.jp
▶その他、運用メディアのご紹介
-Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCxOxEFQpkRWNQDQAedn0jNQ
-CLOUD STATION：https://cloud-station.jp/
-社労士STATION：https://sr-station.com/
▶本件に関するお問い合わせ先
報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。
https://share.hsforms.com/1nB3S1Q__QnuxEkBdNpMRFAe03iy
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-11:46）
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